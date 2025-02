In occasione del Festival di Sanremo 2025 prende il via una nuova campagna promozionale della Suzuki S-Cross Hybrid, auto ufficiale della kermesse sanremese

Suzuki S-Cross Hybrid è l'auto del Festival di Sanremo

Al Festival di Sanremo 2025 c’è spazio anche per il mondo delle quattro ruote e, in particolare, per la Suzuki S-Cross Hybrid. Il SUV ibrido, uno dei modelli di riferimento della gamma Suzuki, è, infatti, protagonista di una nuova campagna promozionale che parte proprio in occasione della settimana del Festival, la cui prima serata è terminata da poche ore. Suzuki è uno degli sponsor della manifestazione e ha scelto la kermesse sanremese per mostrare al pubblico italiano le potenzialità della Suzuki S-Cross Hybrid.

Una nuova campagna promozionale

Il modello della Casa nipponica, infatti, è protagonista di un nuovo spot pubblicitario, disponibile in due formati (uno da 15 secondi e uno da 30 secondi) con l’accompagnamento della storica voce di Suzuki, Haruhiko Yamanouchi. La campagna promozionale sarà disponibile anche su altri canali, con l’obiettivo di sfruttare al massimo l’eco del Festival per far conoscere al pubblico le potenzialità del SUV ibrido. Ci saranno, quindi, versioni dedicate alla stampa, alle piattaforme digitali e ai social network. Il concept della comunicazione sarà “Next Level SUV“. L’iniziativa conferma la strategia di Suzuki che punta a raggiungere una fetta sempre maggiore di clienti italiani sfruttando al massimo le sponsorizzazioni e le partnership strategiche come quella in corso per il Festival che porterà a diverse iniziative.

Fonte: Ufficio Stampa Suzuki

Un SUV ibrido molto interessante

La Suzuki S-Cross Hybrid è uno dei modelli più interessanti della gamma della Casa nipponica. Il listino prezzi del SUV parte da 27.990 euro con la possibilità per i potenziali clienti di scegliere tra diverse varianti quella più adatta alle proprie necessità. Chi è interessato a ordinare il SUV di Suzuki può scegliere tra due motorizzazioni. La prima è dotata del motore 1.4 Boosterjet con motore quattro cilindri in grado di erogare una potenza massima di 129 CV. Questa versione è supportata da un sistema mild hybrid da 48 V che prevede la presenza di un motore elettrico da 10 kW. Il sistema è abbinato a un cambio manuale a 6 marce.

Per quanto riguarda i consumi, nel ciclo combinato WLTP, si parte da 5,4 litri per ogni 100 chilometri percorsi. La seconda variante, invece, utilizza il motore 1.5 DualJet in grado di erogare una potenza massima di 102 CV abbinato a un motore elettrico da 24,6 kW e a un cambio automatico. Questo sistema ibrido è in grado di ridurre i consumi fino a 5,1 litri per ogni 100 chilometri, nel ciclo combinato WLTP. Entrambe le motorizzazioni sono disponibili anche con trazione integrale.

Suzuki S-Cross Hybrid è un modello compatto ma spazioso, ideale anche per l’utilizzo in città. Il SUV, infatti, ha una lunghezza di 4,3 metri e un passo di 2,6 metri. A disposizione della clientela ci sono tre allestimenti (Top e Top+ da abbinare alla versione 1.4 e Starview per la versione 1.5). Attualmente, la gamma del SUV parte da 23.990 euro ma per la versione 1.5 servono almeno 29.390 euro.

In entrambi i casi è disponibile un po’ di sconto rispetto al prezzo di listino. Oltre alla campagna promozionale, Suzuki ha predisposto, per questo mese di febbraio, anche un’interessante promozione che consente l’acquisto con un finanziamento in 36 mesi, con rate a partire da 249 euro, un anticipo e una maxi rata finale. Per i dettagli completi in merito rimandiamo al sito ufficiale di Suzuki o a una delle concessionarie del brand.