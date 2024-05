Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Eleganza, efficienza e versatilità: sugli stessi valori cardine della prima generazione, Suzuki (ri)presenta la Vitara Hybrid. La Casa nipponica si è tolta parecchie soddisfazioni sul mercato, grazie al fortunato SUV compatto. Che, arrivato in precedenza allo scoppio della mania delle ruote alte, conserva un posto importante nel segmento. Votata a un continuo upgrade, la Casa ha rivisto in modo considerevole la vettura nel corso degli anni, senza, però, andare a intaccarne l’essenza. I pregi apprezzati dal pubblico dei principi, dal debutto nel 1988, rimangono, ma attualizzati in base ai trend contemporanei.

Se in passato la tematica ambientale premeva poco alle famiglie comuni, oggi la sensibilità è cresciuta in maniera drastica. Lo impongono i continui messaggi di aiuto lanciati dall’ecosistema, che prega per un cambio di abitudini. A rappresentarne i diritti ci pensano gli studiosi, le cui campagne hanno smosso la coscienza generale. Ognuno ha la possibilità di dare un contributo alla causa, anche attraverso la scelta di vetture meno inquinanti. A questo servono gli incentivi stanziati dal Governo italiano confermati nel 2024. E, allo stesso scopo, rispondono le decisioni dei Costruttori di immettere in commercio delle proposte a basse e zero emissioni.

Sul conto della Suzuki Vitara la grande reputazione guadagnata nei decenni rende quasi superflui i convenevoli. In suo favore parlano i numeri commerciali conseguiti negli anni di onorata carriera. Giunta al secondo restyling, la quarta generazione, lanciata inizialmente nel 2015, continua a evolvere, sia dal punto di vista estetico sia da quello dei contenuti. Manco a dirlo, il fine ultimo è di confermarsi protagonista, pure in Italia, dove nell’intera storia del modello il Costruttore ha superato le 200.000 immatricolazioni. Pur evidenti le analogie precedenti capitoli, il centro stile apporta ora degli ulteriori ritocchi su ogni fronte.

Linee pulite e dettagli raffinati

Lo Sport Utility della gamma Suzuki sfoggia un design rinnovato, costituito da linee pulite e dettagli raffinati, ad accentuarne il carattere. A esaltare il colpo d’occhio generale ci pensano le modifiche apportate alla zona inferiore del paraurti. Una sottigliezza, magari, che tuttavia un acuto osservatore saprà scorgere. E aiuta a sottolineare gli interventi apportati dal team di progettisti. Avete presente i classici incontentabili, secondo cui il veicolo manca di personalità? Sembrano rivolgersi a loro i progettisti. Affiancano la rinfrescata griglia dalle finiture nere i fari full LED dal taglio distintivo, per un’armonia generale.

Con l’impianto di illuminazione avanzato, le visibilità del conducente è ottimale, sia di giorno che di notte, così da ridurre il rischio di incidenti. Alla clientela è concessa un buon margine di configurazione, basato su dieci differenti tonalità, di cui cinque mono e cinque bicolore. Due gli ingressi: la verniciatura Grigio Oslo Metallizzato, e il sobrio accostamento del Blu Capri abbinato al tetto in Nero Dubai Metallizzato.

Connessa e aggiornata

Le modifiche agli esterni sono giusto la copertina di un libro tutto da sfogliare. Una volta aperto, il conducente entra in una cabina di comando avanzata, attrezzata di numerose soluzioni avanzate. Al centro della plancia spicca lo schermo da 9 pollici ad alta definizione, mediante il quale gestire i contenuti multimediali. In maniera semplice e intuitiva, consente di muoversi tra le varie funzionalità del menù, persino a chi di norma ci “litiga” con la strumentazione. Gestire le app è questione di un tocco: si fa direttamente dal display, data la compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto.

In definitiva, la vettura rimane connessa e aggiornata. E, già che ci siamo, l’applicazione Suzuki Connect offre un controllo completo sul veicolo a distanza. I clienti potranno ricevere notifiche in merito, impostare avvisi di geofencing e coprifuoco, monitorare la cronologia al volante e ricevere diagnosi remote. Nell’ambito della rivoluzione tecnologica Suzuki risponde presente. Casomai rimanessero delle perplessità, essi vengono spazzati via dai sistemi ausiliari ADAS, che garantiscono una circolazione sicura e confortevole in qualsiasi situazione. Tra di loro spiccano il Dual Sensor Brake Support II (DSBS II), il Cruise Control Adattivo (ACC) e il Lane Keep Assist (LKA).

Motori e trazioni

La Suzuki Vitara Hybrid 2024è disponibile in due motorizzazioni, entrambe dai consumi e dalle emissioni ridotte, nel rispetto dell’ambiente. La 1.4 48 Volt eroga 129 CV e trasmissione manuale a sei marce. In cima alla scala, o come si suol dire oggi la top level, prevede un 1.5 140 Volt da 115 CV, abbinato a un cambio automatico a sei rapporti. Il powertrain rimane ibrido, tuttavia caratterizzato da differenti range di potenza.

In base alle proprie esigenze, l’acquirente ha occasione di configurarla ad hoc, anche nella trazione. A un guidatore che ha in mente di usare la macchina in uno scenario urbano, poco ingombrante, è indirizzata la trazione anteriore, comoda nei centri affollati. Altrimenti, qualora dia soddisfazione solo a metà, è ordinabile la trazione integrale 4WD Allgrip Select, comodo nell’affrontare, in totale sicurezza, i terreni impegnativi. Quattro le modalità di guida selezionabili: Auto, Sport, Snow e Lock. All’automobilista è lasciato il diritto di stabilire la ripartizione della coppia, in relazione alle preferenze personali e alle condizioni del sentiero.

Allestimenti e prezzi

Per quanto riguarda gli allestimenti, se ne contano tre: Cool, Top, riservati alle versioni Hybrid 1.4 48V, e Starview, assortimento esclusivo e completo indirizzato alla Hybrid 1.5 140 Volt. Alla première, il produttore comunica subito il listino prezzi. La versione d’accesso, la Suzuki Vitara Hybrid 1.4 Cool costa 25.900 euro. In cima alla scala piramidale figura la 1.5 140V Starview 4WD Allgrip AT da 34.900 euro. In alternativa, è consentito l’acquisto mediante finanziamento Suzuki Soluction con un canone mensile di 199 euro e un anticipo di 4.500 euro, comprensivo di tre tagliandi omaggio.

In caso di rottamazione di un mezzo nel range da Euro 0 a Euro 2, è possibile godere pure degli incentivi stanziati dal Governo italiano sui veicoli a basso impatto ambientale. Sommati alla promozione concessa dalla compagnia, la spesa scende fino a 20.400 euro, per un’opportunità servita su un piatto d’argento ai potenziali acquirenti. Chiunque ci faccia un pensierino, sarà ancora più sollecitato ad accordare fiducia, visti poi gli ottimi precedenti della Vitara. A dispetto dell’avanzare del tempo, la quarta generazione continua a emanare fascino e gli sconti sono il tocco finale.