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Ufficio Stampa BYD Il fuoristrada non arriverà in Ue

Un tribunale dei Paesi Bassi ha bloccato la commercializzazione in Ue della BYD Ti7, accogliendo la richiesta di Jaguar Land Rover che aveva evidenziato la presenza di troppi elementi in comune tra il fuoristrada di BYD e l’iconico Land Rover Defender. Andiamo ad analizzare tutti i dettagli di questa questione.

Cosa ha stabilito il tribunale?

La conclusione dei giudici è chiara: la BYD Ti7 riprende diverse caratteristiche riconoscibili del Defender e, come tale, il progetto si caratterizza come una violazione del disegno comunitario registrato dalla Casa britannica.

I due modelli sono, effettivamente, molto simili, con BYD che, in fase di sviluppo, potrebbe aver scelto di realizzare una vera e propria “erede” dell’iconico modello di Land Rover.

Secondo l’azienda britannica e i giudici dei Paesi Bassi, però, le scelte di design sono state tali da poter considerare il progetto come una violazione della proprietà intellettuale.

Curiosamente, però, il modello di BYD, noto in Cina con il nome di Fang Cheng Bao Tai 7, sarà commercializzato nel Regno Unito, dove l’apertura degli ordini è fissata per gennaio 2027.

Il modello in questione sarà distribuito sul mercato britannico con un prezzo a partire da 47.995 sterline che, al cambio attuale, corrispondono a circa 56 mila euro. Staremo a vedere se JLR proverà a bloccare la commercializzazione anche sul mercato “di casa”.

La notizia sullo stop arriva in una giornata in cui nuovi dati confermano il boom delle importazioni dalla Cina di automobili.

Cosa succederà in Ue

La decisione del tribunale olandese mette BYD davanti a un bivio per il mercato Ue. Il colosso cinese potrebbe impugnare la sentenza per difendere l’originalità delle proprie linee, sostenendo che le proporzioni squadrate e l’impostazione da fuoristrada duro e puro siano tratti condivisi da molti modelli del segmento.

In alternativa, per sbloccare l’arrivo in Europa senza trascinare la vicenda in una lunga battaglia legale, la Casa potrebbe valutare interventi mirati sul design esterno, modificando gruppi ottici, montanti o dettagli della coda, così da prendere le distanze dal disegno registrato da Jaguar Land Rover.

Una soluzione di questo tipo potrebbe rappresentare un rimedio economico per consentire la commercializzazione del modello senza violare le leggi europee. Maggiori dettagli sulla questione potrebbero arrivare nel corso delle prossime settimane.

Un fuoristrada ibrido plug-in

A prescindere dal design, BYD Ti7 è comunque un modello molto interessante. Si tratta, infatti, di un SUV da più di 5 metri, con una carrozzeria squadrata e un assetto di guida rialzato.

Sotto la scocca c’è spazio per un sistema ibrido plug-in che include un motore benzina da 1.5 e due motori elettrici. La potenza complessiva è di 408 CV.

La vettura, grazie al pacco batterie integrato, può contare su un’autonomia in modalità elettrica pari a circa 120 chilometri.

Per il solo mercato cinese, almeno per il momento, BYD ha in programma anche la realizzazione di una variante elettrica al 100%, pensata per gli spostamenti esclusivamente a zero emissioni ma senza rinunciare alla comodità del SUV.

Maggiori dettagli sul futuro di Ti7 per il mercato Ue dovrebbero emergere nel corso delle prossime settimane. Le ipotesi sul tavolo restano diverse.