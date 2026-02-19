Verrà prodotta in 75 unità con carrozzeria in fibra di carbonio e porterà in alto i valori retrò di Porsche. L’interpretazione moderna della 911 è ad opera dello specialista californiano Singer

Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Ufficio Stampa Singer Design Porsche 911 Carrera Cabriolet Singer

Il fascino delle Porsche del passato rivive in una interpretazione che farà ribattere il cuore dei puristi. La Casa di Stoccarda è estremamente fiera di aver scritto pagine di storia del libro dell’automotive tedesco, creando degli autentici capolavori. La 911 è un gioiello senza tempo che ha fatto sognare intere generazioni e sebbene il presente sia condito da novità tecniche rivoluzionarie in molti sono ancora affascinati dalle serie del passato.

Negli anni ’80 la 911 divenne un emblema di sportività alternativa. Il restomod, creato in 75 esemplari, nasce dal telaio della 911 identificata dalla sigla 964, precisamente la penultima con raffreddamento ad aria dell’iconico motore flat six. La cura dei tecnici di Singer comprende un motore boxer aspirato da 420 CV, restaurato e sviluppato dagli specialisti con l’ingegneria di Cosworth.

I nuovi elementi tecnologici

Oltre ai rinforzi in composito e acciaio per la monoscocca, il design, ispirato alle varianti Turbo degli anni ’80, spicca per una carrozzeria in fibra di carbonio in cui emergono gli immortali gruppi ottici circolari dai paraurti, un ampio splitter anteriore, delle prese d’aria davanti ai passaruota posteriori e la possibilità di montare un’ala pronunciata nella zona posteriore, proprio come sulle 911 Carrera Cabriolet dell’epoca. Vetture del genere strizzano l’occhio ai petrolhead che sono cresciuti su sportive autentiche, senza tanti fronzoli.

Il sound del motore boxer vale già il prezzo del restomod. Singer consente di scegliere tra l’alettone fisso e quello a scomparsa e avere un meccanismo più pratico per ripiegare la capote. In sostanza è come girare a bordo di una icona degli anni ’80 con tutte le agevolazioni tecniche moderne. Il piacere di guida è estremo perché il motore raggiunge gli 8.000 giri al minuto e sprigiona una cavalleria di tutto rispetto. La trasmissione è manuale a sei rapporti e la trazione posteriore. Per chi non si accontenta è prevista una leva del cambio rialzata con meccanismo a vista e con un sistema di scarico in titanio per accentuare il rombo.

Dettagli unici

L’assetto della Porsche presenta nuovi ammortizzatori regolabili, mentre i cerchi monodado da 18 pollici trovano la perfetta quadra con dischi in carboceramica e pneumatici Michelin Pilot Sport. Rob Dickinson, fondatore e direttore creativo di Singer, ha dichiarato:

“A metà degli anni ’80, la personalizzazione offerta inizialmente da Porsche per la Carrera Coupé aveva raggiunto la Carrera Cabriolet, ordinabile con la carrozzeria più larga della 911 Turbo ma alimentata dall’ultimo motore boxer aspirato a sei cilindri dell’azienda. I nostri servizi fanno riferimento a questa vettura e celebrano un altro capitolo nell’evoluzione della 911, con l’ultima 911 modello G a tetto aperto e motore aspirato, rivisitata per il ventunesimo secolo. La natura sportiva della Carrera ci ha portato a rivalutare il meccanismo del tetto d’epoca per ridurre il peso e consentire un profilo elegante con il tetto alzato o abbassato. Il notevole motore boxer a sei cilindri riunisce le nostre conoscenze degli ultimi quindici anni e ora può essere ascoltato più chiaramente che mai”.

L’abitacolo vanta degli elementi realizzati a mano, presentando una tecnologia moderna che consente all’auto di rimanere connessa e di sfruttare i moderni sistemi di navigazione. I servizi di restauro Singer sono comprovati attraverso un rigoroso programma di sviluppo. Le auto di prova completano migliaia di chilometri di valutazione intensiva presso alcuni dei tracciati di prova più noti al mondo, tra cui Nardò in Italia e il Nürburgring in Germania. I prezzi dei servizi di restauro Singer dipendono dalle specifiche richieste dal proprietario di ogni gioiello.