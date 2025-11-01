Suzuki sarà protagonista di EICMA 2025 e mostrerà, in occasione dell'evento, anche due vetture esclusive per celebrare il legame tra le due e le quattro ruote

Ufficio Stampa Suzuki Suzuki sarà protagonista di EICMA 2025

Suzuki è tra i brand protagonisti di EICMA 2025, la più importante esposizione mondiale dedicata al settore delle moto, in programma tra il 6 e il 9 novembre a Rho Fiera Milano. La Casa nipponica sarà presente con un proprio stand espositivo all’interno della fiera e sarà anche “Car of EICMA“, andando a celebrare il legame tra il mondo delle due ruote e quello delle quattro ruote. Per l’occasione, Suzuki esporrà alla fiera due vetture esclusive, con una livrea speciale creata per l’occasione. Andiamo a scoprire tutti i dettagli annunciati dall’azienda.

Un omaggio al mondo delle due ruote

Suzuki porterà a EICMA due auto speciali che rappresenteranno un vero e proprio omaggio al mondo delle due ruote, per evidenziare lo stretto legame che c’è tra il settore auto e quello delle moto (Suzuki è, naturalmente, protagonista in entrambi i mercati). Alla fiera saranno presenti la Suzuki Vitara Hybrid 8TT, ispirata nei colori alla GSX-8TT, e la Suzuki Vitara Hybrid DR-Z4, che richiama la livrea della famiglia DR-Z. Si tratta di modelli “one-shot” che la Casa nipponica ha realizzato ed esporrà esclusivamente per la fiera, proponendo una grafica inedita e rafforzando il legame tra auto e moto. I modelli saranno esposti in due luoghi differenti: Vitara Hybrid 8TT sarà esposta all’Expo 3, in Viale Italia, mentre la Vitara Hybrid DR-Z sarà all’Expo 7, Padiglione 14. Per gli appassionati non sarà difficile trovare i due modelli e ammirare da vicino il lavoro svolto dalla Casa nipponica.

Suzuki è pronta per EICMA 2025

EICMA 2025 permetterà agli appassionati del mondo delle due ruote di scoprire tante novità in arrivo sul mercato. Come prevedibile, anche Suzuki sarà tra le Case protagoniste. Come abbiamo visto nei giorni scorsi, l’azienda ha in programma la presentazione di nuove versioni speciali che andranno ad arricchire lo stand Suzuki, insieme agli altri modelli della gamma del brand. Al debutto ci saranno GSX-8R EVO e GSX-8S EVO, modelli dotati di un bicilindrico parallelo da 776 cm³ DOHC con sistema Cross Balancer, capace di sviluppare 83 CV e 78 Nm di coppia. Le due novità saranno esposte al padiglione 6, stand I42. Per gli appassionati ci sarà la possibilità di scoprire da vicino diversi altri modelli realizzati da Suzuki.

Come partecipare a EICMA 2025

È tutto pronto per la partenza di EICMA 2025. L’evento si svolgerà a Milano Rho – Fiera tra il 6 e il 9 novembre 2025 (ma per gli addetti ai lavori e la stampa è prevista un’apertura anticipata al 4 e 5 novembre). Per partecipare all’evento è possibile acquistare il biglietto di ingresso direttamente dal sito ufficiale, ticketseicma.it. Il costo del biglietto giornaliero è di 20 euro, con possibilità di scegliere il giorno preferito per partecipare all’evento. C’è anche il ridotto a 10 euro, per ragazzi da 4 a 13 anni, Per chi prevede di entrare dopo le 13:30, invece, c’è il Pomeridiano, che costa 14 euro (oppure 7 euro in caso di ridotto). Al momento dell’acquisto del biglietto è possibile prenotare il parcheggio auto gratuito, in modo da poter raggiungere facilmente la fiera per partecipare all’evento.