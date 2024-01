Laureata in filosofia, è SEO Copywriter e Web Editor. Si occupa principalmente di mondi digitali e prospettive future - anche in ambito di motori.

Fonte: iStock - deepblue4you I SUV più venduti in Italia nel 2023: la classifica in base ai dati UNRAE

Gli italiani amano i SUV: gli ultimi dati dell’UNRAE lo certificano in maniera evidente. Nel 2023, a fronte di una crescita complessiva del 19,1%, i SUV crescono di oltre il 21% in tutti i segmenti di riferimento, con picchi che superano il 30% di crescita rispetto al 2022.

A farla da padrone sono i B-SUV: su poco più di un milione di SUV immatricolati in Italia nel 2023, 434.503, quasi la metà, appartengono al segmento B. La classifica dei SUV più venduti dell’anno è dominata da crossover urbani che raramente superano i 50mila euro, e non necessariamente offrono un’alternativa elettrica.

I B-SUV sono le auto più vendute del 2023

Grande è bello, ma compatto è meglio: sembrerebbe questo lo spirito che ha guidato le scelte degli automobilisti italiani nell’anno appena concluso. Il mercato dell’auto ha chiuso il 2023 segnando un incoraggiante +19,1% rispetto al 2022, corrispondenti a circa 250mila unità in più.

Siamo ancora lontani dai numeri del 2019: secondo i dati UNRAE, per tornare ai livelli pre-pandemici mancano all’appello ancora 350mila nuove immatricolazioni. La crescita, d’altro canto, non coinvolge tutti i segmenti allo stesso modo: a fronte di un tiepido +0,5% delle berline del segmento A, i SUV fanno registrare gli aumenti più consistenti, anche in termini di numeri. A fronte di 1.590.610 veicoli immatricolati, i SUV sono oltre 900mila.

I mini SUV, quelli che misurano appena più di 4 metri, crescono del 23,3% trainati da modelli di enorme successo come Yaris Cross e Volkswagen T-Roc, che guidano la classifica dei SUV più venduti in Italia nel 2023.

In termini puramente numerici è il segmento B a dominare il mercato dei SUV: con 434.503 unità vendute, in aumento del 21,4% rispetto al 2022, la classe dei B-SUV conta da sola per quasi metà delle vendite complessive di SUV dello scorso anno. Aumentano anche le vendite di SUV dei segmenti C e D, che insieme superano le 400mila unità, in crescita rispettivamente del +33,7 e +31,3%.

La classifica dei SUV più venduti in Italia nel 2023

Il SUV più venduto in Italia nel 2023, con 34.981 unità immatricolate, è Yaris Cross: il crossover mini-SUV di Toyota, amatissimo sin dal lancio e prossimo all’aggiornamento di gamma, è la prima scelta degli italiani che scelgono le “ruote alte”. Merito forse della tecnologia full Hybrid di Toyota, ma anche del prezzo decisamente competitivo.

A distanza di circa duemila unità c’è il secondo crossover compatto in classifica, Volkswagen T-Roc (rigorosamente endotermico, è disponibile in tre versioni benzina e una diesel). La notevole performance del mese di dicembre porta sul podio dei SUV più venduti dell’anno Renault Captur, che rimonta di ben tre posizioni: con motorizzazione a benzina, mild hybrid benzina o full hybrid da 143 CV, il SUV compatto Renault ha conquistato oltre 31mila automobilisti italiani.

Segue al quarto posto Ford Puma, che nel corso del 2024 dovrebbe debuttare in versione elettrica. Vende ancora tantissimo – nonostante il restyling sia ormai dietro l’angolo – Dacia Duster, il SUV bestseller del brand. D’ora in avanti, nella classifica dei SUV più venduti in Italia, c’è solo Stellantis: apre la sequenza Jeep Renegade, al sesto posto con 29.326 unità immatricolate, seguita da Fiat 500X, disponibile in versione mild hybrid e diesel. All’ottavo posto si trovano Peugeot 2008 ed E-2008, seguite da Jeep Avenger e il primo C-SUV in classifica, Jeep Compass, entrambe poco al di sopra delle 21mila nuove immatricolazioni.

La Top 10 dei SUV più venduti nel 2023