Fonte: Ufficio Stampa Smart Smart #5 Brabus, la più potente di sempre: il motore sprigiona 645 CV

Nel segmento delle auto premium c’è una nuova arrivata che fa già rumore: la Smart #5 Brabus. Modello di punta full electric, si tratta di un SUV di medie dimensioni, che può contare su performance davvero fuori dall’ordinario. È una vettura nata per distinguersi, che coniuga la versatilità di Smart con la l’audacia di Brabus.

La nuova #5 Brabus si contraddistingue per le linee muscolose e le performance di altissimo profilo. Ha una potenza massima di 475 kW (645 CV), trazione integrale intelligente e Launch Mode. Lo scatto poi è davvero bruciante ed è capace di passare da 0 a 100 km/h in 3,8 secondi. Grazie al sistema a 800 volt, invece, è possibile effettuare la ricarica rapida in DC sino a 400 kW. Così facendo la vettura passa dal 10 all’80% in soli 18 minuti. L’autonomia infine è di 540 km WLTP.

Cosa c’è all’esterno

Un plus è sicuramente dato dall’esclusiva Brabus Mode, che regala un’esperienza di guida particolare. Sono stati aggiunti, infatti, dei suoni simulati al motore che danno più spinta al carattere sportivo del veicolo. All’esterno l’auto si fa subito apprezzare per i cerchi Brabus Monoblock Z da 21 pollici e le pinze freni rosse. Ci sono poi i badge Brabus a completare la vettura.

Dirk Adelmann, CEO di Smart Europe, ha così commentato questo nuovo veicolo: “La Smart #5 Brabus è il nuovo modello di riferimento della nostra giovane gamma 100% elettrica. Questo veicolo rappresenta la nostra visione di performance elettrica e ridefinisce le aspettative nel segmento dei SUV elettrici, con dinamica di guida, connettività avanzata e cura artigianale degli interni per un’esperienza unica”. Come è chiaro, questa vettura nasce dalla stretta e preziosa collaborazione tra Smart e Brabus, il nome stesso ne è la prova.

Interni

All’interno troviamo dettagli raffinati e di alto profilo, come i sedili in microfibra con inserti DINAMICA (una particolare microfibra ecologica prodotta in Italia). Grazie alle funzioni di ventilazione e riscaldamento e ai sedili posteriori riscaldabili, tutti i passeggeri di questa vettura conservano lo stesso grado di comfort. Il volante invece è in Alcantara con logo Brabus retroilluminato, c’è poi il tetto panoramico Halo e il cielo in microfibra che permettono agli occupanti della vettura di poter osservare l’ambiente circostante con naturalezza. Per completare il tutto infine ci sono: pedali sportivi, badge Brabus negli interni posti in alcuni punti strategici come le portiere e i sedili e infine un sistema di illuminazione ambientale Ambient Light+ con 256 tonalità diverse. In particolare quest’ultima cosa dà quel quid in più a questa Smart agli occhi dei giovani che sono sempre più attenti a questo genere di tecnologie. L’idea di avere un’auto che cambia continuamente colore all’interno con le luci è tipicamente asiatica. In Cina e Giappone da anni ci sono questo genere di personalizzazioni.

A livello invece di dotazione tecnologica c’è un infotainment con due schermi OLED da 13 pollici, un sistema audio Sennheiser Signature Sound, con 20 speaker ad alte prestazioni e uno speaker centrale motorizzato. La collaborazione tra Brabus e Smart affonda le proprie radici sin dall’inizio degli anni 2000.

Prezzo di listino

Brabus esiste dal 1977 e in questi anni ha collaborato con i marchi tedeschi più importanti come Mercedes e Porsche. Ha dato vita ad alcuni modelli che sono diventati leggendari grazie alla loro potenza. Questa Smart #5 Brabus non sarà di certo da meno e mira a diventare un nuovo punto di riferimento nel mercato elettrico premium. In Italia questa vettura sarà ordinabile dal 17 giugno 2025. Il prezzo annunciato invece è di 63.294,45 euro, insomma un costo non certo alla portata di tutti, ma si sa che la qualità non è mai a buon mercato. Si tratta della Smart più potente di sempre.