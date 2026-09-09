Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Ufficio Stampa Stellantis Fiat mostra al Salone di Torino le nuove Grizzly

Torino torna per tre giorni al centro della scena automobilistica italiana. Da venerdì 11 a domenica 13 settembre, il Salone Auto Torino riporta le automobili nel cuore della città, con Piazza Castello destinata a diventare il punto di riferimento della manifestazione. E Stellantis sceglie proprio questo palcoscenico per mettere in mostra la forza dei suoi marchi, portando all’evento dieci brand e quattro modelli al debutto pubblico.

Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, FIAT, Jeep, Lancia, Leapmotor, Maserati, Opel e Peugeot saranno presenti con una selezione delle novità più recenti. Ma il vero elemento di interesse dell’edizione 2026 è rappresentato dalle prime apparizioni davanti al pubblico di FIAT Grizzly, Grizzly Fastback, Leapmotor B03X e della nuova Lancia Gamma.

Una scelta che conferma il peso crescente assunto dalla kermesse torinese come vetrina per le novità dell’industria automobilistica. Per Stellantis, inoltre, l’appuntamento rappresenta un’occasione per riportare l’auto direttamente tra le persone, fuori dai tradizionali spazi espositivi.

Quattro debutti per raccontare la nuova Stellantis

La protagonista più attesa è probabilmente la nuova FIAT Grizzly, affiancata dalla variante Grizzly Fastback. Due modelli sviluppati per ampliare l’offerta del marchio nel segmento dei SUV compatti, con una proposta che punta su spazio e versatilità. La Grizzly misura 4,4 metri, mentre la Fastback arriva a 4,5 metri e offre un bagagliaio da 600 litri. Entrambe saranno disponibili con motorizzazioni benzina, mild hybrid ed elettriche, con potenze fino a 145 CV. Il debutto torinese anticipa il lancio commerciale previsto in Italia nei primi mesi del 2027.

A Torino si vedrà per la prima volta davanti al pubblico anche la Leapmotor B03X, SUV compatto elettrico lungo 4,27 metri. Il modello dispone di un motore da 197 CV e batterie capaci di garantire fino a 382 km di autonomia WLTP. La ricarica rapida arriva a 133 kW, mentre l’abitacolo punta sulla tecnologia con uno schermo centrale da 14,6 pollici.

Il quarto debutto è quello della nuova Lancia Gamma, modello fondamentale nel percorso di rilancio del marchio. Prodotta a Melfi e basata sulla piattaforma STLA Medium, la crossover fastback sarà proposta con motorizzazione ibrida da 145 CV e diverse configurazioni elettriche, fino alla versione integrale da 375 CV.

Dalla Tonale alla Maserati: tutta la gamma Stellantis

Accanto alle novità assolute, Stellantis porta a Torino una rappresentanza molto ampia della propria gamma. Alfa Romeo schiera la nuova Tonale Ibrida Plug-in Q4 Veloce, mentre Citroën presenta la C3 Collection. DS Automobiles porta la nuova N°7, prodotta proprio a Melfi e disponibile anche nella versione elettrica E-TENSE FWD Long Range, capace di arrivare fino a 740 km WLTP.

Spazio anche alla Jeep Compass, progettata a Torino, sviluppata a Balocco e prodotta a Melfi. La gamma comprende soluzioni ibride, plug-in e completamente elettriche, fino alla versione a trazione integrale da 375 CV. Sul fronte sportivo, Opel presenta la Mokka GSE Rally, vettura elettrica da competizione con 281 CV, mentre Peugeot espone la 3008 Long Range, disponibile anche in configurazione elettrica con autonomia fino a 700 km.

Infine, Maserati porta il proprio patrimonio sportivo nei Giardini Reali, con Grecale Trofeo, GranTurismo Trofeo, MC20 Cielo, MC12 Versione Corse e GT2 Stradale. La presenza di Stellantis non si fermerà però agli spazi del Salone. Durante la manifestazione i marchi del Gruppo accompagneranno le novità con iniziative commerciali presso la rete dei concessionari italiani. Un collegamento diretto tra ciò che il pubblico vedrà a Torino e le automobili che nei prossimi mesi arriveranno sulle strade.