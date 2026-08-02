La trazione integrale di Suzuki, disponibile in quattro versioni, conquista il mercato e gli automobilisti italiani grazie a funzionalità avanzate e versatilità

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Ufficio Stampa Suzuki La trazione integrale di Suzuki conquista il mercato

Uno dei punti di forza della gamma di autovetture di Suzuki è rappresentato dalla trazione integrale. La tecnologia 4×4, che l’azienda chiama AllGrip, è oggi un elemento centrale dei modelli della Casa nipponica, con diverse versioni all’avanguardia in grado di adattarsi a vari stili di guida.

I clienti italiani hanno, da tempo, confermato l’apprezzamento per la gamma AllGrip del brand. I numeri delle immatricolazioni parlano chiaro e confermano il peso rilevante che la trazione integrale ha per l’azienda. Al momento della scelta di un nuovo veicolo, le proposte di Suzuki possono diventare la soluzione giusta, se si è alla ricerca di un sistema 4×4 efficace.

Quattro differenti interpretazioni

Suzuki ha sviluppato una gamma ricca di opzioni per gli automobilisti alla ricerca di una vettura con quattro ruote motrici. Per la clientela, infatti, sono oggi disponibili quattro diverse interpretazioni della tecnologia AllGrip:

AllGrip AUTO per Suzuki Swift;

AllGrip SELECT per Suzuki Vitara e S-Cross;

E-Four per Suzuki Across;

AllGrip-e per Suzuki e VITARA.

Per l’uso quotidiano e le piccole avventure, l’AllGrip AUTO (presente su Suzuki Swift) offre un approccio semplice e completamente automatico, dove l’elettronica interviene solo quando necessario senza richiedere alcun intervento da parte del conducente.

Gli automobilisti alla ricerca di una maggiore personalizzazione possono puntare sull’AllGrip SELECT (disponibile su Vitara e S-Cross), un sistema versatile che permette di scegliere tra varie modalità di guida per ottimizzare le prestazioni in base al fondo stradale.

Ci sono poi le soluzioni elettrificate: da un lato troviamo l’E-Four di Suzuki Across, una trazione elettrica intelligente che sfrutta un motore dedicato sull’asse posteriore per migliorare stabilità ed efficienza; dall’altro c’è AllGrip-e della Suzuki e VITARA, che rappresenta la nuova generazione full-electric e garantisce un controllo di coppia immediato, sfruttando due motori elettrici indipendenti.

Per la clientela italiana si tratta di una risorsa importante. Secondo l’azienda, infatti, le strade sterrate e i percorsi a fondo naturale sono circa il 25-30% dell’intera rete viaria geografica. Di conseguenza, poter contare su sistemi a trazione integrale efficaci e completi diventa prioritario, in molti casi. I sistemi Suzuki AllGrip sono pensati per rispondere a queste necessità. La Casa nipponica continuerà ad aggiornare la sua gamma con nuove soluzioni e con l’obiettivo di rafforzare l’offerta di veicoli per soddisfare appieno le esigenze della clientela.

I numeri di un successo

Come sottolineato in apertura, Suzuki ha raccolto ottimi risultati con la sua gamma AllGrip, confermando la crescente richiesta di modelli a trazione integrale. Nei primi mesi dell’anno in corso, l’azienda ha immatricolato oltre 5 mila unità con trazione integrale, pari al 31,5% delle proprie vendite complessive. Il dato è particolarmente rilevante in quanto il mercato italiano conta complessivamente circa 96 mila unità immatricolate tra i modelli 4×4. Di conseguenza, Suzuki ricopre un ruolo da protagonista e i veicoli AllGrip oggi rappresentano un elemento distintivo per il brand, in grado di generare volumi di vendita molto elevati.