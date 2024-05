Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

A partire dal prossimo 3 giungo alle ore 10:00 entreranno in vigore i nuovi incentivi statali dedicati alle auto, che garantiscono vantaggi economici a chi acquista una vettura nuova a basso impatto ambientale. Una soluzione per favorire la transizione energetica, ma anche – e soprattutto – per ringiovanire un parco auto circolante in Italia tra i più vecchi di tutto il continente. Anche Suzuki si affianca ai bonus di stato, proponendo degli ulteriori vantaggi sulla propria gamma di veicoli ecologici.

I vantaggi garantiti da Suzuki

La gamma di vettura offerta da Suzuki si attesta su basse emissioni di CO 2 , parametro fondamentale per godere degli incentivi auto di stato. Nel caso del costruttore di Hamamatsu, tutti i modelli della gamma Suzuki, 100% ibrida, beneficiano dei bonus introdotti dal Governo. Inoltre, con il contributo Suzuki, che aggiunge ulteriori vantaggi a quelli preventivati dal legislatore, i benefici economici sulle vetture a listino arrivano fino a 14.500 euro in caso di rottamazione e ISEE inferiore a 30.000 euro (per fare un esempio, Suzuki Across). Se l’acquisto avviene senza rottamazione, il massimo vantaggio possibile è di 9.500 euro (riferito ad Across in caso ISEE inferiore a 30.000€ e contributo Suzuki).

La struttura degli incentivi auto

Gli incentivi auto 2024 vengono distribuiti per fasce di emissioni di CO2, parametro fondamentale in ragione dell’ecologia e di un minore tasso di inquinamento atmosferico, motivo per il quale questi strumenti sono stati pensati.

Fascia 0–20 g/km CO2

Nessuna rottamazione: contributo di 5.000 euro, ISEE inferiore di 30.000 euro il contributo è di 7.500 euro

Rottamazione Euro 0, 1 e 2: contributo di 11.000 euro, ISEE inferiore di 30.000 euro il contributo è di 13.750 euro

Rottamazione Euro 3: contributo di 10.000 euro, ISEE inferiore di 30.000 euro il contributo è di 12.500 euro

Rottamazione Euro 4: contributo di 9.000 euro, ISEE inferiore di 30.000 euro il contributo è di 11.250 euro

Rottamazione Euro 5: contributo di 0 euro, ISEE inferiore di 30.000 euro il contributo è di 8.000 euro

Fascia 21-60 g/km CO2

Nessuna rottamazione: contributo di 4.000 euro, ISEE inferiore di 30.000 euro il contributo è di 5.000 euro

Rottamazione Euro 0, 1 e 2: contributo di 8.000 euro, ISEE inferiore di 30.000 euro il contributo è di 10.000 euro

Rottamazione Euro 3: contributo di 6.000 euro, ISEE inferiore di 30.000 euro il contributo è di 7.500 euro

Rottamazione Euro 4: contributo di 5.500 euro, ISEE inferiore di 30.000 euro il contributo è di 6.875 euro

Rottamazione Euro 5: contributo di 0 euro, ISEE inferiore di 30.000 euro il contributo è di 5.000 euro

Fascia 61-135 g/km CO2

Nessuna rottamazione: contributo di 0 euro

Rottamazione Euro 0, 1 e 2: contributo di 3.000 euro

Rottamazione Euro 3: contributo di 2.000 euro

Rottamazione Euro 4: contributo di 1.500 euro

Rottamazione Euro 5: contributo di 0 euro

Per godere degli incentivi è stata stabilita una soglia massima di spesa, per categoria: per le elettriche (0-20 g/km CO2) è di 35.000 euro + IVA, per le ibride plug-in (21-60 g/km CO2) è di 45.000 euro + IVA, mentre per le benzina e diesel meno inquinanti (61-135 g/km) è di 35.000 euro + IVA.

La gamma Suzuki

