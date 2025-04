Laureato in Comunicazione e giornalista pubblicista. Dal 2012 è attivo nel mondo del giornalismo online. Amante dell'automotive e del motorsport si divide tra presentazioni di auto, moto e Gran Premi. Cresciuto nel mito di Valentino Rossi e Michael Schumacher spera un giorno di poter raccontare nuovamente le gesta di altri grandi campioni per l'Italia.

Fonte: Ufficio Stampa Renault Renault 5 E-Tech Electric sposa il tennis con la sua versione Roland-Garros

Quando si parla di Renault 5 si fa riferimento ad uno dei modelli che ha fatto la storia del marchio francese. Nata nel 1972, ne ha fatta davvero tanta di strada ed oggi è ritornata per riprendersi la scena in una nuova versione elettrica. In occasione del Roland-Garros, torneo di tennis che si terrà dal 25 maggio all’8 giugno, è stata lanciata una nuova serie speciale che va a completare la gamma con le altre tre versioni già presenti sul mercato: Evolution, Techno, Iconic Cinq.

La serie speciale Renault 5 E-Tech Electric Roland-Garros, si distingue subito per la scelta della colorazione, che può avvenire tra quattro diverse tinte be-style: Bianco Nacré /tetto nero, Blu Notturno /tetto nero, Nero Étoilé e, in esclusiva, Grigio Scisto Satinato /tetto nero. Il tutto è impreziosito dal tetto argento satinato e dai cerchi in lega diamantati neri da 18 pollici Électro. Questi ultimi sono arricchiti da coprimozzi centrali che sono di colore Grigio Scisto Satinato.

I dettagli che la rendono unica

Troviamo poi il logo Roland-Garros alla base delle porte anteriori, al centro di una grafica che ricorda la Croce di Sant’Andrea, che si ispira all’architettura dello stadio. Entrando all’interno di questa vettura, invece, ci ritroviamo una selleria specifica di colore grigio chiaro, fatta di materiale 100% riciclato, che ricorda da vicino il materiale tecnico dell’abbigliamento da tennis. Ci sono poi supporti laterali e bracciolo rivestiti in tessuto refined blue. Il logo Roland-Garros campeggia anche sugli schienali del sedile anteriore. Il tessuto e le colorazioni dei sedili vengono ripresi anche sulle portiere e la plancia. Spicca anche la scritta “Roland Garros Paris” retroilluminata, posta sulla plancia.

All’interno di questa serie speciale Renault 5 E-Tech Electric Roland-Garros si respira tennis. La leva del cambio e-pop shifter, infatti, è ispirata all’impugnatura delle racchette. La consolle centrale ha un tappetino di ricarica a induzione color terra battuta. Anche i tappetini presenti nell’abitacolo hanno i bordi in color terra battuta e il battitacco in alluminio spazzolato reca la scritta “Roland Garros Paris”.

Listino prezzi

Renault 5 E-Tech Electric (Auto dell’anno 2025), nella versione Roland-Garros è possibile acquistarla con le specifiche della Comfort Range con batteria da 52 kWh, che garantisce un’autonomia combinata sino a 410 km WLTP. Il motore è da 110 kW (150 CV) ed ha l’equipaggiamento basato su quello della versione Iconic Cinq. Questa versione speciale ha un prezzo di partenza di 36.400 euro. Ricordiamo che la Renault 5 E-Tech Electric ha anche una versione urban range con batteria da 40 kWh, che offre un’autonomia combinata di 312 km ed ha un motore da 120 CV. Quest’ultima però non ha l’allestimento Roland Garros disponibile ed è in vendita, nella sua versione base (Evolution) con il prezzo di partenza di 27.900 euro.

Per quanto concerne la versione Roland Garros, il colore gratuito è il nero étoilé, mentre le altre tinte prevedono un sovrapprezzo di 1.400 euro. Infine, in opzione, si può fare richiesta per l’Harman kardon premium audio sound system con un’aggiunta di 600 euro, dei pneumatici per tutte le stagioni con 350 euro e del cavo di ricarica occasionale per presa domestica di tipo Schuko al costo di 450 euro. Questo modello, proprio come un anno fa, celebra uno dei tornei di tennis più importanti del mondo, dove l’Italia non trionfa nel singolare maschile dal 1976, quando a vincere fu Adriano Panatta. Proprio in questo 2025 però c’è grande attesa per il nostro Sinner, che è considerato tra i favoriti.