Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Ufficio Stampa Smart Nuova Smart #2, l’erede della Fortwo arriva entro il 2026

I tempi sembrano essere più stretti di quanto atteso per l’arrivo dell’erede della Fortwo nel mercato europeo. La nuova Smart #2 si prepara ad avviare la produzione nei prossimi mesi e arrivare sulle strade entro la fine del 2026. La citycar più amata dalle metropoli europee è pronta a tornare dopo l’addio del 2024.

L’erede di un’icona urbana

La Smart #2 porta con se l’ambizioso obiettivo di riportare la mobilità cittadina al centro dell’offerta del marchio. Anche a seguito delle linee guida descritte nel nuovo Green Deal da parte dell’Europa, questo modello ha tutte le carte in tavola per riscrivere la sua storia di successo. Costruita sulla base della nuova piattaforma ECA, un’architettura dedicata a vetture elettriche e compatte, ottimizzandone lo spazio per batteria e perciò autonomia, la Smart #2 porterà con se le dimensioni minime che hanno reso celebre la Fortwo, compresa la classica configurazione a due posti secchi.

Moderna sotto ogni punto di vista, questa nuova icona della città promette di offrire soluzioni studiate per la praticità che richiede la metropoli. Mentre il taglio laterale promette un tocco nostalgico per garantire l’ottima capacità di carico nonostante le dimensioni.

Il prototipo definitivo è già su strada

La Smart #2 è già stata avvistata durante i suoi recenti testi in strada, che dimostrano come la fase sperimentale si trovi nelle fasi finali. I muretti camuffati hanno già dato una visuale chiara delle proporzioni e dell’impostazione che tutti si aspettavano, insomma il family feeling è rimasto quello della Fortwo, non ci sono dubbi.

Per il vero colpo d’occhio definitivo bisognerà aspettare solo il Salone di Pechino di aprile, occasione in cui verrà svelata in modo ufficiale, sottolineando la centralità del ruolo della Cina nello sviluppo e nella produzione dei modelli Smart di nuova generazione, frutto della joint venture tra Mercedes-Benz e Geely.

Produzione al via entro l’estate

Dopo di che non bisognerà aspettare molto per vedere l’inizio della produzione della Smart #2, attesa sempre negli stabilimenti cinesi nell’estate 2026. L’obiettivo è quello di avviare rapidamente la commercializzazione sul mercato locale per poi estendere la distribuzione anche all’Europa entro la fine dell’anno.

Un tempismo che risponde anche alle esigenze normative: la #2 sarà un’auto completamente elettrica, pensata per essere a prova di 2035, ovvero compatibile con il futuro stop alla vendita di auto termiche in molti Paesi europei. L’autonomia non sarà da record, ma adeguata a un utilizzo urbano e periurbano, con particolare attenzione ai costi, che dovrebbero rimanere relativamente accessibili rispetto ad altre elettriche attualmente sul mercato.

Altre novità Smart

L’arrivo della #2 si inserisce in una strategia più ampia di rilancio del marchio. Smart, negli ultimi anni, ha cambiato pelle, proponendo modelli come #1 e #3, più grandi e orientati a un pubblico diverso rispetto al passato. La #2 rappresenta invece il ritorno alle origini, ma con una maturità tecnologica completamente nuova.

Accanto a lei, nel corso del 2026, il marchio presenterà anche la Smart #6 EHD, una berlina a tre volumi che segnerà un’ulteriore espansione verso segmenti più alti. Dotata di un sistema ibrido plug-in da 435 CV e di un’autonomia elettrica dichiarata di 285 km, sarà il modello più potente e grande mai realizzato da Smart.