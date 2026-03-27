Getty Images Sony e Honda mettono fine al progetto Afeela

La favola non avrà un lieto fine: tramonta Afeela. Nato dalla joint venture tra Sony e Honda, il progetto doveva cambiare il volto della mobilità elettrica, ma le difficoltà sopraggiunte in corso d’opera conducono ora allo stop definitivo. Nonostante fin dal 2020 i prototipi avessero incantato il pubblico del CES di Las Vegas, né la berlina né il SUV arriveranno mai nei concessionari. La notizia non coglie però completamente impreparati gli addetti ai lavori: all’inizio del mese, Honda aveva già eliminato due delle sue vetture a batteria e un terzo modello, che avrebbe dovuto resuscitare l’Acura RSX.

Il cambio di rotta che ha travolto tutto

Il cambio di rotta in casa Honda sulla mobilità elettrica ha avuto dei comprensibili contraccolpi sulla collaborazione con Sony. Il mercato dei veicoli a zero emissioni sta cambiando troppo in fretta e le certezze di due anni fa sono crollate, sotto il peso di costi di sviluppo insostenibili e una domanda globale meno brillante del previsto. In una nota congiunta, le due compagnie gettano la spugna:

“A seguito della rivalutazione della strategia di elettrificazione automobilistica di Honda, annunciata il 12 marzo 2026, e tenendo conto dei cambiamenti nel mercato dei veicoli elettrici, i presupposti alla base delle attività di SHM, come l’utilizzo di determinate tecnologie e risorse che Honda avrebbe dovuto fornire, sono stati radicalmente modificati. Ciò ha portato SHM ad annunciare oggi l’interruzione dello sviluppo e del lancio del suo primo modello, Afeela 1, e del suo secondo modello”

In buona sostanza, la Casa automobilistica giapponese ha stravolto la sua strategia sulle vetture elettriche e il dietrofront ha raso al suolo anche i piani per i modelli a marchio Afeela.

Una débâcle da miliardi di dollari

Non solo l’auto non si farà, ma le due aziende hanno ammesso che “rivedranno la direzione strategica di SHM”,un modo elegante per dire che il futuro della joint venture è appeso a un filo sottilissimo. Nell’arco delle prossime settimane dovrebbero fornire degli ulteriori aggiornamenti sul “posizionamento a medio e lungo termine”, anche se gli analisti credono si sia ormai giunti a un punto di non ritorno. Gli annullamenti incideranno ulteriormente sul bilancio di Honda, a quanto pare intenzionata a limitare i danni con un ritocco ai propri piani industriali.

Da programmi, SHM (Sony Honda Mobility) doveva iniziare le consegne dell’Afeela 1 verso la fine di quest’anno. L’allestimento di lancio Signature da oltre 100.000 dollari si rivolgeva alla fascia più abbiente dei clienti, mentre una versione meno costosa era attesa nel 2027, e la pre-produzione era già iniziata presso lo stabilimento Honda in Ohio. Non è così frequente che un produttore fermi tutto quando le macchine stanno già uscendo, seppur in fase pilota, dalla catena di montaggio. Per Honda sono tempi bui: la società ha già messo a bilancio perdite fino a 15,8 miliardi di dollari dopo aver cancellato gli altri progetti, e con il naufragio definitivo del progetto Afeela il buco finanziario è destinato a farsi ancora più profondo. Almeno per il momento, Il sogno di vedere una “PlayStation su quattro ruote” sembra svanito.