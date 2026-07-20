Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Ufficio Stampa KGM I migliori SUV a trazione integrale sotto i 40 mila euro

Pioggia intensa, neve improvvisa, fondi scivolosi, sterrati di campagna: in alcuni momenti avere la trazione integrale smette di essere un accessorio e diventa qualcosa di concreto e rassicurante. Il problema, in passato, è che la trazione integrale tendeva a costare cara e spesso richiedeva di salire di segmento o di fare sacrifici altrove in dotazione e comfort. Nel 2026 invece esistono SUV con trazione integrale disponibili a meno di 40.000 euro che non chiedono di rinunciare a nulla di essenziale, e la lista è più lunga e interessante di quanto molti si aspetterebbero.

KGM Tivoli 1.5 T-GDI 4WD

Il marchio ex SsangYong ha cambiato nome ma non la filosofia: offrire molto spazio, dotazione generosa e trazione integrale vera a un prezzo che i concorrenti europei o giapponesi faticano a replicare. Il Tivoli è il prodotto più piccolo della gamma KGM, ma già su questa versione il 4WD è meccanico e gestito elettronicamente, non il tipo di sistema on-demand che si limita a far finta di avere quattro ruote motrici. Il motore 1.5 turbo benzina eroga una potenza sufficiente per un utilizzo quotidiano soddisfacente, e la dotazione di serie è quella di un’auto di categoria superiore. A 27.890 euro è uno degli acquisti più razionali dell’intera lista, soprattutto per chi cerca spazio e praticità prima di tutto.

Dacia Duster Hybrid-G 150 4×4

Il Duster è una di quelle auto che hanno costruito la propria reputazione nel tempo, senza clamori. La terza generazione porta in dote un sistema ibrido mild 48V abbinato alla trazione integrale meccanica, una combinazione che fa bene sia ai consumi sia alla trazione su fondi sdrucciolevoli. Il rapporto tra prezzo e capacità fuoristradistica rimane probabilmente il migliore di questa lista. L’abitacolo è migliorato rispetto alla generazione precedente, così come l’attenzione al design. A 28.500 euro difficile trovare qualcosa che offra di più per lo stesso prezzo in questo specifico ambito.

Dacia Bigster Hybrid-G 150 4×4

Il Bigster è la risposta di Dacia a chi trovava il Duster un po’ troppo compatto: stessa meccanica di base, compresi il sistema mild hybrid 48V e la trazione integrale, ma con 4,57 metri di lunghezza e un abitacolo che accoglie cinque persone comodamente. Un formato che si avvicina ai C-SUV ma con un prezzo che resta ben al di sotto di quello della concorrenza diretta. L’impressione a bordo è di un’auto percepita come più grande di quanto il prezzo lascerebbe aspettare. Il bagagliaio è capiente, il passo lungo garantisce buon spazio per i passeggeri posteriori e la qualità costruttiva fa un ulteriore passo avanti rispetto alla generazione precedente. Per le famiglie che cercano spazio reale senza svenarsi, il Bigster 4×4 a 29.900 euro è probabilmente il nome più interessante dell’intera lista.

Suzuki Vitara 1.4 Hybrid Allgrip

La Vitara è un punto fermo nel panorama dei SUV compatti con trazione integrale da anni. Punta sul sistema Allgrip di Suzuki basato su quattro modalità selezionabili dal conducente: Auto, Sport, Snow e Lock. Non è la vettura più sofisticata in assoluto, ma è solida, affidabile e funziona come ci si aspetta in tutte le situazioni previste dall’utilizzo normale. Il motore 1.4 turbo con mild hybrid 48V combina buona erogazione con un’efficienza migliorata rispetto alla versione precedente. L’abitacolo è semplice, con materiali ben assemblati e un layout ben organizzato. Il prezzo d’attacco è di 30.450 euro per quello che offre, e la rete assistenza Suzuki non è un dettaglio da ignorare nella scelta.

