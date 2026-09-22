Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Ufficio Stampa Volkswagen Skoda Peaq 2026, caratteristiche e prezzi

Tra i pochi marchi europei che stanno viaggiando a gonfie vele c’è Skoda. L’ultima novità si chiama Peaq ed è un modello che prende vita da una variante personalizzata della piattaforma MEB del Gruppo Volkswagen.

Il nuovo SUV con tanto spazio a bordo presenta una lunghezza di 4,90 metri e un passo di 3 metri. Il look è robusto, in linea con le altre sorelle elettriche della gamma, potendo garantire un’ampia capienza del bagagliaio che passa da 299 litri con tutti i sedili in posizione a ben 890 litri in configurazione a 5 posti, senza considerare un vano anteriore da 37 litri.

Skoda nutriva da tempo il desiderio di creare un’auto a ruote alte di grandi dimensioni da affiancare alla Kodiaq. Il frontale incarna la filosofia stilistica Modern Solid che enfatizza il minimalismo e le linee pulite.

I gruppi ottici anteriori e posteriori vantano una nuova firma luminosa a forma di T. Peaq è il primo modello a includere il più ampio tetto panoramico del brand con Dynamic Shade Control, e a vantare maniglie a filo. Il paraurti ha prese d’aria ridotte per favorire l’aerodinamica, garantendo un Cx di 0,249. Sui quattro lati della carrozzeria spiccano le scritte per esteso del marchio boemo.

Interni hi-tech

Sulla plancia della Peaq spicca lo schermo centrale touchscreen, orientato in verticale, con una dimensione di 13,6 pollici, in abbinamento al quadro strumenti digitale da 10,25 pollici. I clienti possono immergersi in un ambiente curato e luminoso, grazie alla superficie vetrata da 2,1 m² con un sistema elettro-cromico che filtra la trasmissione della luce variando la tensione elettrica. I sedili hanno funzione massaggio e seduta tipo chaise longue, mentre l’impianto audio di alta qualità è in collaborazione con Sonos.

Non manca un innovativo software Android, con l’integrazione nativa di app come Google Maps, Spotify e YouTube, oltre alla possibilità di installare applicazioni di terze parti per personalizzare l’esperienza a bordo. Gli aggiornamenti OTA permetteranno di usare lo smartphone come chiave d’accesso. La Skoda Peaq presenta 2 allestimenti, Selection e Sportline, piuttosto completi.

Motorizzazioni e prezzi

Il listino parte da 49.950 euro. La Peaq 60 RWD è proposta a 55.000 euro nell’allestimento più ricco, mentre servono 59.950 euro per la Peaq 90x AWD a trazione integrale sino a un massimo di circa 65.000 euro. La Peaq 60 sotto al cofano vanta un motore elettrico posteriore da 204 CV e 350 Nm di coppia, connesso alla trazione posteriore e alimentato da una batteria da 59 kWh netti (63 kWh lordi), offrendo uno scatto da 0 a 100 km/h di 8,5 secondi e 160 km/h di velocità massima.

La Skoda Peaq 90x può contare su un doppio motore elettrico e trazione integrale (AWD) da 300 CV e 545 Nm di coppia, associato una batteria da 86 kWh netti (91 kWh lordi). Le performance? Da 0 a 100 km/h in 6,8 secondi e una velocità massima di 180 km/h. I tempi di ricarica dal 10 all’80% dichiarati sono di circa 28 minuti.

Se l’autonomia della Peaq 60 è di 450 km, quella della 90X si aggira sui 610 km. Con la funzionalità di guida one pedal si può anche fare a meno dell’uso dei freni, rilasciando l’acceleratore. La tecnologia Vehicle-to-Load (V2L) consente di alimentare dispositivi elettrici esterni. La Peaq 60 è ricaricabile sino a 11 kW in corrente alternata AC e 165 kW in corrente continua DC, mentre la Peaq 90x sale fino a 200 kW in DC.

Klaus Zellmer, CEO di Skoda, ha assicurato: “Peaq rappresenta un nuovo punto di riferimento per Škoda come ammiraglia del nostro marchio, riunendo i nostri punti di forza fondamentali in modo da riflettere la direzione che stiamo prendendo come azienda. Amplia il nostro appeal verso nuovi segmenti di clientela, pur continuando a offrire le qualità che i nostri clienti apprezzano: spazio, praticità e un ottimo rapporto qualità-prezzo. Allo stesso tempo, Peaq svolge un ruolo centrale nell’ampliare la nostra offerta di veicoli completamente elettrici. Fa parte di una gamma in continua crescita che offre ai clienti una scelta autentica tra diversi propulsori, consentendo loro di selezionare la soluzione più adatta alle proprie esigenze, oggi e in futuro. È così che continuiamo a rendere Škoda rilevante per un pubblico ancora più ampio”.