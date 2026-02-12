Tra Francia, Germania e Corea fino al carattere italiano, ecco i B-SUV usati più interessanti sotto i 20.000 euro con meno di tre anni e pochissimi chilometri

Gli italiani amano i SUV: la posizione di guida rialzata, l’ampio spazio e l’altezza da terra maggiore hanno scritto il successo degli ultimi anni, conquistando una significativa fetta di mercato. Eppure con i prezzi delle auto che continuano a crescere, il listino di un SUV compatto è arrivato a superare facilmente i 25.000 euro, costo che fino a pochi anni fa apparteneva al segmento premium. Perciò abbiamo selezionato otto SUV compatti usati che nel 2026 rappresentano alternative intelligenti al nuovo, che permettono di portarsi a casa vetture con meno di 3 anni di vita e meno di 30.000 km, quindi ancora con qualche anno di garanzia ufficiale e soprattutto già al riparo dalla forte svalutazione iniziale che colpisce le auto appena immatricolate.

Jeep Avenger

Uno dei SUV compatti più di successo degli ultimi anni. Jeep Avenger ha riscritto la storia del marchio con una nuova proposta firmata Stellantis che ha conquistato da subito il mercato. Unisce un design robusto a delle dimensioni compatte che non tradiscono gli stilemi Jeep, reinterpretati in chiave moderna.

Il mercato dell’usato offre esemplari del 2024 con meno di 20.000 km a partire da circa 17.000 euro, equipaggiati con il motore 1.2 litri Turbo benzina da 100 CV. La Avenger convince per compattezza (poco più di 4 metri di lunghezza), posizione di guida rialzata e una dotazione tecnologica moderna, con strumentazione digitale e infotainment intuitivo. È la scelta ideale per chi vuole un SUV compatto dal carattere deciso, senza sforare il budget.

Kia Stonic

La Stonic è un SUV compatto concreto, ben costruito e con una linea fresca, ancora attuale. Non punta sull’effetto sorpresa, ma su affidabilità, costi di gestione contenuti e una dotazione completa per la categoria.

Con la recente uscita del nuovo modello si trovano offerte interessanti della versione precedente. Vetture del 2025 con meno di 20.000 km vengono proposte a meno di 16.000 euro per le versioni d’ingresso a benzina, mentre per il mild hybrid da 120 CV il prezzo si attesta intorno ai 17.000 euro.

La variante mild hybrid da 120 CV rappresenta probabilmente il miglior compromesso, grazie a una maggiore brillantezza e a consumi ottimizzati dalla tecnologia a 48V. Un acquisto intelligente per chi cerca sostanza e un’auto giovane, senza spendere cifre elevate.

Hyundai Kona

L’ultima versione di Hyundai Kona si è rivoluzionata adottando a un progetto maturo una nuova veste stilistica. La firma luminosa a tutta lunghezza ora la rende immediatamente riconoscibile e impreziosisce un look moderno, fatto all’interno di tanta sostanza e tecnologia.

Il mercato dell’usato chiede circa 18.000 euro per esemplari mild hybrid a 48V con motore da 120 CV, che hanno viaggiato meno di 30.000 km e con appena un paio d’anni di vita. Una proposta interessante per chi vuole un SUV compatto ricco di tecnologia e ben equipaggiato.

Volkswagen T-Cross

Negli anni uno dei B-SUV più venduti che usato offre opportunità accessibili, nonostante la sua identità che vuole avvicinarsi al mercato premium. Bastano circa 17.000 euro per esemplari del 2024 con meno di 30.000 km, equipaggiati con il 1.0 TSI da 95 CV d’ingresso, adatto anche a neopatentati. Motore che non richiede presentazioni, con anni di affidabilità alle spalle e largamente utilizzato all’interno del Gruppo come base di gamma.

La T-Cross è uno dei SUV compatti più razionali del segmento e anche una di quelle che meglio potrebbe mantenere il prezzo nel prossimo futuro. Qualità costruttiva solida, interni ben organizzati e appeal del marchio la rendono particolarmente adatta a un pubblico trasversale.

Seat Arona

Cugina stretta della T-Cross, la Seat Arona condivide piattaforma e motorizzazioni con molti modelli del Gruppo Volkswagen. Sul mercato si trovano esemplari del 2023 con meno di 30.000 km a meno di 15.000 euro nella versione 1.0 TSI da 95 CV.

Rispetto alla T-Cross, la Arona propone uno stile più dinamico e giovanile, con un’impostazione leggermente più sportiva. Le versioni più performanti salgono di prezzo, ma restano comunque sotto la soglia dei 20.000 euro. È un SUV compatto che piace a chi cerca un tocco di personalità in più, senza rinunciare alla concretezza della base tecnica tedesca.

Skoda Kamiq

Skoda Kamiq completa il trio basato sulla piattaforma MQB A0 del Gruppo Volkswagen. Condivide molto con T-Cross e Arona, ma si distingue per un’impostazione più orientata allo spazio e alla praticità. Con circa 16.000 euro si trovano versioni del 2024 con meno di 20.000 km, posizionandosi in una fascia intermedia rispetto alle due cugine. Il motore è sempre il noto 1.0 TSI, affidabile e ben collaudato.

La Kamiq punta su concretezza, comfort e soluzioni intelligenti tipiche del marchio ceco. È la scelta giusta per chi mette al primo posto la funzionalità e vuole un SUV compatto concreto e ben costruito.

Opel Crossland

Suv compatto dall’ottima abitabilità che è uscito di scena nel 2024, sostituito dall’Opel Frontera. Proprio questo suo pensionamento è la ragione che rende Opel Crossland un’ottima occasione sul mercato dell’usato con pochi chilometri. Si possono trovare infatti gli ultimi modelli prodotti, per l’appunto, nel 2024 con meno di 30.000 km a un prezzo inferiore a 15.000 euro, in alcuni casi anche con allestimenti di punta come il GS Line.

Moderno dal punto di vista stilistico, con tanto spazio a bordo e al giusto prezzo, è un’offerta da prendere in considerazione nella sua fascia di prezzo.

Peugeot 2008

Infine uno dei SUV compatti più apprezzati in Europa. La Peugeot 2008 ha conquistato il mercato alla sua uscita, con il suo muso distintivo e un’ottima qualità percepita. Nel tempo ha dato qualche problema a livello di propulsore con la cinghia a bagno d’olio che tende rilasciare parti e intasare il filtro intorno ai 50.000 km. Per questo consigliamo gli esemplari del 2024 e 2025 con pochissimi chilometri, ovvero sotto i 20.000 km, che a meno di 17.000 euro possono rivelarsi un buon acquisto, con la coscienza di programmare controlli periodici ravvicinati e una manutenzione attenta al PureTech 100.

Con un budget di 20.000 euro, nel 2026 il mercato dell’usato offre opportunità molto interessanti tra i SUV compatti. Modelli recenti, spesso con meno di tre anni di vita e chilometraggi contenuti, permettono di accedere a vetture moderne, tecnologiche e ancora coperte da garanzia. La chiave è valutare con attenzione storico manutentivo, condizioni generali e dotazioni, perché è proprio nell’usato recente che si nasconde oggi uno dei migliori compromessi tra prezzo, qualità e svalutazione