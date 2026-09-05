Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

iStock Stellantis Box-on-Wheels: il veicolo autonomo per le consegne del futuro

Stellantis Pro One, la divisione del gruppo dedicata ai veicoli commerciali e ai clienti professionali, si prepara a essere protagonista dell’IAA Transportation 2026 di Hannover, uno degli appuntamenti fieristici più importanti al mondo per il settore dei mezzi da lavoro, della logistica e dei trasporti. Al centro della vetrina tedesca ci sarà un progetto capace di anticipare come potrebbero cambiare, nei prossimi anni, le consegne nelle nostre città.

Il concept Box-on-Wheels

Il momento principale della presentazione sarà l’anteprima mondiale di Box-on-Wheels, un concept di veicolo autonomo pensato per rivoluzionare le consegne urbane e la logistica dell’ultimo miglio. Si tratta di un mezzo a zero emissioni, sviluppato come parte integrante dell’ecosistema digitale della divisione, che combina guida autonoma, servizi connessi e gestione operativa centralizzata con l’obiettivo dichiarato di rendere più efficienti le attività di distribuzione nei centri urbani.

Un cambio di prospettiva, che riflette come il concetto stesso di veicolo da lavoro si stia evolvendo verso soluzioni sempre più intelligenti e interconnesse, pensate per rispondere alle esigenze crescenti di artigiani, flotte aziendali e operatori della distribuzione.

Il debutto ufficiale del Box-on-Wheels è fissato per il 14 settembre 2026, giorno riservato alla stampa, con la presentazione che si terrà durante la conferenza nel padiglione 13 della fiera tedesca. Una data che rappresenta una tappa strategica non secondaria nella roadmap industriale della divisione, chiamata a dimostrare concretamente quanto la guida autonoma applicata alla logistica urbana possa diventare, nel giro di pochi anni, una realtà commerciale e non più soltanto un esercizio di stile riservato ai saloni.

Altre novità Stellantis Pro One

Il Box-on-Wheels, per quanto sia la novità più attesa, non sarà l’unico protagonista dello stand tedesco. Su uno spazio espositivo di 1.000 metri quadrati allestito nel padiglione 13, Stellantis Pro One schiererà complessivamente 13 veicoli in rappresentanza dei propri quattro marchi professionali, Citroen, Fiat Professional, Opel e Peugeot, offrendo così una panoramica completa dell’intera gamma commerciale del gruppo, dai mezzi per la micromobilità fino ai grandi furgoni.

Tra le altre novità in mostra spicca la prima apparizione dal vivo dello Smart Compact Van, il nuovo furgone di segmento C sviluppato sulla base del feedback raccolto direttamente dai clienti professionali. Il modello sarà proposto sia con motorizzazioni completamente elettriche sia con propulsori tradizionali a combustione interna, una scelta che conferma come, nel mondo dei veicoli commerciali, la transizione verso l’elettrico proceda ancora di pari passo con le esigenze operative quotidiane di chi utilizza questi mezzi come strumento di lavoro.

Grande spazio sarà dedicato anche al programma CustomFit, che permette di realizzare allestimenti, conversioni e trasformazioni su misura direttamente in fabbrica, grazie a una rete di oltre 500 partner certificati a livello globale. Un’iniziativa pensata per garantire soluzioni personalizzate su larga scala, dalle configurazioni più semplici fino alle trasformazioni altamente specializzate, mantenendo comunque standard elevati di qualità e sicurezza.

L’intera operazione di Hannover si inserisce all’interno della strategia FaSTLAne 2030 presentata da Stellantis Pro One nel corso dell’ultimo Investor Day, che prevede il lancio di undici nuovi modelli entro la fine del decennio, insieme allo sviluppo dei servizi connessi riuniti sotto il nome di Pro One NEXT, pensati per ridurre i tempi di fermo dei veicoli e migliorare la gestione delle flotte aziendali. Numeri e ambizioni non da poco per una divisione che, solo nel 2025, ha registrato circa 1,65 milioni di unità vendute a livello globale, e che ora punta a consolidare ulteriormente la propria leadership puntando su elettrificazione, connettività e, appunto, guida autonoma applicata alla logistica del futuro.