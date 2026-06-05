Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Ufficio Stampa Stellantis Questi SUV premium costano meno di 35.000 euro: ecco quali sono

Per molti automobilisti il concetto di SUV premium coincide ormai con listini che partono ben oltre i 40.000 euro. Basta dare uno sguardo alle proposte più recenti della maggior parte dei marchi premium tedeschi per accorgersi di come i prezzi siano cresciuti negli ultimi anni, complici l’elettrificazione, l’aumento delle dotazioni tecnologiche e una domanda sempre più orientata verso modelli ricchi di contenuti.

Esistono però ancora cinque SUV compatti premium disponibili in Italia nel 2026 con un prezzo di ingresso sotto i 35.000 euro, li abbiamo selezionati analizzando cosa offre ciascuno in termini di dotazione, motori, spazio e carattere. Modelli diversi tra loro, pensati per automobilisti con priorità diverse.

Mazda CX-30

Tra tutte le proposte di questa selezione la Mazda CX-30 è quella che parte dal prezzo più basso, 28.950 euro per la versione Exclusive-Line con il motore 2.0 Skyactiv-G mild hybrid da 150 CV, ma che non rinnega nulla in termini di sensazione più netta di auto premium. Non è un paradosso: Mazda da anni lavora con una filosofia costruttiva che privilegia i materiali, la cura dei dettagli e la guidabilità.

Le superfici interne sono pulite, i materiali morbidi al tatto, la plancia ha un’impostazione elegante che strizza l’occhio alle berline di segmento superiore. Non c’è un touchscreen enorme a dominare la scena, Mazda ha scelto un display da 8,8 pollici comandato da un rotore sulla console centrale, una scelta controcorrente che però garantisce un uso intuitivo senza distogliere gli occhi dalla strada. Sul fronte della guida, il CX-30 regala soddisfazioni genuine. La risposta dello sterzo è precisa, l’assetto bilancia bene comfort e tenuta, e il motore mild hybrid abbinato al cambio automatico a sei rapporti restituisce una fluidità.

Alfa Romeo Junior

L’Alfa Romeo Junior del 2026 non si porta sulle spalle solo un’eredità, ma anche le aspettative di chi vuole un SUV compatto con carattere, stile e quel qualcosa in più che solo Alfa Romeo sa mettere. Il prezzo di 31.050 euro apre l’accesso alla versione con il 1.2 Turbo Mild Hybrid da 136 CV, abbinato al cambio automatico a sei rapporti. Bastano pochi chilometri per capire la differenza rispetto alle sorelle del Gruppo Stellantis: qui il telaio è stato messo a punto con una certa cura. La risposta dello sterzo è viva, l’assetto non rinuncia a comunicare ciò che succede sotto le ruote. Non è una sportiva travestita da SUV, ma si difende bene su strada rispetto a qualsiasi rivale tedesca di pari segmento.

L’estetica è indiscutibilmente il punto di forza. Il frontale con il trilobo ridisegnato, i gruppi ottici sottili, le nervature della carrozzeria: la Junior è una delle SUV compatte più riconoscibili sul mercato, e spesso è proprio lo stile a fare la differenza in questa fascia.

Audi Q2

L’Audi Q2 è uno di quei modelli che ha aperto una strada nel 2016 e che continua a percorrerla con coerenza, aggiornamento dopo aggiornamento. Il restyling che ha portato il modello al 2026 ha affinato il frontale con la nuova firma luminosa e ha aggiornato il sistema di infotainment con l’interfaccia MMI touch response da 10,1 pollici, migliorando notevolmente l’esperienza a bordo rispetto alla generazione precedente.

Il prezzo di partenza è di 32.500 euro con il 1.0 TFSI da 110 CV, sufficiente per un uso urbano e suburbano, ma la maggior parte degli acquirenti si orienta sul 1.5 TFSI da 150 CV con tecnologia mild hybrid, che aggiunge fluidità e contenimento dei consumi a un costo moderato. La piccola Q2 ha il merito di offrire la classica esperienza Audi in un formato estremamente maneggevole: 4,19 metri di lunghezza, raggio di sterzata ridotto, agilità in città che molte rivali più grandi non sanno garantire. Il bagagliaio da 355 litri non è il più generoso ma per chi usa l’auto prevalentemente da solo o in due, non è mai un problema reale.

MINI Countryman

La MINI Countryman è cresciuta di generazione in generazione fino a diventare qualcosa di genuinamente diverso da quel che era alle origini. L’attuale versione, basata sulla piattaforma del Gruppo BMW condivisa con la X1, è un SUV compatto vero, con 4,43 metri di lunghezza, un bagagliaio da 460 litri e un’abitabilità al posteriore che non delude nemmeno su percorsi lunghi. La filosofia MINI con personalizzazione spinta, atmosfera da auto premium, design riconoscibile, è rimasta intatta dentro una carrozzeria più seria.

Il prezzo di ingresso è di 33.806 euro per la versione C con motore 1.5 tre cilindri da 170 CV, dotazione già completa di quadro strumenti digitale da 9,5 pollici, display centrale circolare da 9,4 pollici con MINI Operating System 9 e connettività integrata. Gli interni sono il vero punto di distacco rispetto la concorrenza: la plancia è un esercizio di stile, niente minimalismo scandinavo, qui il display rotondo è quasi una firma, e il livello di personalizzazione permette di configurare un’auto che difficilmente assomiglia a un’altra. La guida è progressiva e confortevole, ma certo meno sportiva di quanto il nome MINI possa suggerire ma assolutamente adeguata per un SUV da usare tutti i giorni.

Volkswagen T-Roc

Il Volkswagen T-Roc è uno dei SUV compatti più venduti in Europa, e non lo è per caso. Il restyling che ha portato il modello al 2026 ha rivoluzionato una proposta che già funzionava bene, aggiornando il frontale con i nuovi gruppi ottici LED a matrice e introducendo il sistema di infotainment MIB4 con display da 9,2 pollici e la plancia rinnovata con il quadro strumenti digitale di serie anche nelle versioni d’accesso. Il prezzo di partenza è di 33.900 euro con il 1.0 TSI da 115 CV in allestimento Life, anche se per avere una vettura di riferimento ha senso muoversi in direzione dell’allestimento Style e il propulsore 1.5 150 CV, lo stesso dell’Audi.

La forza del T-Roc è quella di un SUV che non delude su nessun fronte: lo spazio è adeguato con bagagliaio da 445 litri e cinque posti veri, la qualità costruttiva è solida, il sistema di assistenza alla guida Travel Assist è uno dei più completi della categoria. Non ha il carattere dell’Alfa Romeo Junior né il design spiazzante della Countryman, ma offre qualcosa che per molti acquirenti vale altrettanto: la certezza di un prodotto rodato, ampiamente testato dal mercato e con una rete di assistenza capillare. È la scelta razionale della selezione, e spesso è esattamente quella giusta.