Subaru Solo 300 unità per la Subaru BRZ STI Sport Type RA

La gamma di sportive di Subaru si arricchisce con il debutto di una nuova versione speciale della BRZ, la coupé sportiva che, nonostante abbia già cinque anni, continua ad aggiornarsi con nuove varianti pensate per conquistare gli appassionati. Il progetto si chiama STI Sport Type RA (Record Attempt) ed è un’esclusiva per il Giappone. Rispetto alla versione standard, questo nuovo modello introduce una serie di aggiornamenti, sia dal punto di vista meccanico che per quanto riguarda il look e la personalizzazione.

C’è, però, un aspetto da non sottovalutare. La nuova BRZ è un modello in edizione limitata che sarà disponibile con un sistema decisamente fuori dall’ordinario. Per poter acquistare la vettura, infatti, sarà necessario avere anche un po’ di fortuna in quanto non basterà recarsi per primi in concessionaria ed effettuare l’ordine, come invece avviene con altre vetture limited edition. Andiamo a scoprirne tutti i dettagli di questo nuovo progetto di Subaru.

Acquistarla è una lotteria

La nuova STI Sport Type RA sarà realizzata in un lotto di 300 unità con un prezzo tutto sommato accessibile. Il modello senza alettone posteriore, infatti, costerà 4,92 milioni di yen, poco più di 27 mila euro, mentre la versione con alettone (di cui saranno prodotte solo 100 unità) porterà il prezzo a 5,47 milioni di yen, circa 32 mila di euro (ai prezzi indicati bisogna aggiungere alcune imposte locali). Avere la disponibilità economica per completare l’acquisto non basterà. Collezionisti e appassionati, infatti, dovranno vincere una lotteria per poter portarsi a casa la vettura.

In Giappone, in questi giorni, i concessionari Subaru hanno iniziato ad accettare le domande da parte dei potenziali acquirenti. Le iscrizioni sono aperte fino al prossimo 30 novembre e l’estrazione dei vincitori avverrà successivamente. Si tratta di una forma di vendita molto particolare e che, in futuro, potrebbe contribuire a far incrementare il valore del modello tra i collezionisti di sportive e, in particolare, di modelli Subaru, brand molto apprezzato, soprattutto in alcuni mercati, e che punta a conquistare l’Europa con una nuova elettrica.

Le novità tecniche

La nuova STI Sport Type RA è dotata di un motore benzina aspirato da 2,4 litri. Si tratta, però, di una variante del propulsore utilizzato dalle vetture da corsa BRZ CNF nella Super Taikyu Series per le stagioni 2022, 2023 e, in parte, 2024. Da segnalare che la vettura realizzata da Subaru, brand protagonista del recente Japan Mobility Show, sarà disponibile esclusivamente con il cambio manuale a sei marce con funzione di cambio assistito. Il modello può contare su cerchi BBS da 18 pollici in bronzo opaco o grigio e su ammortizzatori ZF su entrambi gli assi. Da segnalare anche i freni Brembo con pinze dorate. La vettura è arricchita da una serie di componenti STI come gli spoiler anteriori e posteriori, una barra stabilizzatrice e un rinforzo per ridurre le flessioni del telaio. L’alettone posteriore è realizzato in carbonio. Sono presenti anche alcuni elementi esclusivi come una targhetta per il motore, le maniglie realizzate in nero e le cuciture rosse sui sedili in tessuto.