Samsung porta la trasformazione digitale nelle concessionarie Stellantis

Oltre 23.000 display installati in 9.000 showroom Stellantis entro il 2026: l’obiettivo è offrire un’esperienza d’acquisto immersiva e personalizzata

Giornalista pubblicista, è attivo nel mondo digital dal 2005, spinto prima dalla passione nel raccontare gli eventi sportivi poi da quella per l'automotive e dalle sue evoluzioni verso un futuro sempre più sostenibile.

Ufficio Stampa Samsung

Samsung Electronics accelera la digitalizzazione del retail automotive con un progetto di vasta portata che coinvolge l’intera rete europea di concessionarie Stellantis. L’obiettivo: creare uno showroom del futuro, in cui tecnologia, design e interattività ridefiniscono il modo di vivere l’esperienza d’acquisto.

Entro la fine del 2026, oltre 23.000 display professionali Samsung di ultima generazione saranno installati in 9.000 concessionarie Stellantis in tutta Europa, di cui più di 1.000 in Italia. Il progetto, partito a marzo 2024 nell’ambito del programma di rebranding della rete del gruppo automobilistico, mira a costruire un customer journey digitale e immersivo, in linea con le nuove aspettative dei consumatori.

Showroom 4.0: tecnologia e interazione al centro

I protagonisti della trasformazione sono i nuovi display Samsung QMC, disponibili in formati da 32 a 85 pollici. Grazie alla risoluzione UHD 4K, a una luminosità fino a 500 nit e a pannelli antiriflesso, offrono immagini nitide e colori realistici anche in ambienti molto illuminati. Il design ultrasottile e minimalista li rende perfettamente integrabili negli showroom Stellantis, dove diventano parte integrante del percorso del cliente. Non si tratta solo di schermi informativi, ma di veri hub esperienziali capaci di coinvolgere i visitatori in ogni fase dell’acquisto, trasformando la classica visita in concessionaria in un momento interattivo e personalizzato.

Digital Signage e storytelling dinamico

Con un semplice click, i brand del gruppo potranno aggiornare i contenuti multimediali su tutti i display, grazie alle soluzioni di Digital Signage di Samsung. Video emozionali, presentazioni di prodotto e storytelling immersivi si alternano in tempo reale, dando vita a un ambiente capace di trasmettere i valori e l’identità di ciascun marchio del gruppo Stellantis. Il risultato è un’esperienza coerente e multisensoriale, che unisce il potenziale del digitale all’immediatezza del contatto fisico in concessionaria.

Car Visualizer: l’auto si costruisce su schermo

Al centro dell’esperienza interattiva c’è il Car Visualizer, un configuratore digitale che consente ai clienti di personalizzare la propria vettura direttamente in showroom. Dal modello alla motorizzazione, fino ai dettagli estetici come cerchi e colori, ogni scelta prende forma sullo schermo in alta definizione, offrendo una rappresentazione realistica e dettagliata del veicolo desiderato. Il sistema non solo semplifica la configurazione, ma accompagna anche il venditore nella creazione del preventivo, rendendo il processo d’acquisto più fluido, intuitivo e trasparente.

Il futuro del retail automotive è connesso

L’integrazione tra Digital Signage e Car Visualizer segna un nuovo standard per l’esperienza in concessionaria, in cui la tecnologia non sostituisce il contatto umano ma lo potenzia. I display Samsung QMC, uniti a software intelligenti e soluzioni di personalizzazione in tempo reale, rendono ogni visita un percorso su misura.

”Siamo entusiasti di questa collaborazione con un partner autorevole come Stellantis”, ha commentato Davide Corte, Head of IT Division di Samsung Electronics Italia. ”La tecnologia display è un elemento chiave per arricchire l’interazione con i clienti, combinando design e innovazione. Questo progetto conferma l’impegno di Samsung nel guidare la digitalizzazione dei settori più strategici, offrendo soluzioni all’avanguardia che migliorano l’esperienza finale dell’utente”.

Con questa iniziativa, la rete di concessionarie Stellantis diventa un laboratorio europeo di innovazione digitale, dove il futuro dell’automotive si costruisce non solo sulle auto, ma anche sull’esperienza che le accompagna.