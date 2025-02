Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Fonte: iStock I SUV compatti più vendite in Italia nel mese di gennaio 2025

Il boom degli Sport Utility Vehicle non è destinato a calare. I B-SUV sono quelli più ricercati, unendo dimensioni compatte e un buon confort a bordo. La possibilità di guidare da una posizione rialzata garantisce una maggiore visibilità e una sicurezza su strade ricche di buche come quelle nostrane. Le auto all-terrain hanno la possibilità di affrontare un fuoristrada leggero, non essendo spartane e potendo, in alcuni casi, garantire un grande carico nel bagagliaio. Di fatto i SUV hanno spazzato via, in termini di vendite, il segmento delle SW e dei monovolumi, unendo più esigenze in un unico concetto di vettura.

Sul mercato, oramai, vi sono una marea di B-SUV, dando ampia scelta agli appassionati. Partiamo dalla posizione numero 10 dove troviamo un modello che da anni è tra le Volkswagen più amate in assoluto. La Volkswagen T-Roc è un crossover dalle linee bombate. Presenta le seguenti dimensioni: 424 cm di lunghezza, 182 di larghezza, 157 di altezza e ha un passo di 259 cm. A bordo sono comodi 5 adulti e il bagagliaio ha una capacità minima di 445 litri che, abbattendo i sedili posteriori, sale a 1.290. Uno dei punti di forza dell’auto a ruote alte tedesca è la varietà di motori di cui dispone.

L’entry level a benzina vanta un tre cilindri 1.0 Tsi Life da 116 cavalli, con consumi di 17,5 km/l, al prezzo di 30.350 euro. Per chi volesse più potenza vi sono i seguenti motori: 4 cilindri 1.5 Tsi Act Life 150 CV, con consumi da 16,7 km/l, al prezzo da 32.850 euro e il 2.0 Tsi R 4Motion Dsg da 301 CV, con consumi da 11,8 km/l, a partire da 54.400 euro. Tra i diesel vi sono il 2.0 Tdi Life da 116 CV e 21,5 km/l di consumo carburante, da 34.400 euro e, in alternativa, un motore diesel di 150 cavalli e cambio automatico Dsg, per 20,5 km/l di media consumo carburante, da 38.950 euro. A gennaio sono state vendute in Italia 1.725 Volkswagen T-Roc.

La classifica dei SUV più amati dagli italiani

Al nono posto c’è la Peugeot 2008 che, già dal frontale, ricorda la sorella 208 da cui riprende la meccanica e il pianale. L’auto francese presenta le seguenti dimensioni: 430 cm di lunghezza, 177 di larghezza, 153 di altezza con un bagagliaio da 434 sino a 1.467 litri di capacità. Il design è accattivante e moderno. Le motorizzazioni sono un benzina 1.2 PureTech Style da 102 CV, per 17,5 km/l, con prezzo da 26.700 euro. La versione ibrida mild a benzina con il 1.2 Hybrid Style e-Dcs6 da 136 CV e consumi di 20,4 km/l, parte da 30.900 euro e la versione elettrica e-2008 Style che, con batteria da 46,3 kWh, offre 340 km di autonomia e una potenza di 136 CV, al prezzo di 38.000 euro. Lo scorso mese, in Italia sono state vendute 1.770 Peugeot 2008.

Proseguiamo con un successo della Ford che sta traghettando i fatturati in Europa. La Puma ha fatto dimenticare la sua sportiva predecessora. A gennaio 2020 il veicolo rialzato è stato nominato ‘Auto dell’anno’ dalla rivista What Car. La Puma misura in lunghezza 419 cm, 181 in larghezza e 155 in altezza. In totale la capienza del vano bagagli è di 456 litri con i sedili in uso, ma può arrivare a 1.216 litri. L’entry level è rappresentata dalla versione ibrida mild a benzina 1.0 EcoBoost Titanium da 125 CV, con consumi di 18,5 km/l, per 27.500 euro. Nel mese di gennaio 2025 la Ford ha immesso 2.202 esemplari sulle nostre strade.

In settima posizione c’è la Volkswagen T-Cross che deriva direttamente dalla Polo VI. Si basa sul pianale MQB A0, condiviso con diverse auto del Gruppo di Wolfsburg tra cui l’Audi A1, la SEAT Ibiza, la Skoda Scala. Il crossover ha preso il posto della CrossPolo del 2011. 414 cm di lunghezza, 176 di larghezza e 158 di altezza, la T-Cross ha un bagagliaio che va da 385 a 1.281 litri di capacità. Le motorizzazioni sono solo a benzina con il tre cilindri 1.0 Tsi Life proposte con 95 CV, per 17,5 km/l, e prezzo da 26.700 euro e da 116 CV, per 17,9 km/l,

e prezzo da 27.950 euro. Lo scorso mese le immatricolazioni in Italia di Volkswagen T-Cross sono state 2.265 unità.

