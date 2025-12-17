Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

Ufficio Stampa Genesis La Genesis G90 Wingback Concept è un anticipo di futuro?

Il segmento premium del mercato delle quattro ruote è dominato dai SUV. Il trend è ormai evidente e va avanti da anni, con tutti i brand che, nel corso del tempo, hanno aggiornato la propria gamma con modelli a ruote alte. In questo modo, però, il ruolo delle station wagon premium si è ridotto drasticamente, soprattutto andando a considerare le vetture con un carattere più sportivo.

A rilanciare il segmento, andando a sfidare modelli sempre molto apprezzati dagli appassionati come la Audi RS6, ci prova Genesis. Il brand premium di Hyundai ha svelato, infatti, un nuovo progetto. Si tratta della G90 Wingback Concept, un prototipo elegante e dal carattere sportivo che sembra avere tutte le carte in regola per dire la sua sul mercato, conquistando gli automobilisti europei alla ricerca di una station wagon di fascia alta.

La station wagon diventa sportiva

La Genesis G90 Wingback Concept è una vera e propria station wagon sportiva, con una lunghezza di 5,1 metri e un passo di 3,2 metri. Il progetto riprende gli elementi tradizionali del design del brand, con una griglia a cresta e i caratteristici fari a due linee. Secondo la Casa, il prototipo punta a offrire un aspetto aggressivo ma nello stesso tempo anche aristocratico. La concept rappresenta anche un vero e proprio ponte tra il Magma, il sub-brand sportivo dell’azienda, e il programma su misura One of One. Tra le caratteristiche del modello troviamo cerchi personalizzati da 22 pollici con pneumatici ribassati, una fascia anteriore dinamica impreziosita dalla caratteristica griglia a stemma e un paraurti anteriore più scolpito, in cui trova spazio il logo Magma. Di profilo, invece, viene ripreso lo stile della G90, con un passo lungo e una linea del tetto allungata che accentua il carattere da station wagon del modello.

Il Chief Creative Officer di Genesis, Luc Donckerwolke, ha così commentato la nascita del progetto che anticipa un’evoluzione futura della gamma del brand:

“Al momento c’è, diciamo, una moltiplicazione di SUV. E questa rapida crescita creerà una saturazione. Questo è il momento in cui altre tipologie di auto torneranno a essere attraenti. Ecco perché credo fermamente che non si debba avere una monocultura di tipologie”

Per il momento, la G90 Wingback Concept è solo un‘idea di sviluppo e l’azienda non pianifica di realizzare subito un modello di serie. All’orizzonte, però, ci sono tante novità. Nel comunicato di presentazione, infatti, viene confermata l’intenzione di Genesis di ampliare il programma Magma per includere nuovi modelli, con una gamma sempre più ricca e che sia in grado di spaziare dalle auto sportive alle coupé e alle cabriolet. In questo contesto, quindi, la realizzazione di una station wagon elegante, con contenuti premium e un carattere chiaramente sportivo non può che risultare un’evoluzione naturale del progetto del marchio. Ulteriori aggiornamenti in tal senso potrebbero arrivare nel corso delle prossime settimane quando Genesis potrebbe offrire qualche informazione in più sui progetti che arricchiranno il suo futuro, in particolare in Europa.