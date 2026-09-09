Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Ufficio Stampa BYD I record della nuova BYD Sealion 08

La nuova BYD Sealion 08 ha già stracciato dei record, umiliando i major europei. Appena sbarcata sul car market cinese ha totalizzato 12.000 ordini confermati in un giorno in Cina. Si tratta di vendite effettive, come annunciato da Zhang Zhuo, direttore vendite della famiglia Ocean. Il nuovo SUV della BYD presenta 8 versioni, inclusi modelli elettrici e ibridi plug-in, con prezzi che vanno da 229.900 a 279.900 yuan, ossia da circa 29.500 a 35.900 euro.

Il colosso di Shenzen ha puntato su cinque o sei posti e, a seconda della versione, offre 900 km di autonomia in full electric o 1.650 km di autonomia combinata. Le proporzioni sono importanti: lunghezza 5.115 mm, larghezza 1.999 mm, altezza 1.800 mm, con un passo di 3.030 mm. Il peso della pila è gravoso, dato che da sola sulla bilancia segna 810 kg, più del 30% del peso a secco totale del SUV. Il pacco batteria presenta centinaia di celle agli ioni di litio per immagazzinare grandi quantità di energia, insieme a sistemi di raffreddamento, centraline elettroniche e strutture di protezione.

Design inconfondibile

Lo stile della Sealion 08 è quello battezzato da BYD Ocean Aesthetics 2.0, con gruppi ottici sdoppiati, una barra luminosa orizzontale e una firma luminosa posteriore distintiva di 1.982 mm. Nel complesso la vettura risulta elegante e sinuosa, assolutamente in linea con le sorelle minori della gamma.

Gli interni hanno un sistema multimediale centrale da 17,3 pollici, un quadro strumenti da 12,3 pollici, un head-up display da 26 pollici con realtà aumentata e uno schermo a soffitto da 21,4 pollici per i passeggeri posteriori. L’auto presenta il sistema acustico Devialet con 25 altoparlanti e Dolby Atmos.

Nell’abitacolo si trova anche un frigorifero integrato da 7,3 litri.

E la capienza del bagagliaio? La variante a 5 posti garantisce 943 litri di spazio nel bagagliaio e ulteriori 201 litri. La versione a 6 posti offre 317 litri dietro la terza fila di sedili, espandibili a 1.173 litri con i sedili abbattuti, conservando i 201 litri nella parte anteriore. Le versioni ibride plug-in della Sealion 08 hanno una tecnologia DM di quinta serie BYD, che si sostanzia in un motore a benzina turbo da 1,5 litri e 156 CV con una batteria Blade di seconda generazione da 55.843 kWh.

La versione con un solo motore ha 272 CV, mentre le varianti a trazione integrale sfruttano due motori elettrici da 272 CV. Spicca il classico God’s Eye B di BYD, che include la piattaforma God’s Eye 5.0, il LiDAR e funzioni per la navigazione urbana e il parcheggio automatico.

Caratteristiche strabilianti

BYD vanta un’autonomia combinata fino a 1.650 chilometri e un consumo di carburante di 4,6 l/100 km. La variante a trazione posteriore sprigiona sino a 503 CV, mentre il modello a trazione integrale unisce due motori per una potenza complessiva di 796 CV.

L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 3,9 secondi. Il segreto sta nella batteria Blade di seconda generazione con una capacità di 115.072 kWh per offrire un’autonomia combinata in modalità elettrica fino a 900 chilometri. Si ricarica in soli 9 minuti nelle condizioni ottimali, sfruttando la tecnologia di ricarica ultraveloce. Sul piano delle innovazioni i colossi cinesi come BYD stanno rivoluzionando completamente il mercato e il successo commerciale della Sealion 08, con 12.000 acquisti in 24 ore, rappresenta solo una naturale conseguenza.