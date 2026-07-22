Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Ufficio Stampa Suzuki Suzuki Across Plug-in entra nel mercato italiano

Suzuki ha presentato ufficialmente la nuova Across Plug-in Hybrid, il SUV che rappresenta la fusione perfetta tra efficienza, comfort e tecnologia avanzata. Questo aggiornamento non è un semplice restyling, ma un’evoluzione tecnica e stilistica volta a consolidare il ruolo della casa di Hamamatsu nel mercato dei SUV di dimensioni medio-grandi. Il modello, che combina una propulsione elettrificata con la proverbiale affidabilità del sistema di trazione integrale Suzuki, è entrato a listino con un prezzo di lancio di 55.900 euro.

Un’identità ancora più marcata

La nuova Across Plug-in Hybrid si distingue per un design nuovo, caratterizzato da linee decise e proporzioni muscolose che ne rafforzano l’identità di SUV. Il frontale è stato ridisegnato per offrire una presenza su strada più imponente, supportata da nuovi gruppi ottici Full LED e cerchi in lega da 18” dal disegno inedito. Per quanto riguarda la personalizzazione cromatica, la gamma si arricchisce di tre nuove colorazioni — Bianco, Grigio e Verde — che si affiancano alla classica tonalità Nero.

Interni e dotazioni

L’abitacolo è stato oggetto di un profondo aggiornamento per elevare la qualità percepita e la funzionalità. La nuova architettura degli interni organizza comandi e display in modo intuitivo, riducendo le distrazioni per il conducente. Tra le dotazioni di serie spiccano i sedili anteriori riscaldabili e il sedile del guidatore con regolazione elettrica a 10 vie, comprensivo di supporto lombare e funzione memoria. Una novità di rilievo riguarda il sedile del passeggero, che ora dispone anch’esso di regolazione elettrica, aumentando il comfort per tutti gli occupanti.

Dal punto di vista tecnologico, la plancia introduce un cockpit digitale evoluto composto da un quadro strumenti da 12,3” e un nuovo display centrale da 12,9”. A completare l’esperienza digitale troviamo l’Head-up Display, che proietta le informazioni principali direttamente sul parabrezza, e un sistema infotainment che supporta Apple CarPlay e Android Auto in modalità wireless.

Motore e performance

La nuova Across adotta un sistema Plug-in Hybrid che combina un motore a benzina da 2,5 litri con due unità elettriche. La vera innovazione risiede nella nuova batteria di trazione da 22,7 kWh, che permette al sistema di raggiungere una potenza complessiva di 309 CV. Le prestazioni sono da sportiva, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h coperta in soli 6,1 secondi.

La sicurezza e la stabilità sono garantite dalla trazione integrale elettrica AllGrip E-Four, che gestisce in modo intelligente la coppia tra l’asse anteriore e quello posteriore. Il conducente può inoltre personalizzare l’esperienza di guida scegliendo tra le modalità Normal, Eco, Sport e Trail.

Sicurezza e versatilità

Sul fronte della sicurezza attiva, la Across integra i più moderni sistemi di assistenza alla guida (ADAS): il sistema di pre-collisione, il cruise control adattivo con radar dinamico, il mantenimento della corsia e il monitoraggio del conducente. La presenza della telecamera a 360° facilita inoltre le manovre negli spazi stretti. Nonostante la tecnologia complessa, lo spazio non viene sacrificato: il bagagliaio offre una capacità di 672 litri, espandibile fino a 1.647 litri abbattendo i sedili posteriori.

Listino prezzi

La nuova Suzuki Across Plug-in Hybrid 2.5 TOP 4WD AT è proposta con un prezzo di lancio di 55.900 euro (chiavi in mano, IVA e MSS incluse). Per premiare i primi acquirenti, Suzuki ha previsto un vantaggio cliente di 4.500 euro per tutti i contratti stipulati entro il 30 settembre 2026.