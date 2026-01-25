Seguendo le richieste di un suo cliente, Singer ha realizzato un'esclusiva supercar su base Porsche 964: ecco dettagli e immagini del progetto

Singer ha presentato Sorcerer, primo esemplare realizzato della gamma DLS Turbo ad essere stato consegnato a un cliente. Si tratta di un modello che amplia la famiglia 911 Reimagined by Singer e che è stato sviluppato sulla base della Porsche 964, unendo uno stile unico a un comparto tecnico sportivo e usando come fonte di ispirazione la 934.5 da competizione, uno dei simboli della Casa tedesca. Ogni modello della famiglia 911 Reimagined by Singer viene realizzato su richiesta del suo proprietario, con una personalizzazione completa e con interventi di restauro DLS Turbo che vengono eseguiti direttamente presso lo stabilimento Singer situato nel Regno Unito.

Sportiva ed elegante

La nuova Sorcerer non tradisce lo stile tipico delle 911. La supercar è disponibile nella tonalità Fantasia Blue sfumata, con alettone posteriore e splitter anteriore in stile pista e cerchi in magnesio a 7 razze con fissaggio centrale e finitura Champagne. Seguendo le richieste del proprietario, sono stati installati sedili rivestiti in pelle Pebble Grey, arricchiti da fasce centrali in Alcantara Pearl Grey con profili color Champagne mentre le finiture interne sono in Champagne, con la presenza di fibra di carbonio satinata.

Da segnalare anche la presenza del motore boxer biturbo da 3,8 litri, restaurato e sviluppato da Singer. Il motore a sei cilindri si basa sul motore della 964 e presenta una cilindrata di 3,8 litri, con 4 valvole per cilindro, due turbocompressori con geometria variabile della turbina e testate dei cilindri raffreddate ad acqua. La potenza sviluppata è di 710 CV, con 750 Nm di coppia motrice. C’è spazio per un cambio manuale a sei marce, con leva rialzata e con meccanismo a vista.

Il programma di restauro della Sorcerer è partito dalla monoscocca originale della Type 964, rinforzata con il telaio e dotata di una carrozzeria leggera in fibra di carbonio. Le forme finali del progetto sono state influenzate dall’analisi della fluidodinamica computazionale con due obiettivi principali: massimizzare le prestazioni aerodinamiche e migliorare il raffreddamento. Il ricorso alla fibra di carbonio permette di sfruttare due vantaggi come la riduzione del peso e l’incremento della rigidità strutturale.

Singer, per i suoi clienti, offre la possibilità di scegliere se ottimizzare gli elementi tecnici per la strada o per la guida in pista. Il proprietario della Sorcerer ha optato per una configurazione particolarmente orientata alla pista, andando ad aggiungere uno spoiler anteriore e un alettone posteriore maggiorato e rialzato, elementi che risaltano chiaramente dalle immagini del veicolo che potete ammirare dal carosello pubblicato su Instagram dall’account ufficiale di Singer, riportato qui di sotto.

