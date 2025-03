Laureato in Comunicazione e giornalista pubblicista. Dal 2012 è attivo nel mondo del giornalismo online. Amante dell'automotive e del motorsport si divide tra presentazioni di auto, moto e Gran Premi. Cresciuto nel mito di Valentino Rossi e Michael Schumacher spera un giorno di poter raccontare nuovamente le gesta di altri grandi campioni per l'Italia.

Honda HR-V, tecnologia ed eleganza al servizio dell'ibrido

Il nuovo SUV compatto Honda HR-V riesce a coniugare una carrozzeria dal design premium e dinamico con un’eccezionale uso dello spazio. Il nuovo restyling, in particolare, si caratterizza per il paraurti anteriore più grintoso e la mascherina ridisegnata. I fari sono racchiusi in finiture più scure, che danno un tocco di raffinatezza al tutto. Sugli allestimenti Advance e superiori, invece, ci sono gruppi ottici abbaglianti adattivi (ADB). La parte posteriore è arricchita infine da una firma luminosa a LED a tutta larghezza.

Honda HR-V è caratterizzata da 4 nuove diverse colorazioni: Sage Green Pearl, Seabed Blue Pearl e Urban Grey Pearl. Questo SUV ha una distanza dal suolo di 188 mm, simile a quella di un veicolo con trazione integrale.

Motorizzazione

Il portellone è ampio e grazie alla soglia ribassata e al pianale piatto è più facile caricare qualunque cosa in auto. A livello di motorizzazione, questa vettura può contare sul propulsore ibrido Honda e:HEV di serie, che garantisce basse emissioni e prestazioni eccezionali. Si tratta, nello specifico, di due potenti motori elettrici collegati a un motore a benzina a ciclo Atkinson DOHC i-VTEC da 1.5 l, una batteria agli ioni di litio e una trasmissione a cambio fisso.

Grazie a tutto questo, la HR-V ha una potenza totale di 96 kW (131 CV) e 253 Nm di coppia, con un’accelerazione che passa da 0 a 100 km/h in 10,6 secondi. Le emissioni di CO2 si attestano a partire da 122 g/km, mentre il consumo di carburante è di 5,4 l/100 km (WLTP). Grazie al sistema e:HEV la vettura è in grado di passare impercettibilmente da una modalità all’altra tra le tre disponibili: Electric Drive (ED), Hybrid Drive (HD) ed Engine Drive (ED). L’unità di controllo elettronico intelligente, infatti, riesce a riconoscere in automatico quale delle tre modalità in quel momento è più utile per abbassare i consumi.

Quando si guida a velocità elevata e costante è in funzione il solo motore endotermico, poiché questo è quello più efficiente in questo frangente. Qualora dovesse essere necessaria maggiore accelerazione la vettura passerà in automatico alla propulsione ibrida. Se si desidera una risposta dell’acceleratore più imponente si può selezionare la modalità Sport, per stare attenti ai consumi invece c’è quella Econ, infine, la modalità Normal rappresenta l’equilibrio tra le due ed è selezionabile come le altre dall’apposito selettore.

C’è inoltre la possibilità di inserire la modalità di guida B per avere un’esperienza di guida più simile a quella dei veicoli elettrici, grazie alla paletta posta dietro il volante. Honda ha una lunga tradizione nel campo dell’ibrido. Nel 1999, infatti, immetteva sul mercato la Insight, primo modello ibrido di qualsiasi produttore ed essere venduto in Europa. Per un quarto di secolo il marchio nipponico ha affinato il proprio propulsore ibrido sino ad arrivare all’attuale e:HEV a due motori, che è montato su tutta la gamma, dalla Jazz alla Civic.

