Ha 800 CV, raggiunge i 330 km/h e introduce una posizione di guida ispirata alle superbike: ecco la nuova sfida olandese alle hypercar

Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Ufficio Stampa Sanrivatti Sanrivatti One, la hypercar con guida da superbike

Le hypercar, ormai, sembrano tutte parenti strette: motori sempre più potenti, linee sempre più estreme, ma un’idea di fondo che non cambia da decenni. Poi, a metà novembre, arriva una startup olandese che prova a ribaltare il tavolo.

Si chiama Sanrivatti One ed è una sportiva da pista con un V10 aspirato da 800 CV e, soprattutto, una posizione di guida che somiglia più a quella di una superbike che a quella di un’auto. Il progetto è ancora ai primi passi e molti dei numeri sono semplici obiettivi, ma l’idea ha già fatto parlare parecchio.

Posizione di guida da moto

Il punto forte è la cosiddetta Apex Position. Invece di sedersi con le gambe distese davanti al corpo, il pilota si ritrova inclinato in avanti, con il busto proteso verso il muso e le gambe raccolte all’indietro.

Un assetto che ricorda quello di chi guida una moto sportiva, ma con volante e pedaliera tradizionali, collegati meccanicamente e senza ricorrere a sistemi steer-by-wire. Il corpo è sostenuto da una struttura centrale su misura per ciascun cliente, che accoglie bacino, torace e collo.

Secondo la Sanrivatti, questa soluzione migliora la visuale della pista e permette di sentire più direttamente le reazioni della vettura. Le simulazioni dell’azienda a Silverstone parlano di una superficie di tracciato visibile fino a 3,2 volte maggiore rispetto a dieci hypercar di riferimento: dati dichiarati dal costruttore, non verificati su strada.

Per gestire le forze laterali e longitudinali è allo studio anche il G-force Neutralising System, un meccanismo inclinabile che dovrebbe far assecondare al corpo i movimenti dell’auto.

Il cuore è un V10

Per la meccanica sul termico. Alle spalle del pilota lavora un V10 aspirato da 5,5 litri sviluppato dalla britannica Judd Power, esperta di motori da corsa, Formula 1 compresa.

L’obiettivo è di 800 CV a 9.000 giri e 700 Nm di coppia, trasmessi alle sole ruote posteriori da un cambio sequenziale Hewland a sei rapporti. Niente ibrido, niente sovralimentazione: la scelta è tutta per la risposta meccanica e il coinvolgimento.

La base è una monoscocca in carbonio, con sospensioni a doppi triangoli e ammortizzatori push-rod, freni AP Racing, cerchi in magnesio forgiato e gomme slick Michelin. Il peso a secco dichiarato come obiettivo è di 1.100 kg, per un rapporto di circa 727 CV per tonnellata e una velocità massima prevista di 330 km/h.

Design affilato

Anche l’estetica non passa inosservata. Profilo bassissimo, muso corto e affilato, passaruota pronunciati e superfici scolpite per guidare l’aria. I progettisti dicono di essersi ispirati al falco pellegrino in picchiata e ai caccia di ultima generazione, e il risultato è aggressivo, con una grande ala posteriore e ampie aperture laterali.

L’elemento più scenografico è la copertura trasparente dell’abitacolo, che ricorda la cappottina di un jet e avvolge la posizione di guida. Non mancano carbonio a vista e uno scarico sulla parte alta della coda.

Una startup olandese

Dietro la One c’è una giovane azienda olandese, fondata dall’ingegnere uruguaiano Santiago Sánchez Rivero. Il progetto è nelle prime fasi: si lavora a un prototipo funzionante e alla validazione delle soluzioni, soprattutto su posizione di guida e sicurezza.

Le prime vetture per i clienti sono previste nel 2030, senza prezzo né numero di esemplari ancora comunicati. Sarà un’auto esclusivamente da pista, pensata per chi vuole un’esperienza diversa da quella delle hypercar tradizionali. Resta da capire se la sfida riuscirà a uscire dal render.