Al sesto posto troviamo la gamma ZS che si differenzia in MG ZS Classic e nella nuova MG ZS. L’auto dai grandi volumi per MG ZS è la Classic che continua a fare faville sul nostro mercato. Le dimensioni del SUV sono generose con 432 cm di lunghezza, 181 di larghezza e 162 di altezza, proposta 17.990 euro per la versione a benzina. Sotto al cofano c’è un motore 1.5 Vti da 106 CV per 15,2 km/l di consumi medi. La variante full electric, invece, è proposta a 34.490 euro. La nuova MG ZS, invece, gode di un motore full hybrid a benzina con il 1.5 da 197 CV, con consumi dichiarati di 20 km/l, a soli 23.490 euro. Nel mese di gennaio 2025 ben 2.438 MG ZS sono state immatricolate in Italia.

Fonte: Ufficio Stampa Stellantis

SUV compatti più venduti, la top 5

Tra le regine non poteva mancare una Toyota che è stata tra le prime Case a credere nei SUV per la città. La Yaris Cross è un’auto indovinata per i nostri contesti urbani. Misura 418 cm di lunghezza, 177 di larghezza e 160 di altezza, con un bagagliaio da 397 a 1.097 litri. La Yaris Cross era originariamente prevista per essere svelata al Salone di Ginevra 2020, tuttavia a causa della pandemia COVID-19, la vettura venne presentata online il 23 aprile 2020. In puro stile Toyota le motorizzazioni sono solo full hybrid a benzina, con la versione d’ingresso 1.5 Hybrid Active 2wd da 116 CV, che consente consumi di 22,2 km/l, al prezzo di 28.650 euro. La versione Trend con 131 CV è proposta a 31.700 euro e come optional è prevista la trazione integrale Awd-i. Nel mese di gennaio 2025 le immatricolazioni in Italia di Toyota Yaris Cross sono state 2.573 unità.

Quarta posizione per la Renault Captur. L’ultima serie è lunga 424 cm, larga 180 e alta 158 cm. Bagagliaio ampio, 5 posti e un confort estremo la rende ideale anche per lunghi spostamenti. Garantiti motori a benzina, ibrida mild, ibrida full e GPL. Il benzina 1.0 Tce 90 Evolution da 90 CV, per 16,9 km/l, costa 22.800 euro; l’ibrido mild 1.3 Tce 160 Techno Edc, da 158 CV, per 17 km/l, ha un prezzo da 27.600 euro; per l’ibrido full 1.6 E-Tech 145 Techno da 143 CV, per 21,7 km/l, ci vogliono 29.900 euro; mentre il Gpl 1.0 Tce 100 Evolution da 101 CV, per 13,2 km/l, è in listino a 23.600 euro. A gennaio si sono vendute ben 2.575 esemplari di Captur.

Terzo gradino del podio per la Dacia Duster che qualità / prezzo prodotto è un must have. 434 cm di lunghezza, 181 di larghezza e 169 di altezza, racchiusi in un design robusto. Con un bagagliaio da 517 a 1.609 litri di capacità è amatissima dagli italiani. Vanta i seguenti motori: mild hybrid a benzina 1.2 Tce Expression da 131 CC, per 18,2 km/l, da 22.900 euro; full hybrid con un 1.6 Hybrid Expression da 141 CV, per 20 km/l, da 26.400 euro; la versione GPL viene 19.900 euro per la 1.0 Eco-G Essential da 101 CV per 12,7 km/l. Solo a gennaio 2025 la Dacia ha immatricolato 4.363 Duster.

Medaglia d’argento per la Citroën C3. Misura solo 402 cm di lunghezza, 176 di larghezza e 158 di altezza con una capienza del bagagliaio da 310 a 1.188 litri. Ha molto in comune con la nuova FIAT Grande Panda con motori a benzina 1.2 PureTech You da 101 CV, per 18,5 km/l, da soli 15.240 euro, mentre l’ibrida mild 1.2 Hybrid Plus e-Dcs6 da 101 CV parte da un prezzo di 20.550 euro. Spicca la versione elettrica e-C3 You da 23.900 euro. Nel mese di gennaio 2025 sono state vendute 4.559 Citroen C3.

Primo posto della “top 10” italiana per la Jeep Avenger. E’ l’auto del momento e tutti la scelgono per un design distintivo e per delle dimensioni da vero B-SUV. 408 cm di lunghezza, 178 di larghezza, 153 di altezza, mentre il bagagliaio va da 380 a 1.275 litri. Vendutissima la versione benzina 1.2 Turbo Longitude da 101 CV, per 17,9 km/l, che costa 24.750 euro. In alternativa ci sono i motori mild hybrid 1.2 Turbo e-Hybrid Longitude da 101 CV, per 20,4 km/l, da 26.450 euro e la versione 136 CV, proposta a 31.950 euro. La variante full electric della Avenger con batteria da 51 kWh, con 156 CV per circa 400 km di autonomia, costa 39.400 euro. Nel mese di gennaio 2025 sono state vendute 4.685 Jeep Avenger.