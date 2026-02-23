Ufficio Stampa Suzuki Suzuki Swift Hybrid Sakura: la serie speciale debutta a Sanremo 2026

Tra le strade della Riviera iniziano a risuonare le note del festival della canzone italiana. Un appuntamento imperdibile anche per le Case automobilistiche come Suzuki, che ha scelto il palcoscenico di Sanremo per svelare la nuova Swift Hybrid Sakura. In giapponese, “Sakura” fa riferimento al fiore di ciliegio, simbolo di rinascita e bellezza, che in questo caso dà vita a una serie speciale dall’anima tecnologica, capace di coniugare la tradizione millenaria del Sol Levante con la modernità di una citycar globale.

Il prezzo della citycar in serie speciale

In arrivo sul mercato a prezzi di listino di 21.950 euro, la Suzuki Swift Hybrid Sakura si candida a un ruolo di trendsetter. Per quanto riguarda gli esterni, la vettura presenta una raffinata livrea bicolore, dove il tetto e le calotte degli specchietti retrovisori in Oro Rosa metallizzato accentuano la tonalità della carrozzeria Bianco Artico metallizzato, ispirandosi ai petali dei ciliegi in fiore, un tocco di poesia orientale in un design muscoloso. Sui montanti posteriori gli attenti osservatori scorgeranno il lettering “Sakura”, scritto in caratteri Kanji giapponesi. Fari full LED assottigliati, cerchi in lega bicolore da 16 pollici e vetri posteriori oscurati sottolineano, infine, il carattere dinamico e sofisticato.

Interni curati e tecnologia “senza fili”

Messo piede a bordo, gli occupanti vengono pervasi da un’atmosfera accogliente e ricercata. Il richiamo al fiore di ciliegio continua grazie alle modanature in Oro Rosa che impreziosiscono la plancia, i pannelli delle portiere e la console centrale, creando un ambiente armonioso. Ma oltre all’invitante colpo d’occhio, la Sakura aggiunge contenuti pratici, dalla ricarica wireless per lo smartphone, collocata in modo strategico nel tunnel centrale, al bracciolo centrale anteriore rivestito in ecopelle.

Il sistema di infotainment si affida a uno schermo touch da 9 pollici ad alta definizione, con navigatore integrato e piena compatibilità wireless con Apple CarPlay e Android Auto. Anche sul fronte sicurezza, Suzuki ha assegnato una dotazione di riferimento per il segmento B: il pacchetto di sistemi ausiliari alla guida (ADAS) include la frenata automatica d’emergenza con riconoscimento di pedoni e ciclisti, il cruise control adattivo con funzione stop&go e il mantenitore attivo della corsia, garantendo ai conducenti un’assistenza di Livello 2 fluida e sicura.

Efficienza mild-hybrid per neopatentati

La configurazione meccanica prevede il collaudato 1.2 tre cilindri aspirato da 81 CV, accoppiato a un sistema mild hybrid a 12V, che interviene in fase di accelerazione per ottimizzare la spinta e ridurre il carico sul motore termico. Il binomio tra il limite di potenza per i neopatentati e il peso piuma di 1.032 kg rende la Swift Hybrid Sakura estremamente facile da manovrare, garantendo al contempo percorrenze eccellenti pari a 4,7 l/100 km.

L’equipaggiamento della serie speciale include obbligatoriamente il cambio automatico CVT, un componente che trasforma la dinamica di marcia rendendola più fluida e lineare, a tutto vantaggio del benessere del conducente nel traffico intenso. La nuova Suzuki Swift Hybrid Sakura potrà essere ordinata solamente fino al prossimo 21 giugno, l’ultimo giorno di primavera, chiudendo idealmente il ciclo della fioritura che le ha dato il nome prima dell’arrivo della stagione estiva.