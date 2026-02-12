Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Ufficio Stampa BYD Il SUV cinese BYD ATTO 3 EVO

BYD cavalca il trend dei SUV con il lancio della nuova ATTO 3 EVO. Un’auto profondamente rivista per il mercato del Vecchio Continente, sempre più aperto all’idea di acquistare prodotti cinesi. Il colosso di Shenzen non prevede un banale aggiornamento, ma ha lavorato sull’handling, sui tempi di ricarica del pacco batteria e sull’abitacolo dell’ATTO 3.

Il modello con cui BYD si è presentato agli italiani, poco meno di tre anni fa, passa da 204 a 312 CV e offre anche la versione da 449 CV. Il marchio cinese ha decisamente alzato l’asticella con una base già solida. L’obiettivo dei tecnici era quello di avvicinarsi alle esigenze di una clientela dal palato fine che da un SUV pretende piacere di guida, grande abitabilità e un design all’avanguardia. BYD avrebbe potuto sedersi sugli allori, dopo un 2025 record, ma il successo futuro passa da un solido presente nel Vecchio Continente. Nei prossimi mesi è previsto anche l’arrivo di una versione ibrida plug-in DM-i.

Il SUV cinese più europeo di sempre

Il design della nuova ATTO 3 EVO è in linea con il linguaggio stilistico del marchio. Le misure sono le seguenti: 4,46 metri di lunghezza, 2,72 di passo, 1,61 di altezza. La griglia anteriore attiva a lamelle sposa perfettamente con innovativi cerchi chiusi per favorire l’aerodinamica. Si notano fiancate ripulite e gruppi ottici più curati, anche rispetto alla ATTO 2. Il retrotreno è caratterizzato da un nuovo estrattore che accresce la personalità del modello. Il bagagliaio varia da 490 a 1.360 litri, a cui si aggiunge il frunk anteriore da 101 litri.

Il punto di forza rimanere la struttura CTB (Cell-to-Body), con la batteria che è parte integrante della scocca come nelle sorelle SEALION 7 e SEAL. Due le versioni dell’ATTO 3 EVO disponibili al lancio: la prima con una singola batteria più grande da 74,8 kWh e una ricarica rapida in corrente continua da 220 kW, grazie ad un’architettura elettrica all’avanguardia da 800 V, per una ricarica rapida dal 10% all’80% in soli 25 minuti. Il design a trazione posteriore è dotato di un singolo motore posteriore che sprigiona 313 CV (230 kW) e 380 Nm di coppia, tali da garantire uno scatto da fermo sino a 100 km/h in soli 5,5 secondi, garantendo un’autonomia combinata WLTP di 510 km.

La trazione integrale Excellence aggiunge un motore anteriore per una potenza combinata di 449 CV (330 kW) e 560 Nm di coppia, per uno scatto da 0 a 100 km/h a soli 3,9 secondi, e un’autonomia combinata WLTP di 470 km. La trazione può essere posteriore o integrale con gestione elettronica iTAC. Entrambe le versioni dell’ATTO 3 EVO hanno una marcia in più rispetto ai competitor principali con una capacità di traino nominale (1500 kg frenati) e la super tecnologia Vehicle-to-Load (V2L) di BYD, che può alimentare dispositivi esterni fino a 3 kW.

Interni curati

L’abitacolo è caratterizzato da un inedito tunnel e un selettore del cambio al volante. Il display centrale da 15,6” si affianca a uno schermo guidatore da 8,8” e a un head-up display da 12” con realtà aumentata. Non manca Google GAS nativo (Google Automotive Services), Apple CarPlay e Android Auto. L’auto è completa dei principali ADAS ed è già ordinabile con consegne dal prossimo mese.

L’allestimento Design parte da 43.800 euro, mentre quello Excellence da 46.800, con prezzi di lancio rispettivamente di 37.600 e 45.100 euro. La Design vanta una strumentazione digitale da 8,8”, infotainment touchscreen da 15,6”, quattro porte USB-C (2 da 60W e 2 da 18W), ricarica wireless con raffreddamento integrato, tecnologia Vehicle-to-Load, pompa di calore, cerchi di lega da 18”, sedili anteriori regolabili elettricamente e riscaldati, sensori di parcheggio anteriori e posteriori con telecamere a 360° e illuminazione ambientale. La versione Excellence, oltre alla trazione integrale e alle performance migliori, offre head-up display, sedili posteriori riscaldati e tetto panoramico apribile con tendina elettrica.