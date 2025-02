Al via gli ordini in Italia per Fabia e Kamiq 130 Edition, le versioni con allestimenti speciali realizzati per celebrare i 130 anni di storia di Skoda

Per celebrare degnamente i suoi 130 di storia, Skoda ha aperto gli ordini del nuovo allestimento 130 Edition per la berlina Fabia e il SUV Kamiq, esclusivamente per il mercato italiano.

La Casa boema festeggia una storia lunga 130 anni, da quando Laurin & Kelment fondarono nel 1895 l’azienda che iniziò a produrre biciclette a Mlada Boleslav, la stessa città dove ancora oggi c’è ancora oggi il quartier generale, per poi presentare dieci anni più tardi la prima automobile, la Voiturette A.

Skoda, edizioni speciali di Fabia e Kamiq per i 130 anni di storia

L’allestimento 130 Edition è disponibile per tutte le motorizzazioni di Fabia fatta eccezione per la versione 1.5 da 150 CV. A caratterizzare l’edizione speciale sono particolari come: la vernice metallizzata con tetto a contrasto, il lettering nero a seconda del colore scelto, i vetri posteriori oscurati e i cerchi in lega bicolore da 16 pollici.

Novità anche per quando riguarda gli interni, dove troviamo il sedile del passeggero regolabile in altezza, i sensori di parcheggio e la telecamera posteriore. La Fabia è dotata anche dell’ingresso e avviamento senza chiave, e di tutti i servizi connessi per tre anni, oltre alla connettività wireless per Apple CarPlay e Android Auto.

Per quanto riguarda Kamiq, il modello di maggior successo in Italia tra quelli presenti all’interno del listino Skoda, la 130 Edition rappresenta un aggiornamento che sostituisce il restyling visto con la versione Style e si basa sulla versione Black Dots.

Anche per Kamiq il nuovo allestimento è disponibile per tutte le motorizzazioni in gamma, dalla 1.0 TSI da 95 e 115 CV alla 1.5 TSI da 150 CV. Al pari della Fabia, le dotazioni del SUV comprendono la vernice metallizzata con tetto nero lucido a contrasto, i vetri posteriori oscurati e i sensori di parcheggio sia anteriori che posteriori con telecamera.

Oltre al tetto panoramico, ai cerchi in lega da 20 pollici e alla vernice metallizzata, troviamo anche il Family pack che comprende: gli airbag laterali posteriori, i cestini portarifiuti nel pannello della portiera, la protezione bordo portiere, il supporto per tablet per i passeggeri dei sedili posteriori, le tendine parasole per i finestrini laterali posteriori e il vano portaoggetti nel tunnel posteriore.

Tutte le versioni e i prezzi di listino

Gli ordini di Skoda Fabia e Skoda Kodiaq in edizione speciale per i 130 anni della Casa boema sono già aperti, e sono disponibili anche i prezzi di listino. Per quanto riguarda la Fabia, si va dai 22.550 euro della 1.0 MPI 80 CV per arrivare ai 25.850 euro della 1.0 TSI 115 CV DSG, passando per i 23.300 euro della 1.0 TSI 95 CV e i 24.200 euro della 1.0 TSI 115 CV.

Fronte Kodiaq, invece, il modello di partenza è la 1.0 TSI 95 CV al prezzo di listino di 28.250 euro; seguono la 1.0 TSI 115 CV a 29.550 euro, la 1.0 TSI 115 CV DSG e la 1.5 TSI 150 CV a 31.100 euro e infine la 1.5 TSI 150 CV DSG a 32.700 euro.

Skoda ha lanciato Fabia e Kamiq nelle versioni 130 Edition a qualche settimana di distanza dall’arrivo della nuova Enyaq: il modello, nato sulla stessa piattaforma delle Volkswagen ID.3, ID.4 e ID.5, è stato completamente rivisto rispetto alla precedente generazione, e si annuncia rivoluzionario, sia nell’estetica che nell’autonomia in elettrico, quest’ultima compresa tra 439 e 597 chilometri per la versione Coupé.