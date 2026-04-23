Il listino della Smart è rimasto privo da due anni della Fortwo, ma un’erede sta per arrivare con il lancio della #2

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Ufficio Stampa Smart Smart, torna l’iconica biposto

Per ora si tratta di una concept car, tuttavia sono bastate poche immagini per accendere l’entusiasmo degli appassionati della Smart Fortwo. La successora racchiude lo spirito della biposto da città più famosa al mondo con l’aggiunta di elementi raffinati. Il brand, sotto il controllo di Mercedes e Geely, ha deciso che era arrivato il momento di lavorare su una evoluzione dell’iconica citycar con un nuovo slogan: “Change of Perspectives”.

La presentazione allo Smart Global Brand Event, tenutosi a Pechino, ha dato una visione inedita della Fortwo. ll concept è concepito per essere alimentato dalla nuova piattaforma ECA, sviluppata da Smart, che alzerà l’asticella delle performance. Con la Concept #2, il marchio prevede un’autonomia fino a circa 300 chilometri e una ricarica rapida in corrente continua dal 10% all’80% in meno di 20 minuti. Il modello vanta funzionalità Vehicle-to-Load (V2L), per garantire uno stile di vita urbano sempre connesso. Un compromesso ideale nei rapidi spostamenti in città e per trovare facilmente parcheggio.

Nate per le metropoli

Le Smart, da sempre, hanno rappresentato la riposta più comoda per una mobilità intelligente nella caotiche città europee. Nella nuova industria 2.0 green il brand tedesco, supportato da un colosso cinese come Geely, vuole ritagliarsi uno spazio maggiore. La gamma attuale non ha fatto faville nel Vecchio Continente e l’arrivo futuro della #2 rappresenterà un successo quasi assicurato, qualora verrà proposta al giusto prezzo.

Durante l’evento a Pechino è stata anche presentata la Smart #6 EHD, la prima berlina fastback premium della gamma, arricchita di tecnologia Electric Hybrid Drive per una lunga autonomia, destinata al mercato cinese. Gli obiettivi della Casa nata da una idea di un dipendente di Mercedes-Benz sono ambiziosi, ma nel Vecchio Continente le proposte elettriche non hanno ancora fatto faville.

Strategia mirata

Per rendere attraente la nuova #2 il progetto è stato sviluppato interamente dal Mercedes-Benz Global Design Team. Adottando un approccio unico definito “Function becomes Fashion”, l’ingegneria premium intelligente di Smart si è unita allo stile distintivo del Mercedes-Benz Global Design Team. Sfruttando la presenza Cina e nei mercati internazionali, il marchio proporrà in Europa, a partire dalla metà dell’anno, il servizio clienti Smart care, garantendo un’esperienza semplice e attenta alle esigenze degli utenti. Kai Sieber, Head of Design Smart presso Mercedes-Benz, ha spiegato:

“Crediamo che una citycar debba essere più di una semplice soluzione: deve suscitare emozioni. Portando avanti l’eredità del design iconico della Fortwo, la Concept #2 traduce la nostra forte personalità in una nuova era in cui ‘Function becomes Fashion’. Non si tratta solo di praticità intelligente, ma di una vera estensione dell’identità personale”.

Il linguaggio stilistico è in linea con il modello originario, inserendosi alla perfezione tra la #1 e la #3. La vettura a due posti risulta compatta con una distintiva livrea bicolore bianco opaco e oro caldo, interni con dettagli in pelle di alta qualità ed elementi innovativi su superfici traslucide. Con la tradizionale configurazione con le ruote agli angoli garantisce un raggio di sterzata di appena 6,95 metri e una estetica convincente con gruppi ottici indovinati. La versione definitiva sguscerà nel traffico con stile non passando inosservata.