Cosa c’è dentro questo SUV

Gli interni, invece, sono stati ridisegnati, in particolare nella parte bassa del cruscotto per facilitare l’accesso al caricabatterie a induzione wireless. L’abitacolo è maggiormente insonorizzato e sono state inserite delle piccole modifiche per rendere la vettura più comoda. Su tutti gli allestimenti sono di serie i vetri posteriori oscurati. Per recuperare spazio, gli ingegneri della Honda hanno lavorato per ridurre le dimensioni delle unità propulsive.

A livello di design l’interno è focalizzato sull’idea di mettere in connessione vettura e passeggeri. C’è un’ottima visibilità grazie agli ampi finestrini, mentre gli specchietti sono stati leggermente ribassati sulla portiera. I comandi, invece, sono posizionati nel campo visivo del guidatore con una disposizione intuitiva. Per quanto riguarda il sistema di diffusione dell’aria, ci sono le bocchette a forma di L, che si posizionano agli angoli superiori del cruscotto.

Il bagagliaio è molto ampio ed è reso particolarmente pratico dalla chiusura automatica del portellone elettrico (a seconda dell’allestimento). Grazie al sistema Smart Key, infatti, riconosce l’allontanamento della chiave e si chiude in automatico. Rispetto al modello precedente, la nuova Honda HR-V ha una maggiore rigidità torsionale e flessibilità del piantone dello sterzo. Tutto ciò porta ad avere una migliore fluidità nei cambi di direzione.

La guidabilità

Anche dal punto di vista delle sospensioni è più reattiva. Inoltre, grazie al sistema Agile Handling Assist (AHA), c’è maggiore stabilità dinamica, anche quando si effettuano rapide sterzate. Per quanto riguarda l’impianto frenante, questa vettura è dotata di dischi anteriori forati da 293 mm e dischi posteriori pieni da 282 mm, questi offrono una frenata sempre morbida e sicura. Come se non bastasse, Honda si è premurata di posizionare il pedale del freno con una maggiore attenzione all’ergonomia, così da ridurre l’affaticamento del conducente nei lunghi viaggi. A livello di sistemi elettronici di frenata sono inclusi: il Vehicle Stability Assist (VSA), il Sistema di frenata di emergenza (BAS), l’Assistenza alla partenza in salita (HSA), il freno di stazionamento elettrico (ABH), il Sistema di controllo in discesa (HDC). Quest’ultimo si attiva a partire da 3 km/h.

La piattaforma ad alta rigidità, unita al passo lungo e alle sospensioni a basso attrito permettono a questo SUV di adattarsi facilmente ad ogni tipo di manto stradale, anche quello più impervio. Inoltre Honda si è anche preoccupata di ridurre la rumorosità totale della vettura per donare maggiore comfort agli occupanti del veicolo.

Sempre più tecnologica

L’interfaccia touch da 9 pollici è stata pensata per essere utilizzata dal guidatore in modo tale da distrarlo il meno possibile. All’interno vi sono tante app integrate che sono completate dal mirroring del proprio smartphone attraverso Apple CarPlay (via Wi-Fi o cavo) o Android Auto (solo cavo). Inoltre c’è anche la possibilità di sottoscrivere un abbonamento Wi-Fi per garantire la connessione a tutti i passeggeri.

La piattaforma My Honda+ è gratuita per 3 anni ed è disponibile per tutti i proprietari di HR-V. In seguito è possibile mantenerla con un piccolo pagamento mensile. La versione Advance può contare inoltre anche sul sistema di monitoraggio del traffico.

Inoltre, al centro dei sistemi di sicurezza della vettura c’è una telecamera grandangolare con AI che riconosce ogni tipo di ostacolo intorno all’auto, ottimizzandone il comportamento. A livello di prezzi si va dalla versione base che è la 1.5 Hev Elegance al prezzo di 34.500 euro alla variante più accessoriata, che è la 1.5 Hev Advance Plus al costo di 39.850 euro. Il colore senza sovraprezzo è il Premium Crystal Red Metallic, tutti gli altri, invece, prevedono un supplemento ulteriore di 850 euro.