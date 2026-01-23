Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

Per rafforzare la sua presenza sul mercato, il marchio Škoda punta tantissimo su Kamiq, il SUV compatto che, grazie a un prezzo accessibile e a una gamma articolata, rappresenta un’opzione molto valida nel suo segmento e, più in generale, può consentire al marchio di raggiungere un gran numero di potenziali clienti. In Italia, la Casa ha investito tanto su Kamiq, modello in grado di soddisfare le esigenze degli automobilisti alla ricerca di un SUV comodo da guidare ma anche compatto e, quindi, ideale per l’utilizzo in città. Per questo motivo, Škoda ha scelto di realizzare due nuovi allestimenti del suo modello, destinati in modo specifico al mercato italiano. Andiamo a scoprire tutti i dettagli in merito.

Due nuovi allestimenti

Ad arricchire la gamma di Škoda Kamiq arrivano due nuovi allestimenti. Si tratta delle versioni Your Way e Be More che l’azienda definisce come allestimenti sviluppati in Italia e “ascoltando le necessità e i gusti dei Clienti italiani“. Quest’aggiornamento arriva a quasi un anno di distanza dal debutto della versione speciale 130 Edition. La versione Your Way propone i cerchi in lega da 17 pollici, disponibili in versione argento oppure bruniti, e il lettering sul portellone in colore nero. Di serie troviamo il climatizzatore automatico bi-zona, la vernice metallizzata, la possibilità di utilizzare in modalità wireless Android Auto e Apple CarPlay e 4 porte USB-C per la ricarica da 45 W.

Per quanto riguarda l’allestimento Be More, invece, la dotazione include la finitura nero lucido della calandra e delle calotte degli specchi retrovisori, cerchi in lega da 17 pollici con design specifico, i servizi Care Connect, per l’accesso da remoto alla vettura tramite app, la retrocamera e i sensori di parcheggio anteriori. La gamma di motorizzazioni delle versioni Your Way e Be More è la stessa disponibile per gli altri allestimenti. Le nuove varianti di Kamiq, infatti, possono essere ordinate con tutte le motorizzazioni in gamma e, quindi, anche con il motore 1.0 TSI da 95 CV oppure 115 CV (anche con cambio DSG) e con il più potente 1.5 TSI Evo2 da 150 CV (anche in questo caso disponibile sia con il manuale sia con il DSG). Si tratta, quindi, di un’offerta particolarmente ricca, con tante opzioni a disposizione degli utenti interessati al modello della Casa del Gruppo Volkswagen che ha appena annunciato l’arrivo di un nuovo SUV di fascia alta.

I prezzi

Il listino prezzi della Škoda Kamiq parte da 25.500 euro (con motore 1.0 TSI da 95 CV e allestimento Selection). Per quanto riguarda la versione Your Way, invece, si parte da 26.950 euro mentre la versione Be More è disponibile con prezzi a partire da 28.250 euro. Per il mese di gennaio 2026 è prevista una promo lancio con anticipo zero e rate da 199 euro al mese (TAN 0% e TAEG 0,96%) dedicata alla versione 1.0 TSI da 95 CV con l’allestimento Your Way. La promo è valida per le vetture in pronta consegna e con contratti con formula Clever Valute a valore futuro garantito che, dopo 26 mesi, consente di restituire, sostituire o rifinanziare la vettura. Per tutti i dettagli in merito all’offerta consigliamo di recarsi in uno showroom Škoda, in modo da poter ricevere informazioni dettagliate sulla promo.