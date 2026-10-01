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Ufficio Stampa Stellantis Opel STX Concept e non solo: le grandi novità al Salone di Parigi

Opel guarda al futuro e cerca di unire due anime della propria gamma: le station wagon e le sportive elettriche ad alte prestazioni. Il principale interesse è attorno a Opel STX Concept, la nuova wagon che sarà presentata in anteprima mondiale in occasione del Salone di Parigi 2026. La Casa tedesca lancia così un prototipo che anticipa la direzione che intende seguire per il proprio futuro in questo ambito.

Accanto a questa novità, Opel metterà sotto i riflettori anche la gamma GSE. La necessità di unire elettrificazione e prestazioni è ormai un obiettivo chiaro per il brand del Gruppo Stellantis e al Salone di Parigi non mancheranno le innovazioni.

Opel STX Concept, la station wagon che verrà

Con STX Concept, Opel vuole rappresentare un esercizio stilistico riguardo al futuro del proprio design. Il frontale diventa più audace rispetto al passato, presentando una firma luminosa composta da lamelle verticali inclinate.

La concept car introduce un sistema di aerodinamica attivo, adattandosi così a ogni situazione di guida. Opel sfrutta elementi mobili posteriori per: migliorare la stabilità, ottimizzare il flusso dell’aria e ridurre la resistenza. Le station wagon rappresentano una componente essenziale nella storia Opel, come ha sottolineato il CEO Florian Huettl:

“Siamo stati pionieri nelle station wagon in Europa già negli anni ’50. Con l’Opel STX Concept, vogliamo mostrare la nostra visione per il futuro di questo stile di carrozzeria e introdurre il prossimo passo nella nostra filosofia di design ‘Bold & Pure’ “.

Opel Corsa GSE: l’elettrica da 281 CV

Un’altra grande protagonista dello stand Opel al Salone di Parigi 2026 è la Corsa GSE. La storica compatta tedesca si presenta nella versione ad alte prestazioni ed elettrica. Il motore sviluppa 207 kW, pari a 281 CV, con una coppia di massima di 345 Nm.

L’accelerazione da 0 a 100 km/h richiede solo 5,5 secondi, rendendola così la più performante tra tutte le vetture attualmente nella gamma della Casa tedesca. La velocità massima è invece limitata a 180 km/h. La Corsa GSE adotta un telaio sportivo ribassato e vi è l’aggiunta di un suono sportivo attivo che cambia in base alla velocità e alle prestazioni.

Opel Astra GSE Line, Mokka GSE Rally e tanto altro

Gli ottimi risultati ottenuti dalle versioni GSE di Mokka e Corsa, hanno portato Opel ad ampliare questo segmento. Astra GSE Line verrà presentata in anteprima mondiale al Salone di Parigi e sarà nelle concessionarie a partire dalla primavera 2027. Il brand del Gruppo Stellantis permette così ai clienti di scegliere Astra con motorizzazione ibrida, plug-in o elettrica.

Allo stand sarà possibile ammirare anche Mokka GSE Rally: l’Opel elettrica più veloce presente sul mercato. Un modello che tocca i 200 km/h e che si perfeziona con svariate tecnologie ispirate al mondo dei rally.

L’appuntamento al Salone di Parigi darà modo ai visitatori di ammirare da vicino anche gli altri SUV che completano la gamma elettrica: Grandland Electric AWD e Frontera Electric. Gli appassionati di motorsport invece potranno conoscere da vicino Opel GSE27FE, la prima storica monoposto del Marchio in Formula E. I piloti che la guideranno nel Mondiale 2027 saranno Théo Pourchaire e Mitch Evans, con Sophie Flörsch nel ruolo di collaudatrice.