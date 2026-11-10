Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Ufficio Stampa Škoda I prezzi per il mercato italiano della nuova Škoda Octavia full hybrid

La Škoda Octavia aggiunge un tassello importante alla propria gamma e, contemporaneamente, inaugura un nuovo capitolo per il marchio ceco. Arriva infatti la prima motorizzazione full hybrid della Casa, una soluzione che permette di viaggiare anche con il solo motore elettrico senza collegare l’automobile a una presa di corrente. Una novità destinata a interessare soprattutto chi percorre molti chilometri, alternando traffico cittadino e lunghi trasferimenti, ma non vuole modificare le proprie abitudini di rifornimento. La nuova Octavia HYBRID viene proposta nelle carrozzerie berlina e Wagon, con due livelli di potenza e prezzi italiani che partono da 35.400 euro.

Una tecnologia diversa dal solito

La novità più interessante si nasconde sotto il cofano. Škoda ha scelto un sistema ibrido serie-parallelo che abbina il quattro cilindri benzina 1.5 TSI evo2 a due motori elettrici, gestiti attraverso una trasmissione automatica a rapporto fisso.

Le potenze complessive disponibili sono di 100 kW, equivalenti a circa 136 CV, e 125 kW, ossia circa 170 CV. Nella prima configurazione il motore termico sviluppa 96 kW, mentre nella seconda raggiunge 110 kW. La velocità massima, identica per entrambe, è limitata elettronicamente a 180 km/h.

Il funzionamento è più articolato rispetto a quello di un tradizionale mild hybrid. Uno dei motori elettrici si occupa principalmente di avviare il propulsore a benzina e produrre energia; l’altro interviene direttamente sulla trazione e recupera elettricità durante le decelerazioni.

La gestione elettronica sceglie autonomamente la configurazione più conveniente, senza richiedere interventi da parte del conducente. L’obiettivo è ridurre il consumo di carburante mantenendo una risposta progressiva nelle diverse condizioni di utilizzo.

Fino a due chilometri in elettrico, senza bisogno della presa

La batteria di trazione ha una capacità lorda di 1,6 kWh e viene mantenuta automaticamente tra il 40% e il 90% della carica. Non è prevista alcuna ricarica esterna: l’energia viene recuperata durante la marcia e attraverso il lavoro del generatore.

Quando le condizioni lo consentono, Octavia può percorrere fino a circa due chilometri in elettrico, senza utilizzare il motore a combustione. Una possibilità pensata soprattutto per gli spostamenti a bassa velocità. Nella modalità ibrida in serie, il benzina produce elettricità destinata al motore di trazione. Questa configurazione viene utilizzata prevalentemente fino a circa 60 km/h, quando la batteria è poco carica oppure serve maggiore accelerazione.

Superata indicativamente questa velocità, soprattutto durante la marcia regolare, il sistema privilegia il funzionamento parallelo: il motore termico trasmette direttamente il movimento alle ruote anteriori, mentre quello elettrico fornisce assistenza quando necessario.

Prezzi italiani, allestimenti

La nuova Octavia Full Hybrid arriva sul mercato italiano con un prezzo d’ingresso di 35.400 euro per la berlina. Chi preferisce la Wagon deve aggiungere 1.000 euro, portando la cifra iniziale a 36.400 euro.

La gamma comprende gli allestimenti Executive, Style e Sportline. La dotazione annunciata include uno schermo infotainment da 13 pollici, il quadro strumenti digitale Virtual Cockpit da 10 pollici e sistemi di assistenza alla guida con funzionalità di livello 2.

Rimane centrale anche la praticità, uno dei motivi del successo commerciale di Octavia. La Wagon ibrida offre un bagagliaio da 485 litri, che raggiunge 1.540 litri abbattendo gli schienali posteriori. Già omologata secondo lo standard Euro 7, la nuova motorizzazione amplia le possibilità di scelta per chi cerca un’automobile spaziosa senza passare all’elettrico puro. Le prime consegne italiane partiranno da gennaio 2027.