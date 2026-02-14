Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Skoda Fabia si aggiorna alla versione 2026 portando una versione originale di carrozzeria in colorazione “Inspired by Pantone” e due allestimenti esclusivi. Nel panorama delle compatte, dove spesso le novità si giocano su dettagli tecnici o piccoli ritocchi estetici, la nuova Skoda Fabia Model Year 2026 sceglie una strada diversa: punta sul colore e su una gamma più mirata per il mercato italiano.

Un aggiornamento razionale che prova a dare più personalità a un modello già apprezzato. Perché nel segmento B la concorrenza è agguerrita e distinguersi non è semplice. E allora ecco una tinta esclusiva sviluppata con Pantone e due nuovi allestimenti pensati su misura per i clienti italiani.

Il Green Flow

La novità più evidente è senza dubbio la nuova colorazione Green Flow, una tinta “Inspired by Pantone” che debutta con il MY26. Un verde metallizzato con sfumatura minerale delicata, elegante e contemporanea, studiata per esaltare le linee pulite e tese della Fabia.

Il risultato è una tinta raffinata capace di cambiare sfumatura a seconda della luce. Una scelta che strizza l’occhio a chi vuole distinguersi senza rinunciare alla sobrietà.

La vernice Green Flow è disponibile su richiesta al prezzo di 700 euro, in linea con le altre metallizzate in gamma. Ma non finisce qui. Skoda ha infatti stretto una collaborazione con Crash Baggage, brand noto per i suoi trolley dal design “ammaccato” ma ultra resistente: chi sceglie questa tinta riceverà in omaggio un trolley da viaggio nello stesso colore della carrozzeria.

Un dettaglio curioso, certo, ma anche un modo intelligente per rendere l’esperienza d’acquisto più coinvolgente. E soprattutto un accessorio esclusivo, disponibile solo per i clienti Skoda che optano per il Green Flow, indipendentemente da motorizzazione o allestimento.

Dal punto di vista tecnico, la Fabia non cambia pelle: resta la compatta pratica e concreta che conosciamo, con motorizzazioni benzina efficienti e dimensioni ideali per la città ma adatte anche ai viaggi grazie a un bagagliaio tra i più generosi della categoria.

Due nuovi allestimenti

Il Model Year 2026 porta con sé anche una razionalizzazione della gamma e l’introduzione di due nuovi allestimenti sviluppati appositamente per il mercato italiano: Your Way e Be More.

Entrambe le versioni erano già state introdotte su Kamiq e ora arrivano anche su Fabia, con l’obiettivo di semplificare la scelta e offrire dotazioni più ricche a un prezzo competitivo.

La versione Your Way, proposta a partire da 21.850 euro, si posiziona appena sopra l’allestimento d’accesso Selection e prende il posto della precedente Young Edition, che nel 2025 aveva convinto ben il 45% dei clienti privati italiani. Rispetto alla base aggiunge una dotazione decisamente più completa:

vernice metallizzata inclusa;

alzacristalli elettrici posteriori;

cerchi in lega da 15” con design specifico;

sensori di parcheggio anteriori e posteriori con frenata automatica d’emergenza;

telecamera posteriore.

Un pacchetto pensato per chi cerca un’auto pronta all’uso, senza dover ricorrere a lunghe liste di optional.

Salendo di livello troviamo la versione Be More, con prezzi a partire da 22.600 euro. Una versione con una spiccata propensione allo stile, grazie a dettagli nella carrozzeria in nero lucido, tetto nero a contrasto e vetri posteriori oscurati. Infine i cerchi in lega salgono a 16” e viene arricchito l’abitacolo attraverso piccoli accorgimenti per migliorare la vita a bordo, come l’aggiunta del bracciolo centrale e del sistema keyless.