Jeep Avenger 4xe 1.2 hybrid

L’Avenger è arrivato sul mercato come B-SUV da città, poi Jeep ha allargato la gamma con una versione ibrida che abbina il motore termico 1.2 turbo a un sistema elettrico sulle ruote posteriori che la rende una mild hybrid con trazione integrale. Il risultato è un SUV che porta il nome Jeep a una fascia di prezzo di 32.200 euro solitamente non presidiata dal marchio. La trazione integrale è gestita in modo intelligente e si comporta bene su fondi irregolari e superfici scivolose. L’abitacolo è compatto ma ben organizzato, il design è piacevole, e il marchio Jeep resta uno degli argomenti di vendita più riconoscibili del segmento.

Toyota Yaris Cross 1.5 hybrid AWD-i

Il sistema AWD-i di Toyota è tra i più intelligenti di questa lista per chi vive la città quotidianamente. Non è una trazione integrale meccanica tradizionale, ma funziona tramite un motore elettrico aggiuntivo che aziona le ruote posteriori in modo indipendente, senza necessità di un albero di trasmissione. Il risultato è una risposta rapidissima nelle situazioni che richiedono più trazione, combinata con consumi eccezionalmente contenuti nella guida normale. A 34.350 euro l’affidabilità del sistema ibrido Toyota è una garanzia certificata da milioni di chilometri percorsi sul campo da altri modelli della gamma.

Mazda CX-30 e-Skyactiv X 186 AWD

La Mazda CX-30 con il motore e-Skyactiv X occupa una posizione di nicchia in questa lista: è l’auto più orientata al piacere di guida, quella che tra tutte riesce a coniugare meglio la trazione integrale con un comportamento dinamico che va ben oltre l’utilitarismo, il tutto a un prezzo di 35.150 euro. Il motore e-Skyactiv X è una soluzione tecnica unica nel panorama attuale che eroga 186 CV in modo progressivo e piacevole, abbinati a un sistema AWD che distribuisce la coppia tra i due assali in modo continuo e trasparente. L’abitacolo è tra i più curati della categoria, con materiali di qualità e un’ergonomia che si avvicina alla perfezione. Chi mette la qualità percepita e il piacere di guida in cima alla lista troverà nella CX-30 AWD probabilmente la risposta più convincente di tutto il gruppo.

Subaru Crosstrek 2.0ie e-Boxer AWD

Subaru è il marchio della trazione integrale simmetrica per antonomasia, e il Crosstrek porta avanti questa tradizione con il sistema e-Boxer: un motore a benzina 2.0 aspirato abbinato a un motore elettrico che lavora in parallelo, con la trazione integrale permanente che garantisce la distribuzione ottimale della coppia su tutti e quattro gli pneumatici in qualsiasi condizione. Non è il SUV più potente della lista, né il più parsimonioso, ma è quello con la trasmissione integrale più collaudata e affidabile nel lungo periodo. A 35.900 euro il Crosstrek è pensato per chi usa davvero la trazione integrale in modo regolare, non solo occasionalmente, e che vuole la certezza di un sistema costruito attorno a quella vocazione specifica.

Jaecoo 7 1.6 TGDi

La new entry cinese del gruppo merita attenzione, perché il Jaecoo 7 arriva in questa fascia di prezzo con una proposta tecnica e stilistica difficile da ignorare. Il motore 1.6 TGDi non usa elettrificazione ed eroga una potenza adeguata, abbinata a una trasmissione integrale che funziona in modo semplice e efficace. L’aspetto esteriore è curato e l’abitacolo stupisce per la qualità dei materiali e la ricchezza della dotazione tecnologica. Il Jaecoo 7 rappresenta il tipo di proposta che i costruttori cinesi stanno portando in Europa con sempre maggiore determinazione: un prodotto completo, ben fatto e a un prezzo che lascia poco spazio alle critiche facili.