Stellantis al Salone dell’Auto di Torino 2025

Giornalista pubblicista, è attivo nel mondo digital dal 2005, spinto prima dalla passione nel raccontare gli eventi sportivi poi da quella per l'automotive e dalle sue evoluzioni verso un futuro sempre più sostenibile.

Ufficio Stampa Fiat La nuova Fiat 500 Hybrid Torino

Dal 26 al 28 settembre, nella cornice del centro storico torinese con fulcro in piazza Castello, Stellantis sarà protagonista al Salone dell’Auto di Torino con l’intera gamma dei suoi marchi – da Abarth a Maserati, passando per Fiat, Alfa Romeo, Jeep®, Lancia, Opel, Peugeot, Citroën, DS Automobiles e Leapmotor – insieme alle soluzioni di ricarica Free2move Charge.

“Giochiamo in casa – ha dichiarato Antonella Bruno, Managing Director Stellantis Italia – a Torino, città simbolo della nostra storia industriale e creativa. Il Salone è l’occasione per mostrare novità di prodotto e ribadire la nostra idea di mobilità: sostenibile, connessa e inclusiva”.

Le auto di Stellantis presenti al Salone

Fiat 500 Hybrid “Torino”: serie speciale di lancio, prodotta a Mirafiori, che celebra il legame con la città.

Jeep Compass di nuova generazione, disegnata a Torino e prodotta a Melfi, presentata anche in versione 100% elettrica.

DS Automobiles N°8, SUV coupé premium completamente elettrico, con autonomia fino a 750 km.

Citroën C5 Aircross, nuovo SUV confortevole e tecnologico, disponibile anche full electric con autonomia fino a 680 km.

Abarth 600e, il modello più potente mai realizzato dal marchio dello Scorpione (280 CV).

Alfa Romeo Junior Q4, la nuova compatta premium con trazione integrale ibrida.

Grande Panda Hybrid, l’icona Fiat rivisitata per il segmento B.

Lancia Ypsilon HF Line, compatta sportiva mild-hybrid con richiami all’heritage del marchio.

Leapmotor B10 BEV, SUV elettrico accessibile e tecnologico, al debutto italiano.

Maserati MCPura, supersportiva con motore Nettuno da 630 CV, portiere “Butterfly” e monoscocca in fibra di carbonio.

Opel Frontera, SUV disponibile in versione Hybrid e 100% elettrica, anche a 7 posti.

Peugeot 3008, SUV fastback con autonomia elettrica fino a 700 km.

Innovazione e ricarica con Free2move Charge

Stellantis al Salone di Torino espone anche le stazioni di ricarica di Free2move Charge collegate alle versioni 100% elettriche dei nuovi modelli, rinnovando la sua volontà di diventare un fornitore di soluzioni di mobilità a 360°. I prodotti e servizi di ricarica innovativi di Free2move charge sono stati specificamente progettati per fornire un’esperienza di ricarica ottimale ai possessori di veicoli elettrificati elettrici ed ibridi ricaricabili di tutti i marchi Stellantis.

Infatti, Free2move Charge è il marchio di Stellantis dedicato alle soluzioni di ricarica, che offre un sistema integrato di hardware, software e servizi. Fornisce ai clienti dei brand Stellantis una suite completa di soluzioni di ricarica che migliorano l’efficienza energetica, aumentano l’affidabilità e l’accessibilità, riducono il costo totale di proprietà e massimizzano i benefici ambientali.