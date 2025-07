La Seat Arona Black Edition, esclusiva per il mercato italiano, è protagonista di una promozione molto interessante pensata in particolare per i neopatentati

Il marchio Seat si sta ritagliando uno spazio da protagonista sul mercato con un’attenzione particolare ai neopatentati e, quindi, agli automobilisti più giovani (e alle famiglie con figli che hanno da poco preso la patente). Un esempio in tal senso è rappresentato dalla Seat Arona Black Edition che, in abbinamento al motore 1.0 EcoTSI da 95 CV, è disponibile anche per neopatentati. Per sostenere la diffusione del suo modello tra i più giovani, Seat ha previsto anche un’offerta molto interessante, con una versione esclusiva per il mercato italiano che ha tutte le carte in regola per conquistare una fetta importante della clientela. Andiamo a scoprire tutti i dettagli in merito al modello, una soluzione che può rappresentare la scelta giusta per chi è alla ricerca di un urban crossover con dimensioni compatte e un prezzo accessibile oltre che con le specifiche adatte anche ai neopatentati.

Un’occasione per neopatentati

La Seat Arona Black Edition è una versione esclusiva per il mercato italiano e propone il già citato motore 1.0 EcoTSI da 95 CV. Si tratta di una motorizzazione in grado di abbinare buone prestazioni e consumi ridotti, risultando un’ottima soluzione per l’urban crossover del marchio del Gruppo Volkswagen. La dotazione di serie è particolarmente ricca con il Seat Virtual Cockpit, dotato di Android Auto e Apple Car Play, i cerchi in lega da 18 pollici, i fari anteriori full LED e posteriori LED oltre alla vernice metallizzata e ai vetri oscurati nella parte posteriore. Per sostenere la diffusione del suo nuovo modello, Seat ha predisposto un’offerta commerciale molto interessante, ideale per i neopatentati che, ricordiamo, sono soggetti ad alcuni limiti di guida.

La Arona Black Edition, infatti, è disponibile con un anticipo di 3.500 euro e con 35 rate mensili da 49 euro (per 30.000 chilometri di percorrenza complessiva). Il valore futuro garantito (corrispondente alla rata finale) è di 16.155 euro. Questa formula finanziaria si chiama Seat Senza Pensieri. Ricordiamo che la Seat Arona è disponibile sul mercato italiano con un listino prezzi che parte da 22.100 euro e rappresenta oggi una soluzione interessante per tutti gli automobilisti (non solo i neopatentati) alla ricerca di un nuovo Urban SUV con dimensioni compatte (la lunghezza è di circa 4,15 metri). Per tutti i dettagli relativi all’offerta commerciale di Seat per la Arona è consigliabile recarsi in una delle concessionarie del brand.

Tutta la gamma in promo

La formula Seat Senza Pensieri è disponibile per tutta la gamma Seat per neopatentati. A disposizione della clientela, quindi, c’è la possibilità di optare per la Seat Ibiza con motore 1.0 MPI da 80 CV, che viene proposta con rate da 99 euro al mese, oppure per la Seat Leon FR con motore 1.5 TSI da 116 CV, disponibile con rate da 119 euro. Stesso importo per la rata mensile è riservato alla Seat Leon Sportstourer FR in versione 1.5 Hybrid 116 CV DSG. Ricorrendo a una soluzione Seat Senza Pensieri, tutti gli automobilisti hanno la possibilità di scegliere il modello più in linea con le proprie necessità, anche considerando l’allestimento. La formula proposta da Seat permette di scegliere l’anticipo da versare e offre la sicurezza del valore finale garantito dell’auto.