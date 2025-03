Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: Smart Presentata la nuova Smart #5, SUV di medie dimensioni

Il marchio Smart celebra una tappa fondamentale nella sua evoluzione con l’anteprima europea della Smart #5, il suo primo SUV premium di medie dimensioni. Questo modello segna un’espansione significativa della gamma Smart, introducendo il veicolo elettrico più spazioso e versatile mai realizzato finora dalla Casa.

Dirk Adelmann, CEO di Smart Europe, esprime l’orgoglio per il lancio della #5, sottolineando come questo SUV di medie dimensioni sia basato su un’innovativa piattaforma a 800 Volt che garantisce efficienza e prestazioni superiori. Il lancio coincide con il quinto anniversario di Smart Europe, celebrando l’innovazione e l’esperienza ingegneristica del team.

Il terzo modello della gamma elettrica

La Smart #5 rappresenta il terzo modello 100% elettrico lanciato da Smart in Europa in soli tre anni, testimoniando l’impegno del brand verso la mobilità sostenibile e l’innovazione nel settore dei veicoli alla spina. Dopo le Smart #1 e #3, la #5 si posiziona come il primo SUV di medie dimensioni, progettato per offrire più spazio, maggiore versatilità e tecnologie avanzate.

La piattaforma a 800 Volt è un elemento chiave, che promette autonomia estesa e capacità di ricarica ultra-rapida. Oltre al sistema di propulsione elettrica all’avanguardia, la Smart #5 integra tecnologie di assistenza alla guida di ultima generazione e un abitacolo intelligente, elevando il comfort e la praticità per tutti i passeggeri. Il design spazioso e le dotazioni versatili rendono questa vettura ideale per una clientela europea sempre più attenta alla mobilità sostenibile.

Cinque le versioni

La Smart #5 sarà disponibile in cinque versioni, con l’aggiunta successiva di una variante ad alte prestazioni. La Smart #5 Pro è equipaggiata con una batteria LFP (Litio-ferro-fosfato) da 76 kWh, offrendo comfort avanzato, tetto panoramico, connettività all’avanguardia e sistemi di assistenza alla guida. A partire dalla Smart #5 Pro+, le versioni superiori adottano una batteria NCM (Nickel-Manganese-Cobalto) da 100 kWh, che garantisce un’autonomia fino a 590 km (WLTP) e elevate prestazioni di ricarica grazie alla piattaforma a 800 Volt.

La Smart #5 Pulse si distingue per la trazione integrale con doppio motore, un display centrale OLED extra-large e una pompa di calore ad alta efficienza per un comfort ottimale in ogni condizione. La #5 Premium offre un’esperienza di guida raffinata con dettagli eleganti, finiture premium e un’ampia gamma di personalizzazioni cromatiche. Infine, la #5 Summit Edition è pensata per l’avventura, combinando lusso e funzionalità con accessori dedicati come il gancio di traino elettrico, la piattaforma per il tetto e la scala laterale, oltre a una livrea esclusiva.

Pensata anche per l’offroad

Il design della Smart #5 esprime la filosofia “Love, Pure, Unexpected”, caratterizzata da linee decise e dettagli moderni. Il tetto panoramico Halo, le porte senza cornice e gli sbalzi ridotti conferiscono alla vettura un profilo dinamico e slanciato. Elementi distintivi come i gruppi ottici anteriori e posteriori dal design allungato, gli specchietti bicolore e i coprimozzi con logo Smart sempre in posizione verticale durante la guida sottolineano il carattere unico del veicolo. All’interno, materiali pregiati come il legno di quercia e i rivestimenti in pelle premium creano un ambiente raffinato e confortevole.

Oltre alle sue qualità urbane, la Smart #5 offre funzionalità dedicate alla guida off-road nelle versioni Pulse e Summit Edition, dotate di cinque modalità di guida specifiche per diverse superfici: Adaptive, Sabbia, Neve, Fango e Roccia. Con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 4,9 secondi, la Smart #5 garantisce prestazioni dinamiche eccezionali.

La batteria a 800 Volt consente una ricarica straordinaria: la batteria NCM da 100 kWh supporta una potenza di ricarica DC fino a 400 kW, permettendo di passare dal 10% all’80% di carica in soli 18 minuti in condizioni ottimali. La funzione Plug & Charge, conforme alla normativa ISO 15118, semplifica l’autenticazione presso le stazioni di ricarica compatibili. L’autonomia fino a 590 km (WLTP) rende la Smart #5 ideale anche per i viaggi lunghi. Un’ulteriore novità è la presa Vehicle-to-Load (V2L) da 230 Volt, integrata nella porta di ricarica, che permette di alimentare dispositivi elettronici in mobilità.

Dimensioni buone per ogni avventura

Con un passo di 2.900 mm e una lunghezza di 4.695 mm, la Smart #5 offre uno spazio generoso per tutti i passeggeri. Le soluzioni intelligenti di stivaggio includono 34 vani portaoggetti, un bagagliaio anteriore illuminato da 72 litri e un vano di carico posteriore fino a 1.530 litri. Tutti i sedili sono regolabili per massimizzare il comfort. Infine, l’ambiente interno combina design moderno e materiali ricercati con tecnologie avanzate, come i sedili posteriori riscaldati e regolabili elettricamente, luci LED da lettura in stile aeronautico e un sistema di illuminazione ambientale con 256 tonalità.

Smart #5: il listino prezzi

In Italia, la Smart #5 sarà disponibile a partire da 47.934,45 euro nella versione Pro, fino a 59.174,45 euro per la Summit Edition, con prezzi comprensivi di IVA e altri oneri. La Smart #5 sarà ordinabile dal 24 aprile 2025 in Germania, Finlandia, Norvegia e Islanda, con una progressiva espansione in altri mercati europei nel corso del secondo e terzo trimestre del 2025.