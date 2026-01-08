Dyson non è riuscito nell’intento di lanciare automobili, ma Dreame è convinta di poter integrare la sua produzione di robot aspirapolvere a hypercar da sogno

Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Canva Nuovo colosso supercar cinese

Con la nuova industria green dell’automotive un numero crescente di player ha fatto capolino alle kermesse internazionali. Major tecnologici del settore delle batterie si sono proposti sul mercato con modelli all’avanguardia dalle potenze smisurate. Sembra quasi diventato facile creare un’auto full electric e Dreame non vuole rimanere indietro, dopo aver annunciato il suo sbarco in altri settori del digitale e degli elettrodomestici.

Svelata al CES 2026, il prototipo Nebula Next 01 anticipa il modello definitivo atteso nel 2027. Sulla base di quanto è emerso le prestazioni sono strepitose, con una potenza di oltre 1.900 CV, grazie a quattro motori elettrici pari a 1.400 kW, che offrono uno scatto da 0 a 100 km/h in appena 1,8 secondi. Vanta una carrozzeria in fibra di carbonio, secondo le prime indiscrezioni, con una rigidità torsionale di 45.000 Nm/grado e sul fronte aerodinamico un Cx di 0,185.

Kosmera: il marchio supportato da Dreame

Il terzo concept sviluppato dal nuovo brand del Paese del Dragone Rosso sorprende per una aerodinamica estrema. Il nuovo costruttore cinese è legato all’ecosistema Dreame con due prossimi veicoli elettrici che hanno debuttato al Consumer Electronics Show (CES) 2026 di Las Vegas, dal 6 al 9 gennaio. I modelli della gamma puntano su prestazioni sportive e uno stile esterno accattivante. Design che non teme la concorrenza europea e americana.

L’hypercar elettrica ad alte prestazioni è il gioiello di punta della Kosmera, con proporzioni simili a quelle di una super sportiva. Le anteprime ufficiali indicano che il propulsore dell’hypercar raggiunge 1.903 cavalli, con ogni ruota azionata da un motore elettrico che produce circa 476 cavalli. La configurazione conferisce un rapporto peso/potenza prossimo a 1:1, una specifica rintracciabile solo nei veicoli top ad alte prestazioni. La Kosmera vanta un cofano basso, montanti anteriori fortemente inclinati e una linea del tetto fluida. Il telaio incorpora materiali compositi di origine aerospaziale e componenti strutturali stampati in 3D, realizzati per migliorare la rigidità torsionale mantenendo basso il peso. L’hypercar presenta un sistema di sospensioni attive con motore lineare capace di passare da un livello di smorzamento orientato al comfort con un approccio racing.

Un mostro di tecnologia

La vettura presenterebbe dei sistemi di coaching basati sull’intelligenza artificiale, comandi steer-by-wire e display head-up a realtà aumentata per traiettorie all’ultimo respiro. Le specifiche tecniche complete non sono state confermate. Il secondo modello svelato invece è una berlina o fastback a quattro porte accattivante. Spicca per linee pronunciate, un cofano più lungo, pneumatici e freni di grandi dimensioni e un alettone posteriore molto ampio. Anche in questo caso le caratteristiche mirerebbero a prestazioni di guida dinamiche top, sebbene le specifiche siano ancora riservate.

Per ora si tratta di due prototipi statici che enfatizzano il design esterno piuttosto che le funzionalità pronte per la produzione. Ancora top secret i prezzi o tempi di rilascio. Il debutto al CES di queste vetture rappresenta un chiaro segnale per brand come Ferrari che sta puntando alla produzione di una supercar full electric. La Casa modenese ha altri obiettivi, meno racing in materia di elettrico, ma la scelta di promuovere una EV ha fatto rumore. In questo specifico ambito il Cavallino troverebbe molti competitor agguerriti che vantano una esperienza anche maggiore con le moderne batterie.