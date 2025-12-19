Stellantis, due anteprime al Salone dell’Auto di Bruxelles

Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Ufficio Stampa Stellantis Stellantis, tutte le novità al Salone Auto di Bruxelles

Il Salone dell’Automobile di Bruxelles si prepara a diventare il palcoscenico della più imponente dimostrazione di forza industriale degli ultimi anni. La 102esima edizione della rassegna belga, prevista dal 9 al 18 gennaio, vedrà Stellantis compiere un ingresso trionfale, una vera e propria marcia di conquista che non teme il confronto tra il lusso, il generalista e l’eccentrico. Con uno stand che occupa una mastodontica area di 5.200 metri quadrati nel padiglione 5, il Gruppo esporrà ben 62 veicoli in rappresentanza di 11 marchi, un’esibizione che dimostra la capacità di soddisfare ogni singola esigenza di mobilità. Fra queste ci sono due novità assolute in anteprima.

Due anteprime mondiali, ma non solo

La strategia del Gruppo è chiara: mostrare la costante espansione e il continuo aggiornamento dei prodotti. Dunque, come anticipato, l’epopea del Salone inizia con l’annuncio di due anteprime mondiali che promettono di catturare l’attenzione del pubblico. Opel svela la nuova Astra, uno dei modelli di maggior successo nella storia del marchio tedesco. La nuova versione è descritta come più pulita, più tecnica e affascinante che mai, sfoggiando con orgoglio il caratteristico frontale Vizor. Al suo fianco, Peugeot ribadisce la sua audacia con la nuova 408, una berlina dal design distintivo, che si avventura fuori dagli schemi grazie a linee nettamente scolpite e dettagli raffinati sia all’anteriore che al posteriore.

Il racconto prosegue con l’irruzione delle novità europee, un trittico che delinea il futuro del trasporto. Fa il suo debutto in Europa l’innovativo B03X di Leapmotor, un crossover urbano completamente elettrico che coniuga tecnologie intelligenti all’avanguardia con uno spazio flessibile, ideale per l’agilità cittadina. Sul fronte della praticità familiare, viene presentato il nuovo Fiat QUBO L, un monovolume versatile e allegro, disponibile persino in versione a 7 posti e con motorizzazione diesel, pensato per offrire flessibilità alle famiglie moderne. A chiudere il cerchio, Fiat Professional introduce TRIS, un veicolo elettrico a tre ruote, la prima creazione a tre ruote nella storia di FIAT, progettato per soddisfare la crescente domanda delle soluzioni per la consegna dell’ultimo miglio.

Concept car intriganti

Ma il vero brivido, l’essenza più pura della visione futuristica, risiede nelle due concept car presentate, un’audace fusione tra tradizione ed estreme visioni. La Citroën Elo si configura come un laboratorio di idee radicato negli stili di vita contemporanei. Compatto, con un ingombro di soli 4,10 metri, è sorprendentemente spazioso, grazie al design 100% elettrico che permette di ottimizzare ogni centimetro quadrato per ospitare fino a sei occupanti, trasformando l’abitacolo in un vero e proprio spazio abitativo modulare.

All’estremo opposto, troviamo l’adrenalina pura e digitale: l’Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo. Questa concept car, che fonde l’esperienza della tradizione Opel con audaci passi verso il futuro, eroga la potenza di 588 kW (800 CV) e una coppia di 800 Nm, capace di raggiungere una velocità massima di 320 km/h con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 2 secondi. La trazione integrale garantisce aderenza e stabilità, mentre il design estremo e i sedili sospesi ultraleggeri massimizzano il piacere di guida, un piacere che chiunque potrà provare grazie alla sua disponibilità sul gioco Gran Turismo 7 per PlayStation.

Ci sarà anche il Car of the Year

L’evento non sarà solo una parata di prodotti. L’apertura del Salone ospiterà la cerimonia di premiazione dell’Auto dell’Anno (Car of the Year 2026), dove Stellantis si gioca la vittoria con due finalisti in rapida ascesa: Citroën C5 Aircross e Fiat Grande Panda. A testimoniare l’importanza strategica dell’evento, la delegazione sarà guidata da Emanuele Cappellano, da poco nominato COO per l’Europa allargata, alla sua prima apparizione pubblica in un evento del settore, un debutto che sottolinea il peso che Bruxelles riveste nelle strategie globali del Gruppo.

Infine, marchi iconici porteranno la loro eredità nel futuro: Lancia farà la sua prima apparizione a un salone dell’auto con la Ypsilon HF Integrale, la vettura da rally che rappresenta una pietra miliare per la rinascita del marchio. Jeep presenterà la Avenger Black Edition e il debutto mondiale della nuova Compass 4xe, mentre Maserati sfoggerà una gamma raffinata e lussuosa, inclusa la Grecale Folgore 100% elettrica.