Ufficio Stampa Skoda La nuova serie speciale della Fabia è la più veloce di sempre

La Skoda Fabia è uno dei modelli più iconici della gamma del brand e, nel corso delle prossime settimane, arriverà sul mercato europeo con una nuova variante. Si tratta di un’edizione speciale della city car, che punta a esaltare il carattere sportivo del modello. Skoda, infatti, ha annunciato l’arrivo della nuova Fabia 130, la versione più veloce di sempre della compatta. Andiamo a scoprire tutti i dettagli in merito.

La più potente di sempre

La Skoda Fabia 130 è una serie speciale, caratterizzata da elementi esclusivi per la carrozzeria e da un comparto tecnico pensato per esaltare la guida sportiva della vettura della Casa, sempre più concentrata sulla gamma SUV. Sotto al cofano, infatti, c’è il motore 1.5 TSI Evo2, ripreso dalla versione Monte Carlo della Fabia. In questo caso, però, il motore viene proposto con ancora più potenza e può garantire fino a 176 CV, con un incremento netto rispetto ai 150 CV della versione precedente, utilizzata anche sulla 130 Edition svelata lo scorso febbraio. Il comparto tecnico include anche un cambio automatico DSG a 7 rapporti, aggiornato per esaltare la guida sportiva.

Per quanto riguarda le prestazioni, invece, la velocità massima è di 228 km/h (il valore più alto di sempre per una Fabia) mentre lo scatto 0-100 km/h viene completato in 7,4 secondi (0,4 secondi in meno rispetto alla versione da 150 CV della vettura). Da segnalare che il passaggio da 60 a 100 km/h viene completato in 3,8 secondi mentre per passare da 80 a 120 km/h servono 4,8 secondi. Si tratta di numeri non certo da vera super sportiva, ma che confermano la volontà di Skoda di realizzare un modello in grado di offrire una marcia in più rispetto alle altre varianti della Fabia.

Tra le personalizzazioni troviamo anche le sospensioni sportive ribassate di 15 mm oltre a cerchi da 18 pollici specifici per il modello e uno sterzo ricalibrato per garantire una maggiore precisione. La vettura può contare sulle modalità Sport ed ESC Sport per adattare il funzionamento e migliorare l’esperienza di guida. La vettura sarà disponibile in quattro colorazioni (bianco, rosso, blu e nero) e potrà contare su dettagli in nero lucido (per spoiler anteriore, alettone posteriore e diffusore). Sono disponibili anche i fari Bi-LED. Al posteriore è presente una striscia nera che richiama le Fabia Rally2. Presenti anche doppi terminali di scarico.

Martin Jahn, membro del consiglio di amministrazione per le vendite e il marketing, ha commentato in questo modo il debutto del nuovo modello:

“Con la Fabia 130 celebriamo i nostri 130 anni di storia e la nostra ricca tradizione nel motorsport. Elemento chiave del nostro portafoglio prodotti, la Fabia ha riscosso un enorme successo, con oltre 5 milioni di unità prodotte dal 1999. Questa edizione limitata e la più veloce Fabia prodotta in serie sottolinea il nostro impegno per le prestazioni attraverso una maggiore potenza e diversi aggiornamenti estetici, aggiungendo un nuovo livello di entusiasmo alla nostra gamma di modelli”.

Il debutto è vicino

La Skoda Fabia 130 sarà disponibile sul mercato nel corso dei prossimi mesi, con gli ordini che apriranno a dicembre 2025. Per il momento, non sono stati forniti dettagli in merito a quelli che saranno i prezzi della nuova serie speciale. Ricordiamo che il listino prezzi della Fabia parte da 20.700 euro.