Smart sta valutando quello che sarà il suo futuro prossimo: le ultime informazioni confermano che il brand non intende proporre più SUV come il nuovo Smart #5

Fonte: Ufficio Stampa Smart Smart cambia strategia

Smart #5 è una delle ultime novità della gamma del brand che, dopo l’avvio della nuova “era”, con il passaggio a una gamma a zero emissioni e il nuovo assetto societario (il 50% del brand è oggi sotto il controllo di Geely), deve ancora trovare la sua vera identità e, soprattutto, il suo posto sul mercato, in particolare in Europa. Il nuovo Smart #5, che dopo la presentazione avvenuta in estate è ancora debuttare ufficiale in Europa, potrebbe segnare la fine di un percorso per la Casa.

Per il prossimo futuro, infatti, Smart potrebbe abbandonare l’idea di sviluppare nuovi SUV come Smart #5 per cercare una strada diversa e ritagliarsi uno spazio all’interno del mercato. La conferma è arrivata da Dirk Adelmann, alla guida di Smart Europe. Le opzioni sul tavolo sono numerose e il futuro potrebbe portare diverse sorprese. Di certo, il brand non ha intenzione di abbandonare il mercato europeo. Per trovare lo spazio giusto, però, potrebbe optare per un cambio di strategia.

Cosa cambierà?

Secondo quanto rivelato da Adelmann nel corso di un evento con la stampa, il futuro di Smart “sarà qualcosa di diverso. Nulla è ancora stato deciso”. Le ipotesi sono tante e la scelta dell’azienda di non rivelare alcuna informazione è legata a vari fattori. La dirigenza, molto probabilmente, sta ancora valutando il da farsi, con vari progetti sul tavolo e con la necessità di capire quale sarà quello giusto a cui affidare il compito di incrementare la presenza di Smart sul mercato.

Le linee guida per i prossimi anni dovrebbero essere due: una riduzione delle dimensioni rispetto a Smart #5, che arriva a ben 4,71 metri di lunghezza, e la volontà di abbandonare le linee tipiche dei SUV per cercare nuove soluzioni in grado di attirare la clientela. È confermata, in ogni caso, la volontà del brand di puntare sull’elettrico, senza cercare (almeno in Europa) delle strade intermedie, puntando su motorizzazioni Plug-in Hybrid.

Il cambio di passo per Smart è programmato per il 2026. Le ipotesi, come detto, sono tante.

Ritorna la ForTwo?

Il brand Smart è legato a doppio filo alla Smart ForTwo, modello che spesso viene chiamato semplicemente “Smart” proprio per indicare il suo ruolo di primo piano nella storia del brand. Le indiscrezioni, però, confermano che non ci sarà spazio per una ForTwo nel futuro della Casa. All’orizzonte, però, potrebbe esserci un posto nella gamma per una city car da circa 4 metri (o anche più compatta). L’azienda potrebbe tentare la strada di una nuova partnership con Renault, sempre alla ricerca di partner per lo sviluppo di nuovi modelli.

In questo modo, una nuova city car Smart potrebbe ritagliarsi il suo spazio sul mercato, con uno sviluppo condiviso con la Nuova Renault Twingo. Ricordiamo che Geely è da tempo partner di Renault, con cui ha messo su una joint venture per la realizzazione di motori ibridi. Sarà necessario attendere i prossimi mesi per avere maggiori dettagli in merito a quelle che saranno le prossime mosse di Smart. Di certo, il brand non ha intenzione di fermarsi e i nuovi progetti in arrivo saranno tanti. Staremo a vedere quali saranno le prossime mosse.