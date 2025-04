Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: Ufficio Stampa Stellantis Sette nuovi concept illuminano la Easter Jeep Safari

Il marchio Jeep partecipa con entusiasmo al 59° Easter Jeep Safari (12-20 aprile) a Moab, nello Utah, presentando sette nuovi concept che incarnano la massima espressione delle performance fuoristrada, promettendo momenti indimenticabili per tutti gli appassionati. Questo evento annuale, nato dalla passione dei “Jeepers” per i “Jeepers“, ha svolto un ruolo cruciale nello sviluppo del marchio e dei suoi veicoli 4×4 nel corso degli anni, creando un legame indissolubile con la comunità e le migliaia di entusiasti che si ritrovano ogni anno a Moab. Come ha dichiarato Bob Broderdorf, CEO del marchio Jeep, Moab è considerata la loro “casa lontano da casa“, un vero e proprio parco giochi esplorabile unicamente a bordo di una Jeep. I concept custom svelati quest’anno, unitamente a esperienze coinvolgenti, dimostrano l’ineguagliabile capacità off-road del marchio.

Le nuove creazioni del brand

Dalle sette nuovissime concept car personalizzate Jeep a trazione integrale alle coinvolgenti attività dedicate ai consumatori, il marchio Jeep e Jeep Performance Parts (JPP) by Mopar si sono preparati a conquistare Moab, riconosciuta come l’epicentro del Paese per le avventure in fuoristrada. Darren Bradshaw, Senior Vice President, Stellantis Parts and Services – North America, ha evidenziato come gli impegnativi percorsi off-road e il terreno di Moab offrano il contesto ideale per presentare la più recente selezione di ricambi Jeep Performance di Mopar, autentici e rigorosamente testati. A differenza di qualsiasi altra offerta aftermarket, i componenti Jeep Performance sono specificamente progettati e realizzati su misura per garantire una perfetta integrazione in termini di forma e funzionalità, consentendo ai proprietari di Jeep di potenziare i loro SUV di serie con la massima fiducia.

Nell’ambito del continuo impegno del marchio Jeep per la gestione responsabile del territorio e per un fuoristrada consapevole, i dipendenti di Jeep e JPP hanno collaborato ancora una volta con Red Rock 4-Wheelers e il Bureau of Land Management per la pulizia e la conservazione dei sentieri locali di Moab. Ogni anno, i volontari Jeep portano a termine un progetto di ripristino dei sentieri, che spesso include la rimozione di rifiuti e detriti, la riparazione e la costruzione di muri di contenimento e recinzioni, nonché il ripristino delle aree adiacenti ai percorsi.

Un mondo per appassionati e non solo

Insieme a JPP, il marchio Jeep offre ai partecipanti all’Easter Jeep Safari 2025 una collezione indimenticabile di SUV ed esperienze Jeep off-road. La gamma di concept car per l’Easter Jeep Safari (EJS) di quest’anno si è presentata più ricca e innovativa che mai, con sette nuove proposte personalizzate create dai team di design di Jeep e JPP. I concept del 2025 celebrano la leadership del marchio Jeep nel settore fuoristrada e le principali celebrità del “wheeling” con un tocco di stile contemporaneo. Il risultato è una robusta gamma di concept EJS che rende omaggio alle radici del marchio Jeep e offre uno sguardo sui veicoli che stanno chiaramente aprendo la strada al futuro dell’off-road. I prossimi concept car saranno esposti a Walker Drug il 17 e 18 aprile.

Tra i concept presentati spiccano:

Jeep Convoy Concept: un Jeep Gladiator classico di ispirazione militare, caratterizzato da un design intramontabile sia dal punto di vista estetico che funzionale;

un Jeep Gladiator classico di ispirazione militare, caratterizzato da un design intramontabile sia dal punto di vista estetico che funzionale; Jeep Bug Out 4xe Concept: un Jeep Wrangler esteso in fibra di carbonio che combina il campeggio ultraleggero con l’overlanding per avventure in totale autonomia;

un Jeep Wrangler esteso in fibra di carbonio che combina il campeggio ultraleggero con l’overlanding per avventure in totale autonomia; Jeep Rewind Concept: una rivisitazione nostalgica di una Jeep Wrangler che rievoca le atmosfere di un’epoca in cui i colori al neon erano di gran moda;

una rivisitazione nostalgica di una Jeep Wrangler che rievoca le atmosfere di un’epoca in cui i colori al neon erano di gran moda; Jeep Wrangler 4xe Blueprint Concept: un vero e proprio catalogo mobile che espone quasi 40 articoli testati e supportati direttamente dalla fabbrica;

un vero e proprio catalogo mobile che espone quasi 40 articoli testati e supportati direttamente dalla fabbrica; Jeep Wrangler 4xe Sunchaser Concept: l’avventuriero definitivo per le attività all’aria aperta, equipaggiato con tutto il necessario per una giornata intensa, dall’alba al tramonto;

l’avventuriero definitivo per le attività all’aria aperta, equipaggiato con tutto il necessario per una giornata intensa, dall’alba al tramonto; Jeep Gladiator High Top Honcho Concept: un omaggio al camion ispirato alla tradizione reso popolare a metà degli anni ’70, che conferisce una nuova personalità al mid-size truck più performante in fuoristrada al mondo;

un omaggio al camion ispirato alla tradizione reso popolare a metà degli anni ’70, che conferisce una nuova personalità al mid-size truck più performante in fuoristrada al mondo; Jeep J6 Honcho Concept: una fusione tra il classico tema Jeep Honcho della fine degli anni ’70 e parti e accessori Jeep Performance di concept e produzione Mopar.

La partecipazione di Jeep al 59° Easter Jeep Safari rappresenta una celebrazione della sua ineguagliabile qualità nel mondo dell’off-road, un’opportunità per connettersi con la sua appassionata comunità e un’anteprima entusiasmante delle future direzioni stilistiche e tecnologiche del marchio.