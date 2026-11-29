Importanti innovazioni nel mercato delle auto, con il colosso che ha deciso di importare la nota berlina sportiva in un nuovo mercato e lo farà già prima di Natale

Giornalista e scrittore del settore motoristico, con collaborazioni anche nell'ambito calcistico. Quindici libri all'attivo e giornalista dal 2025.

Ufficio Stampa Honda Honda cambia porta Acura Integra in Giappone dagli USA

Una sportiva costruita negli Stati Uniti, con marchio premium giapponese, che attraversa l’oceano per essere commercializzata proprio nel Paese da cui proviene il costruttore. Una delle operazioni più particolari nel panorama automobilistico internazionale, ma questo è il piano di Honda, che dal 18 dicembre 2026 porterà in Giappone Acura Integra Type S, prodotta nello stabilimento dell’Ohio e finora destinata solo al mercato nordamericano.

L’operazione ha un significato che va oltre il semplice ampliamento della gamma. Per la prima volta, l’automobile a marchio Acura sarà venduta ufficialmente sul mercato giapponese, dove Honda ha deciso di introdurre la sua sportiva compatta ad alte prestazioni mantenendo integralmente le specifiche americane, compresa la configurazione con guida a sinistra.

Debutta in Giappone Acura Integra Type S

La commercializzazione in Giappone arriva nell’anno in cui Acura celebra il proprio 40° anniversario, segnando un passaggio significativo nella storia del brand. Integra Type S è stata scelta nel mercato domestico da Honda, grazie al suo posizionamento premium e al forte legame con il pubblico degli appassionati. Honda aveva già mostrato la vettura al Tokyo Auto Salon 2026 e all’Osaka Auto Messe 2026, raccogliendo grandi consensi.

La decisione di procedere con l’importazione del modello in Giappone nasce anche dalle reazioni raccolte durante gli eventi automobilistici. Dal lancio nel 2022, Integra è stata tra le protagoniste del segmento delle compatte sportive premium, mentre la variante Type S ha contribuito ad attrarre una clientela più giovane, interessata a prestazioni elevate e caratteristiche dinamiche orientate alla guida.

Motore da 320 CV e cambio manuale

Il cuore di Acura Integra Type S è il quattro cilindri da 2.0 litri con tecnologia VTEC e con potenza massima di 320 CV. Il propulsore è progettato per offrire prestazioni elevate e una risposta adatta a un utilizzo sportivo, mantenendo al centro l’interazione tra conducente, motore e trasmissione. Tra gli elementi distintivi vi è il cambio manuale a sei marce, l’unica trasmissione disponibile per il modello nella sua configurazione di riferimento americana.

Il sistema integra anche l’automatic rev-matching, una funzione che sincronizza automaticamente il regime del motore durante le scalate, rendendo più fluido il passaggio tra le marce e contribuendo alla stabilità della vettura nelle fasi di decelerazione. La presenza di un differenziale autobloccante rappresenta un ulteriore elemento centrale nella gestione della potenza. Un modello a trazione anteriore, dotato di un dispositivo che migliora la distribuzione della coppia tra i due lati.

Modello nato in Ohio

Integra Type S destinata al Giappone viene costruita esclusivamente presso il Marysville Auto Plant, in Ohio, mentre il propulsore K20C è assemblato presso l’Anna Engine Plant, nel medesimo Stato americano. Honda sottolinea come entrambi gli stabilimenti utilizzino componenti di produzione nazionale e internazionale, confermando il carattere della filiera automobilistica contemporanea.

Diventa sempre più stretto il rapporto tra Honda e gli Stati Uniti, con il marchio nipponico che nel 1988 era diventato il primo costruttore automobilistico giapponese a esportare nella nazione del Sol Levante auto prodotte negli USA, come Honda Accord Coupé. Da allora, l’azienda ha esportato oltre 1,75 milioni di veicoli prodotti negli Stati Uniti verso mercati internazionali e 300.000 di essi erano destinati proprio internamente in Giappone.