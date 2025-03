Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Fonte: ANSA Smart ForTwo 2025, tutte le novità del nuovo modello

A metà marzo del 2024 la Smart ForTwo è uscita di produzione, dando un dispiacere a tutti gli amanti del marchio che ha rivoluzionato la mobilità urbana. Il modello, nato dall’idea brillante di un dipendente della Mercedes-Benz, in tre diverse generazioni, ha rappresentato una garanzia nelle nostre metropoli. Piccola e sgusciante, l’entry-level della gamma Smart, in oltre 25 anni di vita, ha fatto faville in Europa. La prima generazione era lunga 2,5 metri esatti, la seconda e la terza arrivarono a 2,7 metri. I nuovi modelli presenti nella gamma della Smart GmbH, acronimo di Swatch Mercedes ART, hanno fatto rimpiangere la storica city car.

I vertici del brand, guidato da una joint venture tra Mercedes e Geely, hanno intenzione di ritornare ai fasti del passato con un nuovo progetto di ForTwo al passo con le ultime tendenze. Il DNA dovrebbe rimanere fedele al modello originario, come confermato dal CEO di Smart Europa, Dirk Adelmann, nel corso di una intervista con Auto Express. Il segmento A sta continuando a crescere, con numerose microcar, come la FIAT Topolino, che possono essere guidate già a 14 anni. L’ultima gen di ForTwo full electric ha pagato un prezzo base elevato e l’abbassamento dell’hype generale per le EV.

Torna la vera Smart

Il responsabile del design di Smart, Kai Sieber, ha assicurato che la ForTwo rappresenta il cuore pulsante del brand e c’è tutta l’intenzione di riportare in auge lo storico modello. Le misure dovrebbero rimanere molto compatte, rimanendo fedeli alla caratteristiche delle precedenti serie. A differenza dei marchi che stanno utilizzando un linguaggio stilistico che strizza l’occhio al passato, come Renault con le nuove R5 e R4, in Smart potrebbero optare per un design simile ai modelli #1, #3 e #5.

In base a quanto dichiarato da Dirk Adelmann, la city car full electric avrà le seguenti peculiarità: ruote alle estremità degli angoli, come sul vecchio modello, e gruppi ottici uniti tra loro da una sottile striscia luminosa. La nuova ForTwo dovrebbe avere un lunotto posteriore, quasi verticale, e una linea del tetto alta per accrescere lo spazio all’interno dell’abitacolo. Quest’ultimo sarà impostato, naturalmente, per due passeggeri e ci sarà una dotazione tecnologica all’avanguardia. L’autonomia risulterà superiore rispetto a quella del vecchio modello. Il CEO di Smart Europa ha sottolineato che la nuova ForTwo dovrà risultare spaziosa, versatile e funzionale.

ForTwo, nuovo nome e nuova piattaforma

I vertici della Casa tedesca dovranno capire dove sviluppare la nuova city car biposto. La piattaforma su cui dovrebbe essere elaborata la nuova EV non è ancora chiara. L’ipotesi più accreditata, in passato, era quella di un nuovo partner interessato allo sviluppo del progetto, al fine di ridurre i costi e rendere più economica la nuova vettura.

La prossima gen di Fortwo dovrebbe chiamarsi, semplicemente, #2. Non è ancora stata stabilita una data di lancio, perché prima dovranno essere risolti i suddetti problemi. La Casa automobilistica tedesca ha concluso il 2024 con un incremento del 7% rispetto all’anno precedente e un volume complessivo di circa 130.000 unità. L’obiettivo, nel 2025, è di potenziare la presenza internazionale in oltre 10 nuovi mercati. Quest’anno Smart proseguirà l’annuncio di nuovi prodotti. Con un progetto di ForTwo sostenibile, il nuovo concept apparirà nei prossimi 2 anni.