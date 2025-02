Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: ZF NIO ET9: debutta in serie il sistema steer-by-wire di ZF

ZF equipaggia la NIO ET9 con tecnologia steer-by-wire, aprendo nuove frontiere per i veicoli software-defined e la mobilità del futuro. Questo sistema avanzato, sviluppato dal gruppo tecnologico leader ZF, elimina la connessione meccanica tradizionale tra il volante e le ruote, offrendo numerosi vantaggi in termini di manovrabilità, comfort, sicurezza e design.

Steer-by-wire: il futuro dello sterzo secondo ZF

Il sistema steer-by-wire di ZF rappresenta un’evoluzione significativa rispetto al servosterzo elettrico convenzionale, ideale per veicoli elettrici e automatizzati. Invece di un collegamento meccanico diretto, un attuatore meccatronico tra le ruote è l’unica fonte di forza sterzante. I comandi di sterzata vengono impartiti attraverso un attuatore del volante nell’abitacolo, dotato di un sensore dell’angolo di sterzata. Un’unità elettrica di feedback della coppia riproduce la sensazione naturale dello sterzo e la risposta della strada.

Vantaggi chiave del sistema steer-by-wire ZF:

migliore manovrabilità: il sistema regola individualmente il rapporto di sterzata, adattando l’angolo del volante a diverse velocità e situazioni di guida. Questo permette di ridurre l’angolo del volante necessario per le manovre di parcheggio e la guida a bassa velocità, migliorando significativamente la manovrabilità.

il sistema regola individualmente il rapporto di sterzata, adattando l’angolo del volante a diverse velocità e situazioni di guida. Questo permette di ridurre l’angolo del volante necessario per le manovre di parcheggio e la guida a bassa velocità, migliorando significativamente la manovrabilità. design innovativo: la tecnologia steer-by-wire consente di sviluppare volanti più compatti, offrendo maggiore libertà di design agli interni del veicolo;

la tecnologia steer-by-wire consente di sviluppare volanti più compatti, offrendo maggiore libertà di design agli interni del veicolo; maggiore comfort: in combinazione con lo sterzo posteriore meccatronico AKC di ZF, il sistema steer-by-wire aumenta significativamente il comfort di guida, specialmente per i veicoli elettrici a passo lungo. Il feeling dello sterzo può essere personalizzato, passando da una risposta sportiva e diretta a una più confortevole e rilassata;

in combinazione con lo sterzo posteriore meccatronico AKC di ZF, il sistema steer-by-wire aumenta significativamente il comfort di guida, specialmente per i veicoli elettrici a passo lungo. Il feeling dello sterzo può essere personalizzato, passando da una risposta sportiva e diretta a una più confortevole e rilassata; sicurezza avanzata: l’assenza del piantone dello sterzo aumenta la sicurezza del conducente in caso di incidente;

l’assenza del piantone dello sterzo aumenta la sicurezza del conducente in caso di incidente; veicoli software-defined: la tecnologia steer-by-wire è un elemento chiave per i veicoli software-defined, offrendo nuove possibilità in termini di funzioni di guida e personalizzazione.

ZF e NIO: una partnership strategica per l’innovazione

La collaborazione tra ZF e NIO, iniziata nel 2022, testimonia l’impegno di entrambe le aziende verso l’innovazione e la mobilità del futuro. NIO, costruttore cinese di veicoli elettrici premium, ha scelto la tecnologia steer-by-wire di ZF per la sua ammiraglia elettrica ET9. Danilo Teobaldi, Principal Chief Engineer di NIO, sottolinea come questa tecnologia sia fondamentale per offrire comfort di guida, dinamica senza compromessi e una tecnologia a prova di futuro.

ZF: leader nel settore dei sistemi by-wire

ZF si posiziona come leader nello sviluppo e nella produzione di sistemi by-wire per lo chassis, offrendo una gamma completa di sistemi di sterzo e frenata a controllo puramente elettronico. La divisione “Chassis Solutions“ di ZF, nata all’inizio del 2024 dalla fusione delle divisioni Active Safety Technology e Car Chassis Technology, è dedicata allo sviluppo di soluzioni innovative per il telaio del futuro. Oltre a NIO, anche altri importanti costruttori mondiali hanno scelto la tecnologia steer-by-wire di ZF. L’azienda detiene quote di mercato significative nell’area in crescita dei sistemi by-wire, grazie a ulteriori inizi di produzione in serie e ordini da parte di clienti in America e Europa.

Impatto sul mercato e prospettive future

L’adozione della tecnologia steer-by-wire da parte di NIO e di altri produttori rappresenta un passo importante verso la diffusione dei veicoli software-defined e la trasformazione del settore automotive. ZF, con il suo portafoglio completo di tecnologie by-wire e la sua competenza sui sistemi, si conferma un partner strategico per i costruttori che puntano all’innovazione e alla mobilità del futuro. L’azienda continua a investire nello sviluppo di soluzioni avanzate per lo chassis, con l’obiettivo di plasmare attivamente la transizione verso il veicolo software-defined.