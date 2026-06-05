Ufficio Stampa Skoda Skoda Peaq: le prime immagini del SUV elettrico da 7 posti

A volte, girare pagina non è sufficiente: per sopravvivere e guardare al futuro con ritrovata fiducia devi attuare un cambio di rotta stilistico radicale. Nota per la sua proverbiale praticità e il legame solido con le famiglie, Skoda si appresta a scoprire la sua nuova stella polare: si chiama Peaq ed è un SUV elettrico a sette posti che promette di riscrivere il linguaggio del design ceco.

Addio alle linee morbide

La vettura nasce come l’ammiraglia della nuova era elettrificata di Mladá Boleslav. A pochi giorni dall’anteprima mondiale, prevista per il 23 giugno tra le suggestive vette francesi di Monnetier-Mornex, sono trapelati i primi bozzetti ufficiali. Emergono le forme di un veicolo che abbandona le linee morbide del passato in favore della cosiddetta filosofia Modern Solid.

Guardando le bozze colpisce subito la pulizia. Il frontale sfoggia la nuova firma luminosa a “T”, allungata verso l’esterno, così da creare un contrasto netto con il Tech-Deck Face: una superficie nera lucida in sostituzione della classica calandra, ormai inutile in un’auto spinta solo da elettroni. Sotto, il paraurti a forma di “vulcano” conferisce una postura aggressiva e piantata a terra, come se il muso preannunciasse le doti del SUV nelle lunghe percorrenze.

Ufficio Stampa Skoda

Da un lato il frontale è un manifesto di tecnologia, dall’altro la vista laterale racconta la storia di un gigante pronto ad accogliere sette passeggeri. Alta e possente, la linea di spalla si fonde con montanti posteriori massicci, espressione di alta protezione, mentre le maniglie a scomparsa, integrate nella fiancata, rendono il profilo fluido e aerodinamico.

Sul retro, Skoda mantiene un approccio coerente. I gruppi ottici, richiamanti la stessa silhouette a “T”, elevano la vista posteriore a biglietto da visita tecnologico, impossibile da non riconoscere quando scende l’oscurità. Karl Neuhold, capo del design esterno del costruttore, spiega:

“Per il design esterno della Škoda Peaq abbiamo applicato con coerenza il linguaggio ‘Modern Solid’, unendo linee pulite, proporzioni equilibrate ed elementi distintivi. Le superfici finemente scolpite e i dettagli ben definiti conferiscono alla vettura una presenza solida e senza tempo, mentre i tratti distintivi, come i fari a ‘T’ e il nuovo frontale Tech-Deck, esprimono l’identità di Škoda in questa nuova era elettrica”

L’ambizione di misurarsi nel segmento premium

A poche settimane dal debutto l’attesa si fa febbrile. Perché Skoda sta gettando le fondamenta in previsione di una concorrenza sempre più agguerrita sul mercato europeo, presidiato sia dalle Case tradizionali sia dalle giovani realtà emergenti provenienti dall’Asia. Peak ha un compito: far valere l’efficienza di un’elettrica spaziosa e confortevole, nel rispetto dei valori originali del marchio, determinato a misurarsi con i pesi massimi del segmento premium.

Non è escluso, inoltre, che durante la presentazione parigina possano trapelare le prime interessanti anticipazioni riguardo al listino prezzi e alla politica commerciale, dettagli che chiariranno definitivamente il posizionamento strategico del modello.

Alle 18.25 del prossimo 23 giugno, in Francia, avremo tutte le risposte sul SUV boemo. Solo allora potremo capire se le bozze ambiziose porteranno a un punto di riferimento tra le famiglie tentate dalla transizione elettrica ormai in pieno corso. Di certo, per Skoda, il conto alla rovescia può dirsi iniziato.