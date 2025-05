Il 24 e 25 maggio Suzuki apre le concessionarie per fare conoscere da vicino la nuova Swift Hybrid: tecnologia, sicurezza e stile per tutti, anche per i neopatentati

Fonte: Ufficio Stampa Suzuki Adatta anche ai neopatentati: Suzuki Swift Hybrid

Le date da cerchiare in rosso sono: sabato 24 e domenica 25 maggio. Le concessionarie Suzuki aprono le porte per un fine settimana che sa di occasione da non perdere. Protagonista? La nuova Swift Hybrid, compatta giapponese che continua a imporsi come riferimento assoluto nel segmento B. Un mix riuscito di agilità cittadina, tecnologia intelligente e – cosa sempre più rara – vera personalità su quattro ruote.

In tempi di omologazione forzata, Swift Hybrid fa una scelta netta: essere diversa, e farlo con stile. Linee moderne, motorizzazione 1.2 Hybrid, doppia opzione di cambio (manuale o automatico CVT) e anche la possibilità di trazione integrale 4WD AllGrip, per chi non vuole farsi trovare impreparato su strade difficili o sotto la pioggia battente.

I vantaggi della piccola con “tutto di serie”

La Suzuki Swift è parca tanto nei consumi quanto nelle emissioni. La versione con trazione anteriore e cambio manuale arriva a soli 99 g/km di CO₂, il che significa – per chi vive a Milano – accesso gratuito all’Area C, soglia fissata a 100 g/km. Un dettaglio non da poco, in un’epoca in cui entrare nei centri storici è un lusso per pochi.

Inoltre, non è necessario cercare optional nascosti o pacchetti da pagare a parte. Suzuki ha deciso di puntare tutto sulla sicurezza inclusiva, dotando la Swift Hybrid di una suite completa di assistenti alla guida. Si parte con l’“Attentofrena” liv. 2, in grado di rilevare anche pedoni e biciclette di notte, fino al “Guidadritto” che riporta in carreggiata se la linea viene superata distrattamente. E poi radar per l’angolo cieco (“guardaspalle”), sorveglianza in retromarcia (“vaipure”) e l’immancabile cruise control adattivo. Tutto di serie.

Anche per chi ha appena preso la patente

E qui arriva la notizia che interessa a molte famiglie italiane. Con l’entrata in vigore della nuova normativa, i neopatentati possono guidare auto con potenza fino a 75 kW/t. E la Swift Hybrid rientra perfettamente nei limiti. Compatta fuori, spaziosa dentro, è l’auto ideale per chi ha appena cominciato a muoversi nel traffico ma non vuole rinunciare a stile, tecnologia e sicurezza.

E non è la sola. Suzuki estende la compatibilità con la nuova legge a tutta la gamma 100% Hybrid (tranne l’Across Plug-in): Ignis, Vitara, S-Cross e Swace sono pronte a scendere in strada con giovani conducenti a bordo.

Listino prezzi e promozioni

Durante il weekend di Porte Aperte, chi entra in concessionaria potrà scoprire da vicino la gamma Swift Hybrid – e approfittare di un vantaggio cliente di 4.000 euro con permuta o rottamazione. I prezzi partono da 20.900 euro (versione 2WD manuale WAKU) e arrivano a 24.500 euro per la 4WD manuale. E le offerte non si fermano qui. La promozione coinvolge l’intera gamma del celebre brand giapponese:

Ignis Hybrid da 18.400 € con vantaggio di 3.000 €

Vitara Hybrid da 22.900 € con vantaggio di 4.000 €

S-Cross Hybrid da 24.490 € con vantaggio di 4.000 €

Swace Hybrid da 29.500 € con vantaggio di 4.500 €

Across Plug-in da 50.900 € con vantaggio di 4.500 €

Il Porte Aperte sarà una bella occasione per conoscere tutti i segreti di questa vettura – e del resto della gamma – e toccare con mano ciò che spesso nei listini resta solo sulla carta.