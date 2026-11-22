FIPA porta in Italia la nuova sportiva elettrica SC01 e con sé ci sarà un piano per ampliare la produzione nelle Marche e creare 285 posti di lavoro

Giornalista e scrittore del settore motoristico, con collaborazioni anche nell'ambito calcistico. Quindici libri all'attivo e giornalista dal 2025.

Ufficio Stampa Fipa Europe SC01 sbarca sul mercato italiano: sarà fabbricata nelle Marche

L’industria automobilistica italiana accoglierà un nuovo polo dedicato alla produzione di veicoli elettrici, con un progetto che riguarda la collaborazione tra tecnologia cinese e competenze manifatturiere nazionali. FIPA S.r.l., Fabbrica Italiana Produzione Autoveicoli, ha scelto le Marche per avviare nel 2027 l’assemblaggio di vetture destinate al mercato europeo.

Il primo modello destinato alla linea sarà SC01, una sportiva elettrica sviluppata tra Cina e Italia. L’avvio delle attività è previsto per maggio 2027, quando lo stabilimento dovrebbe inaugurare e consegnare il primo esemplare assemblato nel Belpaese. Un’iniziativa che punta a costruire una struttura produttiva nazionale, con attività di assemblaggio, collaudo e gestione dell’omologazione europea del veicolo.

Come sarà la nuova sportiva

Il primo tassello del progetto industriale di FIPA è rappresentato da SC01, una vettura elettrica sportiva di grande potenza. Non si conoscono ancora nel dettaglio tutti gli aspetti tecnici, ma si tratterà di un modello con batteria da 60 kWh, garantendo un’autonomia di 520 km con ciclo di omologazione CLTC. La velocità massima arriva a 220 km/h, mentre l’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in soli 2,9 secondi.

Le fasi di collaudo e di assemblaggio saranno effettuati in Italia, un passaggio fondamentale e che rappresenta il cuore dell’iniziativa. A parlare dei piani futuri è stato Wenyu Su (Angelo), il fondatore e amministratore unico di FIPA, tramite la nota ufficiale dell’azienda:

Per anni il mio obiettivo è stato portare in Cina la qualità del made in Italy, che lì è molto apprezzato. Oggi il percorso si inverte: prendiamo il know-how e lo sviluppo tecnologico cinese e li rielaboriamo con qualità e tecniche italiane. Mi sento un ponte fra due Paesi e con FIPA voglio restituire qualcosa: tecnologia, investimenti e lavoro. Partiamo da un’auto e da uno stabilimento che cresce un passo alla volta.

Il piano industriale nelle Marche

La prima fase del progetto prevede una superficie produttiva di 2.000 m², affiancata da un magazzino di 2.750 m² e da un piazzale di 20.000 m². Queste sono le dimensioni iniziali della struttura destinata a sostenere l’avvio dell’attività per la nascita di SC01. Il piano prevede un ampliamento importante, cercando di raggiungere i 24.000 m² entro due anni.

L’intenzione è quella di incrementare progressivamente i volumi e di introdurre ulteriori attività industriali. Il contratto per il sito produttivo è stato firmato nei giorni precedenti all’annuncio. L’avvio operativo resta programmato per il 2027, con la prima vettura assemblata in Italia prevista in occasione dell’inaugurazione, a fine maggio.

285 nuovi posti di lavoro e i quadricicli

FIPA prevede di raggiungere 285 addetti entro il 2030, un obiettivo che accompagnerà la crescita dello stabilimento e l’eventuale ampliamento delle attività produttive. La creazione di nuovi posti di lavoro sarà naturalmente legata all’evoluzione delle linee di assemblaggio, alla gestione dei processi industriali, ai controlli sui veicoli e alle attività necessarie per sostenere la distribuzione sul mercato europeo.

Non ci si limiterà però alla sola sportiva elettrica. La società prevede infatti di introdurre ulteriori linee dedicate ai quadricicli e ai veicoli leggeri, sempre di natura elettrica. L’intento è quello di sviluppare una nuova fase, facendo leva anche sull’esperienza della rete Desner di ITB Auto, costruendo una gamma più articolata di vetture elettriche. Un nuovo grande progetto che lega ancora di più l’industria automobilistica cinese con quella italiana.