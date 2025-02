In casa Stellantis è tempo di annunci per questo 2025 da poco cominciato. A Termoli arriverà il cambio per le auto ibride ad arricchirne la produzione. Coinvolta anche Mirafiori

Stellantis e il cambio dell'auto ibrida: verrà prodotto a Termoli

Non è stato un 2024 semplice per Stellantis, che ha dovuto rivedere i propri piani a causa dei volumi di vendita più bassi del previsto. Una situazione che ha colpito un po’ tutti i costruttori europei e non solo. L’elettrico continua a non decollare a causa della cattiva informazione che si fa su di esso, dei prezzi ancora troppo alti e della mancanza di infrastrutture in alcuni Paesi come l’Italia. Il paragone con i dati pre-Covid poi sono davvero allarmanti.

Persino un altro colosso come Volkswagen ha vissuto dei mesi caldissimi a causa della crisi dell’automotive che ha spinto il marchio tedesco sull’orlo di chiudere alcune fabbriche in patria. Certo Stellantis non ha avuto minori problemi in Italia, dove alcune fabbriche hanno funzionato a singhiozzo per tutto l’anno. Ora però arriva finalmente una buona notizia per il nostro Paese.

Novità per Termoli

La holding che fa capo a FIAT, infatti, ha annunciato che a partire dal 2026 inizierà a produrre i cambi eDCT anche nello stabilimento di Termoli. L’obiettivo è quello di raggiungere le 300mila unità all’anno. Questa notizia arriva dopo che nei precedenti mesi Stellantis aveva assunto il pieno controllo di sviluppo e produzione del cambio eDCT, dopo la collaborazione avuta con un OEM belga.

Non solo Termoli però perché la produzione della trasmissione eDCT viene effettuata anche a Mirafiori, che lavora a pieno regime, e Metz. Tutto ciò porterà a cascata ad altri incrementi. Previsto, infatti, un aumento di produzione per la componentistica di Sint Truden e della stessa Metz, dove ci sarà anche una nuova linea di assemblaggio.

Tutto questo si va ad incastonare nel piano industriale presentato lo scorso dicembre al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Stellantis spinge così l’industria italiana e francese. Negli ultimi 5 anni ci sono stati investimenti per 3 miliardi di euro per consolidare le competenze della holding nel produrre motori e componenti per auto ibride ed elettriche.

Cosa è la trasmissione eDCT

Naturalmente non si tratta solo di investimenti per aiutare l’industrializzazione dei Paesi citati. Stellantis, infatti, così facendo prosegue anche nel solco tracciato negli ultimi anni che la vede intenta a rinnovare la gamma ibrida MHEV e PHEV dei propri marchi. I tre stabilimenti daranno il proprio contributo nella produzione della trasmissione eDCT, una tecnologia all’avanguardia che unisce un motore elettrico da 21 kW con una trasmissione a doppia frizione. Questo permette al motore di fornire propulsione elettrica quando c’è bisogno di meno coppia motrice, questo fa si che il propulsore resti spento il 50% del tempo nel ciclo urbano.

In poche parole la trasmissione eDCT, che ha un peso relativamente contenuto, riesce ad offrire al guidatore anche un buon risparmio di carburante e delle emissioni di sostanze nocive più basse. In particolare quest’ultimo punto diventa fondamentale per Stellantis che come tutti i costruttori deve adeguarsi alle regole europee sulle emissioni onde evitare di andare incontro a delle pesanti sanzioni. Oltre a questi fondamentali componenti c’è poi attesa per le auto che saranno prodotte nel 2025 nel nostro Paese, con la speranza che i volumi di vendita siano più elevati rispetto all’ultimo anno.